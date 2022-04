CDA-denktank wil leeftijdsgrens voor kopen van fastfood, CDA-fractie is tegen

Als fastfoodketens hun producten niet snel gezonder maken, wil het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA een verbod op de verkoop van fastfood aan kinderen overwegen. Dat staat in een rapport dat dinsdag is uitgekomen. Vanaf welke leeftijd dat zou zijn, is nog niet bedacht. In het rapport wil het Wetenschappelijk Instituut (WI) een grens stellen die „vergelijkbaar is met de grens voor de aanschaf van alcohol en tabak”. Die is op dit moment achttien jaar.

„Fastfood is niet meer uit het straatbeeld weg te denken”, staat in het rapport Gezond Leven. „Porties zijn veel groter geworden. Bewerkt eten en drinken zijn minder gezond, en overmatige consumptie ervan heeft welvaartsziekten tot gevolg.”

In het rapport komt een idee naar voren om de opbrengsten van de belasting op ongezonde producten te gebruiken voor een prijsverlaging of subsidie van gezond voedsel. Ook zou er volgens de denktank op Europees niveau moeten worden ingezet op gezondere eisen aan de samenstelling van voedingsmiddelen.

Fractie

De Tweede Kamerfractie van het CDA vindt een minimumleeftijd voor het kopen van fastfood te ver gaan. Wel staan in het rapport „goede voorstellen, zoals het aanpakken van reclames voor ongezond eten of meer ruimte voor gemeenten om fastfoodketens te reguleren”, schrijft CDA-Kamerlid Anne Kuik op Twitter. Tot nu toe was het CDA tegenstander van ingrijpen door de overheid bij een ongezonde levensstijl. In 2017 werd de suikertaks uit het verkiezingsprogramma gehaald. Kuik: „Als het probleem bij de fastfoodbedrijven ligt, moeten we daar de oplossing zoeken. En niet bij de jeugd.”

Verschillende politieke partijen laten weten ook niets in het voorstel van een minimumleeftijd te zien. Onder meer JA21 en FVD vinden dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de voeding van hun kinderen, en niet de fastfoodketens. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema laat weten het voorstel voor een minimumleeftijd „betuttelend” te vinden. De BoerBurgerBeweging schrijft op Twitter dat mensen hun eigen keuzes zouden moeten maken over voedsel. „Elk algemeen verbod op voedsel- en drinkwaren vindt BBB een slecht idee.”

De denktank van het CDA pleit naast een minimumleeftijd ook voor een verplichting voor fastfoodbedrijven om het aanbod gezonder te maken. Daarvoor zou de overheid eisen kunnen stellen. Daarnaast moeten gemeenten meer mogelijkheden krijgen de komst van nieuwe fastfoodbedrijven te verbieden en zou er een verbod op marketing voor ongezonde producten richting kinderen en jongeren moeten komen.