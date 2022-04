Henk Nijboer stelt zich kandidaat voor fractievoorzitterschap PvdA

Henk Nijboer heeft zich dinsdag kandidaat gesteld om de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid te worden. Dat heeft Nijboer laten weten in een brief aan de partij. Het 39-jarige Kamerlid is de eerste PvdA’er die zijn ambities kenbaar maakt om de vorige week opgestapte Liliane Ploumen op te volgen.

Nijboer is momenteel financieel woordvoerder en vicefractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, waar hij sinds 2012 in zit. „Met mijn brede financieel-economische kennis en ervaring in onderhandelingen denk ik onze fractie in debatten en richting het kabinet goed te kunnen vertegenwoordigen. Zodat we Nederland laten zien dat een ander beleid mogelijk is. Met een eerlijke inkomenspolitiek, sociale keuzes en verstandig beleid voor een schone, duurzame economie”, schrijft Nijboer.

Lees ook: Wie volgt Ploumen op? Deze tien namen worden genoemd

In zijn brief gaat het Kamerlid ook in op de samenwerking met GroenLinks. „De afgelopen jaren heb ik me als financieel woordvoerder consequent ingezet voor een gezamenlijke tegenbegroting, ook recent weer met GroenLinks”, schrijft hij. „De samenwerking van de afgelopen tijd smaakt wat mij betreft naar meer.”

Precies een week geleden trad Liliane Ploumen terug als partijleider en fractievoorzitter van de PvdA. In een verklaring zei Ploumen dat het partijleiderschap haar niet paste en dat ze zichzelf niet „bedreven genoeg” vond in het plenaire debat. Tot donderdag kunnen andere PvdA-Kamerleden hun kandidatuur bekendmaken. Een dag later stemt de fractie over de nieuwe voorzitter.