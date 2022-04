De ideale nestelplek

Wat speelde zich af in de kop van de ooievaar die twee weken geleden neerstreek op een portaal boven de A2 en daar, tak voor tak, begon aan de bouw van een nest, luttele meters boven het razende verkeer? Een paar honderd meter verderop, bij de eendenkooi van Waardenburg, had Staatsbosbeheer zich nog wel uitgesloofd met een houten paal met een karrenwiel erop. Maar nee, dank u, geen belangstelling, dit vakwerkportaal net ten zuiden van knooppunt Deil moest het zijn.

Uiteraard koos pa ooievaar voor de hoek van het portaal, want wáár de wind tegen die tijd ook vandaan zou komen, de jongen zouden zich bij de eerste vlucht gewoon naar beneden kunnen laten vallen en altijd wel een windvlaag vinden waarop hun vleugels vat konden krijgen. En uiteraard koos hij voor de hoekzijde in de middenberm, want aan de buitenkant staan populieren en dat vliegt niet lekker af en aan.

Maar takken op de rijbaan met 180.000 passerende automobilisten per etmaal, daarvan kan geen sprake zijn. Geconstateerd werd dat er nog geen eieren waren, dus kwam er een hoogwerker om het nest af te breken. Waarop de ooievaars onmiddellijk opnieuw begonnen.

Dagblad De Gelderlander wijdde een stukje aan het nest bij Deil en interviewde Piet van Andel, projectleider Ooievaarsopvang Herwijnen. Hij opperde om het nest op de andere hoek van het portaal te herbouwen, net buiten de vangrails. Rijkswaterstaat regelde een hoogwerker en zette een rijstrook af, Van Andel klom met zijn zoon Jochem omhoog, haalde het nest weg en zette er een puntdakje van tuingaas voor in de plaats. Aan de andere kant van het portaal bouwde hij met houten balkjes, gaas en takken een basisnest. Jochem zaagde wat takken uit de populier die te dichtbij stond. Al de volgende morgen hadden de ooievaars het nest betrokken. Nu is het wachten op nageslacht.

Bij de ooievaarsopvang kunnen mensen een jonge ooievaar adopteren. Dan mogen ze het ooievaartje samen met Van Andel wegen en ringen en noteert hij de naam die de adoptieouders hebben uitgekozen. En als u nu op de A2 naar het noorden rijdt en bij hectometer 91,8 een fiere vogel op het portaal ziet staan, dan mag u gerust denken dat die eigenlijk Piet heet, Piet van de A2.