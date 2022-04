Even zijn we weer jongetjes die uit het raam kotsen

Bij een anekdote gaat het om de details. Als die anekdote over vroeger gaat, moeten er details in zitten die je eigenlijk al was vergeten, maar waardoor je weer wordt teruggebracht naar: o ja, zo ging dat toen.

Eindelijk konden we weer op een terras zitten en twee merknamen waren genoeg: Old Nick’s-rum en San Carlo-chips. Het waren de levensmiddelen die tijdens onze Romereis met het gymnasium – 35 jaar geleden alweer, ging het echt zo snel? – ervoor zorgden dat de maaginhoud van Tobias aan de buitenkant van de trein belandde.

Of eigenlijk: de Old Nick’s zorgde ervoor dat die maaginhoud het lichaam verliet via zijn mond, en de uitgebraakte chips die duidelijk herkend konden worden op de ramen van de trein, waren van het merk San Carlo. Haha, 35 jaar later zagen we het nog zo voor ons: Tobias werd misselijk en dacht dat het een goed idee was om zijn hoofd naar buiten te steken.

Wat een tijd was dat, hè. Niet met het vliegtuig naar Italië, maar gewoon nog old school met de trein. En San Carlo en Old Nick’s – bestonden die nog? In ieder geval niet in Nederland. Wat dachten we toen? Dat we als 17-jarige kinderen 24 uur lang in een bewegende trein konden zitten, met niets meer bij ons dan chips en een fles rum – en dat dit goed zou aflopen?

En weet je nog, dat andere schoolreisje, in de achtertuin van de leraar Grieks? Met Jan in zijn eenpersoonstent, die bestond uit niet meer dan wat zilverfolie dat over de grond werd gespannen? Toen heetten kinderen nog Jan.

Nu gingen we tegen elkaar opbieden: weet jij nog dat er een stripper kwam opdagen op die surpriseparty? Eerst was ze nog verkleed in een politie-uniform en werkelijk niemand vond het opwindend. Het was vooral pijnlijk.

The Sopranos, de beste tv-serie aller tijden, heeft een aflevering met als titel ‘Remember When’. In een restaurant zit Tony Soprano aan tafel met Paulie Walnuts en Beansie Gaeta, vergezeld door drie jonge vrouwen die niet hun echtgenotes zijn. Paulie en Beansie beginnen iedere zin met: „Do you remember when”. De vrouwen zitten erbij als decorstukken voor hun verhalen over the good old days. Tot Tony opstaat en zegt: „Remember when is the lowest form of conversation.”

Weet je nog toen – het is niet de spannendste opening van een gesprek. Iedereen weet dat er niets nieuws gaat komen. We kiezen voor het comfort van informatie die ons allemaal al bekend was. Natuurlijk heeft het een praktische reden, die veilige keuze voor het herbeleven van gezamenlijke herinneringen: iedereen was erbij.

Zijn we nog gretiger in onze honger naar vroeger, toen we niet alleen jong waren, maar ook onbezorgd?

De particuliere avonturen tijdens die ene reuzebijzondere zeilvakantie naar dat eiland voor de kust van Mexico zijn amusant voor de verteller ervan. („Totaal niet toeristisch daar, je zit in zo’n hutje op het strand, alleen dan uiteraard wel vijfsterrenlevel en natuurlijk zijn er drugs, maar dan op een relaxte manier, zo organisch en naturel.”) De rest van het gezelschap zit niet te wachten op de verhalen over hoe epic en life-changing die ervaring was.

Maar de belangrijkste aantrekkingskracht is natuurlijk: door te praten over toen is het alsof we voor even weer jong zijn. Alsof we nog steeds de jongetjes zijn voor wie kotsen uit het raam van een trein het allergrappigste was wat we ooit hadden meegemaakt.

Is daar nog een reden bij gekomen? Nu we ons steeds moeten verhouden tot de huidige tijd. Zittend op een terras, voor het eerst weer in de zon en na twee jaar eindelijk zonder mondkapjes of andere restricties, maar wel op slechts een paar duizend kilometer afstand van een oorlog. Vanaf de stoel op dit Amsterdamse terras telde ik, los van elkaar, op en aan de omringende huizen drie Oekraïense vlaggen.

Zijn we nog gretiger in onze honger naar vroeger, toen we niet alleen jong waren, maar ook onbezorgd? Als je niet over het nu wilt denken, waar ga je dan over praten? Na het verhaal over die stripper had ik er nog wel een. „Weet je nog dat er vroeger iedere winter sneeuw lag? En dat we de trams bekogelden met sneeuwballen? Tot de straat openlag en we ineens losse bakstenen tegen die ramen van de tram gooiden?”

Ze wisten het allemaal nog.