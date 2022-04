De magie van Oprah Winfrey werkt nog altijd

De wereld heeft een moeder nodig, denk ik na elke deprimerende duik in het wereldleed. Een vrouw die boven de partijen staat, die verenigt en verzoent, met oog voor de underdog en oor voor ieders verhaal. Een vrouw die openhartig is over haar eigen zwaktes – aardappelpuree bijvoorbeeld, of taart. Op onbewaakte momenten kan ze zich daar ongans aan eten.

Toen ik studeerde zat deze moeder elke doordeweekse middag thuis op me te wachten. Vanuit haar goudgele luie stoel spoelde ze met intieme vragen, lachsalvo’s en wilde weggeef-acties (Pyjama’s! IJskasten! Auto’s!) al het chagrijn over mijn zure hoorcolleges weg. Eén blokje Oprah Winfrey Show en je wist weer dat de wereld ook zacht en tolerant kon zijn, ook al leerden de heren professoren je iets heel anders.

De Oprah Winfrey Show stopte in 2011, na 25 jaar; ik had inmiddels een kantoorleven en was geen middag meer thuis. Het gemis deed zich niet acuut voelen. Maar tijdens de eerste lockdowns miste ik haar opeens. Waar was Oprah gebleven, sinds ze tijdens de Golden Globe-ceremonie in 2018 zo’n fenomenale speech gaf dat links Amerika prompt om haar kandidatuur voor het presidentschap smeekte? Vergeefs, overigens: „Al die bullshit, al dat gekonkel […] Het zou me doden”, zei ze tegen de Britse Vogue.

Miljardair

Haar zakenimperium – Harpo Productions, tv-zender Oprah Winfrey Network (OWN), tijdschrift O – staat nog, maar Oprah zelf bleek eindelijk afgekickt van haar levenslange werkverslaving: ze zat thuis, in Californië. Zich zeer bewust van de gevaren van corona (ze is nu 68 en heeft meerdere gezondheidscrises doorstaan) sloot ze in 2020 de poorten van haar landgoed in Montecito, waar ze verblijft met het nodige huispersoneel, haar honden, haar eeuwige verloofde Stedman en enkele van de ‘dochter-meisjes’ uit Zuid-Afrika die hun diploma haalden aan Oprah’s Leadership Academy for Girls.

Oprah zelf leerde nog vóór haar derde lezen van haar hardhandige oma op het verarmde platteland van Mississippi, maar haar eigen meisjes komen weinig tekort: in Huize Winfrey wordt behalve gelezen en gestudeerd ook op de bank gehangen en gelummeld. Afgelopen kerst ontaardde in een dagenlang eetfestijn.

Dit alles weet ik dankzij Instagram. Oprah zou geen miljardair geworden zijn als ze zakelijk niet tijdig bijstuurde, en dus heeft ze zich multimediaal heruitgevonden, met een nieuwe website, www.oprahdaily.com, meerdere podcasts en social media-kanalen en een betaalde online cursus voor ‘Oprah Insiders’ die dit jaar eindelijk willen leren hoe ze de beste versie van zichzelf kunnen worden.

Er hoort een ‘Live Your Best Life’-mok bij – als hij geen dertig dollar zou kosten had ik hem allang besteld, want Oprahs magie werkt nog steeds. Voor haar sporadische tv-interviews (Meghan en Harry, Obama, Adele – enkel nog het neusje van de zalm) wordt ze weer even tot tv-diva opgedoft; vanaf aanstaande vrijdag is haar gesprek met actrice Viola Davis te zien op Netflix. Maar haar cursus en korte video’s neemt ze gewoon met uilenbril en in trainingspak op. De rust bevalt haar duidelijk: ze lijkt meer zichzelf, meer ontspannen. Oprah is er nog. En zij gelooft in ons.