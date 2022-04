Gemeenten vangen op laatste moment 360 asielzoekers op wegens overvol Ter Apel

De gemeenten Amsterdam, Nijmegen en Oss gaan samen 360 asielzoekers opvangen voor wie geen ruimte meer was in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De helft van deze groep zal in ieder geval komende nacht in een hotel in Amsterdam verblijven, terwijl Nijmegen en Oss de resterende asielzoekers opvangen. Hoelang ze precies mogen blijven, is nog niet duidelijk. Volgens persbureau ANP overlegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met andere gemeenten over de opening van noodlocaties voor de komende tijd.

Lees ook: Het geduld in Ter Apel begint op te raken

In Ter Apel, waar asielzoekers zich aanmelden voordat ze doorstromen naar een van de 111 asielzoekerscentra in Nederland, is al langer sprake van een kritieke situatie. In de opvang is plek voor tweeduizend asielzoekers, maar er verbleven de afgelopen weken veel meer mensen, waardoor er buiten tenten opgezet moesten worden. Deze tenten werden dinsdag afgebroken en voor de bijna vierhonderd asielzoekers die daar sliepen moest een slaapplek worden gevonden.

Vanwege de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne, die sneller toegang krijgen tot door gemeenten gereserveerde woningen, stromen er amper asielzoekers door uit opvangcentrum Ter Apel. Door de grote drukte in Ter Apel werd eind maart de noodklok geluid door VluchtelingenWerk Nederland, het Rode Kruis en kinderrechtenorganisatie Unicef. Daarnaast wees de Veiligheidsregio Groningen op onveilige en onhygiënische toestanden in het centrum en dreigde met sluiting.

Lees ook Kinderombudsman: ‘Kinderen in Ter Apel worden verwaarloosd’