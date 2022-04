Fotograaf Bill Brandt vond schoonheid in romantische somberheid

Een van mijn favoriete foto’s, schreef Bill Brandt, is Top Withens on the Yorkshire Moors (1945). We zien een verlaten ruïne, ongenaakbaar op een berg. De lucht is dreigend, je voelt bijna die striemende winterstorm die net is gepasseerd. Brandt was hier in de zomer van 1944 al naartoe gereden om het landschap te fotograferen waar Emily Brontë waarschijnlijk inspiratie vond voor haar Wuthering Heights. Maar: te mooi weer, te veel zon, te veel toeristen. „Ik gaf de voorkeur aan mist, regen, eenzaamheid in november”, schreef Brandt, „maar ik was niet eerder tevreden tot ik het nóg een keer terugzag, in februari. Ik maakte de foto net na een hagelstorm, toen een sterke wind over de Moors joeg.”

De foto van de Britse fotograaf Bill Brandt hangt in de tentoonstelling The Beautiful and the Sinister in het Amsterdamse Foam, en toont zijn voorkeur voor de donkere kant van het bestaan – photography noir, wordt zijn werk ook wel genoemd. Brandt zocht schoonheid vooral in een romantische somberheid – denk onheilspellende weersomstandigheden, slecht verlichte straten, beregende kasseien bij nacht. We zien het terug in de nauwe steegjes in een vooroorlogs Engeland, walmende fabrieksschoorstenen, mannen die onder een straatlamp in een donkere, verlaten Londense straat staan te roken.

‘Unheimlich’

Bill Brandt (1904-1983) werd geboren als Hermann Wilhelm Brandt in Hamburg, als kind van een welgestelde familie. Als kind kreeg hij tuberculose en werd hij door zijn ouders eerst naar Zwitserland en vervolgens naar Wenen gestuurd, waar hij een behandeling kreeg die was gebaseerd op de psychoanalyse, ontwikkeld door Freud. Die had voor het eerst de term ‘umheimlich’ gebruikt, voor ervaringen die onheilspellend en beklemmend aanvoelen. De invloed die dit op Brandt had, werd versterkt toen hij daarna in Parijs in 1929 een aantal maanden als assistent van de fotograaf Man Ray kon werken en door hem werd geïntroduceerd bij zijn surrealistische vrienden.

Brandts voorkeur voor vervreemdende, unheimische en mysterieuze beelden vond hier zijn oorsprong, en zou zichtbaar blijven in bijna al zijn werk dat hij de komende vijf decennia vanuit zijn nieuwe thuisland Engeland, waar hij zich in 1934 vestigde, zou maken. In zijn documentaire fotografie: het upstairs-downstairs in het hiërarchische Engeland, Londenaren die in de metro schuilen voor de Duitse bombardementen, de met roet besmeurde gezichten van de mijnwerkers in Halifax, Newcastle en Durham. In zijn portretten: de duisternis van Francis Bacon op Primrose Hill in Londen, Dylan Thomas in een bar („Don’t smile, you look stupid”, was Brandts devies als hij portretten maakte). In zijn naakten, waarin hij met close-ups van billen, benen, borsten, en ruggen, vervreemdende, vervormde composities creëerde. En in zijn landschappen, die er vaak al net zo abstract uitzien, met veel rondingen en organische vormen.

Bill Brandt, Nude Baie des Anges France (1959). Foto Bill Brandt/Bill Brandt Archive Ltd

Bescheiden formaten

In Foam hangen de vintage prints, afgedrukt door Brandt zelf in de tijd dat hij de foto’s maakte, in bescheiden formaten en strak ingekaderd in witte lijstjes aan de muur. Het is een klassieke manier van presenteren van een klassieke fotograaf, die uitnodigt tot geconcentreerd kijken. Anders dan bij veel fototentoonstellingen tegenwoordig die een soort totaalervaring bieden, met opgeblazen prints en een multimediale presentatie (via schermen, doeken, installaties, objecten), word je hier gedwongen te vertragen en je aandacht te richten op het spektakel ín het beeld zelf. Ondanks de grote hoeveelheid foto’s, 180 in totaal, voelt de tentoonstelling daardoor compact, bijna beklemmend zelfs, wat gezien Brandts thematiek en stijl heel passend is.

Doordat je er als kijker zo met je neus bovenop zit, wordt ook goed zichtbaar hoezeer Brandt zijn foto’s bewerkte. In Barmaid at the Crooked Billet,Tower Hill (1939) zien we hoe hij de contouren van het gezicht van de barvrouw, haar ogen en wenkbrauwen strakker trok en met contékrijt haar armen wat slanker maakte. Brandt gebruikte een breed scala aan retoucheertechnieken en schrok er niet voor terug om twee elementen uit verschillende negatieven in de donkere kamer bij elkaar te voegen. Niet elke donkere wolk, niet elke rookpluim uit een vieze fabriek, was op dát moment daar. De eenzame lantaarn boven op de heuvel waarvoor Francis Bacon poseerde? Die werd later toegevoegd. Voor sommige mensen is dat teleurstellend – foto’s en de waarheid en zo. Een fotojournalistieke prijs zou Brandt met dit soort beelden nu nooit halen – er zijn strenge regels voor beeldbewerking. Maar, vond Brandt: „Het is het resultaat dat telt, en dan doet het er niet toe hoe dat wordt bereikt.” Het ging Brandt dan ook nooit om ‘de absolute waarheid’, maar veel meer om hoe hij die zag.

Tentoonstelling Bill Brandt: The Beautiful and the Sinister T/m 18/5, Foam, Amsterdam. Info: Foam.org ●●●●●