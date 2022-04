Bouwprojecten vertraagd doordat burgers veel vaker protest aantekenen bij hoogste rechter

Burgers zijn de afgelopen jaren steeds vaker naar de Raad van State gestapt in een poging bouwplannen te stoppen. Het aantal rechtszaken bij de Omgevingskamer, die over bouwgerelateerde kwesties oordeelt, steeg vorig jaar naar ruim 2.300. In 2020 ging het nog om 1.820 zaken. De Raad heeft niet genoeg personeel voor het aantal zaken, waardoor bouwprojecten vertraging oplopen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Raad van State na berichtgeving van Trouw.

De Raad van State streeft ernaar om elke bouwzaak binnen een jaar afgehandeld te hebben. Dat lukt nu lang niet altijd, vertelt de woordvoerder. De Raad kampt namelijk, net als veel andere organisaties, met een personeelstekort. Er zijn vooral te weinig griffiers die de zaken juridisch voorbereiden. Door het toenemende aantal zaken en het tekort aan personeel duren zaken langer dan gewenst. Hoeveel zaken langer dan een jaar duren is volgens de woordvoerder niet bekend.

Waarom het aantal rechtszaken de afgelopen jaren is toegenomen, is ook niet duidelijk. Een mogelijke verklaring is volgens de woordvoerder de komst van de – vaak uitgestelde – nieuwe Omgevingswet die in 2023 ingaat. Het zou kunnen dat gemeenten hun bouwplannen doorvoeren voordat die wet ingaat, zegt de woordvoerder. En meer bouwplannen betekent meer protest. „Maar dat is speculatie.”

Burgers verzetten zich vooral tegen grootschalige projecten, zoals windparken, vertelt de woordvoerder. Dat is volgens hem niets nieuws: wanneer er bouwplannen gemaakt worden die veel invloed hebben op omwonenenden, zal er altijd protest klinken. „Dat zag je ook bij de uitbreiding van de Betuweroute in de Achterhoek en toen de vijfde baan van Schiphol werd aangelegd waren veel mensen boos om de toename aan lawaai en uitlaatgassen.”