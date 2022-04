Genieten van bizarre acteerprestaties is zo gek nog niet

Waarom kan het zo heerlijk zijn om naar slechte acteurs en slechte films te kijken? In het onlangs verschenen boekje Why It’s OK to love Bad Movies, houdt filosofiedocent Matthew Strohl een pleidooi voor „films die zo slecht zijn dat ze goed worden” én de meest bizarre acteerprestaties van Nicolas Cage. Zijn pleidooi maakt deel uit van een reeks populaire filosofische boekjes die met inhoudelijke argumenten veel gedeelde opvattingen onderbouwen.

Het belangrijkste argument van Strohl is dat er standaard-ideeën bestaan over wat een film wel of niet moet zijn. Net zoals het algemeen aanvaard lijkt dat je niet in een zwembad plast, is het merendeel van de mensen het erover eens dat alle acteurs die meespelen in een productie het best op een gelijkaardige manier acteren, dus allemaal naturalistisch, of allemaal over the top. Of dat de plot van een film ‘logisch’ in elkaar moet zitten.

Strohl stelt dat hij er enorm van kan genieten als juist die basisconventies worden overschreden, zoals de botsende acteerstijlen in rampenfilm The Core (2003) of de vele zonderlinge plotwendingen in horrorfilm Plan 9 from Outer Space (1959). Volgens Strohl overschrijden films of acteurs die „zo slecht zijn dat ze goed worden” conventies op een interessante, opwindende of grappige manier. Het onderscheidt deze films van films die „simpelweg slecht” zijn. Het demonstreert ook de parallellen tussen ‘goede slechte films’ en de avant-garde, bij David Lynch klaagt niemand over een onbegrijpelijke plot.

Strohls boekje is luchtig en persoonlijk, hij bespreekt niet alleen zeer uitgebreid bekende ‘slechte films’, maar wijdt ook hoofdstukken aan zijn fetisjes zoals de populaire vampierserie The Twilight Saga of straight-to-dvd actiefilms, waaronder het werk van de Nederlandse regisseur Roel Reiné. Kort stipt hij het werk aan van talloze schrijvers en denkers door wie hij zich liet inspireren van Susan Sontag en Pierre Bourdieu tot academici die schreven over ‘trashfilms’.

Echt interessant wordt het als Strohl zijn ideeën toepast op het oeuvre van Nicolas Cage. Hij volgt niet het traditionele narratief over de filmkeuzes van de cultacteur, maar ziet iemand die rollen eigenzinnig interpreteert en breekt met acteerconventies dus bijvoorbeeld surrealistisch speelt als de rest van de cast voor naturalistisch gaat.

Erg de diepte in gaat het boekje niet, maar onderhoudend is het wel. Al voelt het er soms wat met de haren bijgesleept. Zo gaat Strohl uitgebreid in op het nut van het kijken van slechte films. Ze zijn volgens hem niet alleen ontspannend en leerrijk vergelijkingsmateriaal, maar scheppen ook een band met mensen met wie je misschien weinig deelt. Zo blijkt Strohls kennis van Twilight van pas te komen tijdens gesprekken met zijn achternichtje. Iets gelijkaardig kun je stellen over de ideeën uit Strohls boekje: het zijn ideale conversation starters op een feestje.



Boek Matthew Strohl: Why It’s OK to Love Bad Movies Routledge, 206 pagina’s, € 29. ●●●●●

