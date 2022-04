Boris Johnson zegt opnieuw sorry tegen parlement voor overtreden coronaregels

De Britse premier Boris Johnson heeft dinsdag opnieuw zijn excuses aangeboden aan het Britse parlement voor het overtreden van de coronaregels. Dat melden Britse media. Hij en sommige van zijn medewerkers liggen onder vuur vanwege feestjes die in overheidsgebouwen werden georganiseerd terwijl het Verenigd Koninkrijk in lockdown zat. Johnson zei zijn „oprechte verontschuldigingen” te willen overbrengen aan het parlement. Hem wacht een stevig debat.

Oppositiepartijen beschuldigen Johnson ervan dat hij het parlement heeft voorgelogen. Volgens Johnson klopt dit niet. Hij zegt zich aanvankelijk niet te hebben gerealiseerd dat hij zich niet aan de regels hield. Wel erkent hij de „pijn en woede” omtrent zijn overtreding van de coronaregels en vindt hij dat mensen beter hadden mogen verwachten van hun premier.

„Ik herhaal dat het mijn fout was, en ik verontschuldig me hier onvoorwaardelijk voor.” Of Johnsons excuses voldoende zijn, kan donderdag blijken. Dan stemt het Britse parlement of moet worden onderzocht of de premier de volksvertegenwoordigers doelbewust heeft voorgelogen.

De premier kreeg vorige week een boete voor het overtreden van de coronaregels bij feestjes die in zijn ambtswoning werden georganiseerd. Ook Carrie Johnson, de vrouw van de premier, en de Britse minister van Financiën Rishi Sunak kregen een boete. De boetes werden uitgedeeld nadat de Britse politie in januari een officieel onderzoek begon naar de illegale coronafeestjes in de ambtswoning van de premier en andere regerinsgebouwen.

Eigen drank mee

Johnson organiseerde in mei 2020 een ‘werkbijeenkomst’. Daarvoor had zijn persoonlijk secretaris een e-mail rondgestuurd waarin zo’n honderd genodigden werden aangespoord om hun eigen drank mee te nemen. In de maand daarop gaf hij een verjaardagfeest met zo’n dertig mensen in de ambtswoning.

In die periode was het in het Verenigd Koninkrijk verboden om met meer dan twee personen bij elkaar te komen. De premier zei in januari dat hij slechts 25 minuten op de ‘werkbijeenkomst’ aanwezig was, en bood toen ook al zijn excuses aan in het Britse parlement.

