Bij D66 zit de ‘inner circle’ er wel héél lang

Het was even wachten, op de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen een maand geleden in Amsterdam, maar wie tegen middernacht nog wakker was zag en hoorde twee dingen voorbijkomen die kenmerkend zijn voor D66. In haar toespraak in het Muziekgebouw aan ’t IJ wist partijleider Sigrid Kaag de tot dan toe teleurstellende exitpolls om te buigen in goed nieuws. Het ziet ernaar uit, sprak ze „voorzichtig optimistisch”, dat D66 méér raadszetels zou krijgen dan in 2018.

Het tweede element was kort ervoor te zien. Na ruim een uur intern beraad was Kaag de brede trap afgedaald naar de zaal waar publiek en pers op haar wachtten. In haar kielzog Kaags naaste adviseurs: fractievoorzitter Jan Paternotte, kabinetsgenoot Rob Jetten, campagneleider Sjoerd Sjoerdsma en twee voorlichters van de Tweede Kamerfractie: Felix Klos en Daan Bonenkamp. Tijdens Kaags speech zetten ze steeds joelend applaus in.

De naaste adviseurs van Kaag worden ook wel de ‘Pechtold-boys’ genoemd

Nu cirkelt bij moderne politieke partijen wel vaker een clubje rond de partijleider dat de stemming erin probeert te houden. Het opmerkelijke bij D66 is dat deze inner circle er al héél lang zit. Het is een club intimi die intern wel de ‘Pechtold-boys’ worden genoemd: opgeklommen in de jaren dat Alexander Pechtold partijleider was. En hij is al bijna vier jaar weg.

Ook de man die nu (opnieuw) spil is in een ernstige integriteitskwestie binnen de partij, Frans van Drimmelen, behoorde jaren lang tot de vaste adviseurs van de top van D66. Hij was de laatste jaren betrokken bij werving van talenten en kandidaten voor politieke functies. Hij schoof ooit Kaag naar voren om minister te worden. Tamelijk onzichtbaar speelt ook een vrouw een prominente rol in Kaags entourage: Carla Pauw. Zij is vertrouweling en adviseur zonder officiële functie, die bij D66 al rondliep toen Hans van Mierlo nog partijleider was.

Presidentialisering

In zijn bijdrage in de jubileumbundel 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek beschreef hoogleraar politieke geschiedenis Gerrit Voerman de kleine kring van adviseurs als „de presidentialisering onder Pechtold”. Op zich, schreef Voerman, maakte Pechtold de partij „professioneler en gedisciplineerder”, maar dat „ging ten koste van de democratische verhoudingen [...]. Pechtold en zijn vertrouwelingen bepalen wat er wel en niet gebeurt.”

Kaag heeft die lijn voortgezet, en dat leidt tot toenemende kritiek. Zeker nu blijkt dat het partijbestuur pijnlijke conclusies over seksueel wangedrag jegens een voormalige medewerker geheim heeft gehouden, zoals de Volkskrant zaterdag onthulde.

Lees ook: De adviseurs van Kaag tijdens de verkiezingscampagne van 2021

De kritiek richt zich ook op Kaag en hoe zij met de kwestie is omgegaan. Volgens een officiële verklaring van het landelijk bestuur heeft Kaag geen inzage gehad in de vertrouwelijke bijlage uit het onderzoeksrapport over Van Drimmelen. Maar of ze er op een andere manier kennis van heeft genomen blijft onbeantwoord. Kaag wilde dinsdag de pers niet te woord staan. Fractieleider Paternotte wilde niet veel meer zeggen dan dat hij „buikpijn” heeft van de onthullingen „omdat daaruit naar voren komt dat niet iedereen zich altijd veilig heeft gevoeld in de partij”.

Uit de reconstructie in de Volkskrant bleek dat het betrokken slachtoffer van seksuele intimidatie herhaaldelijk bij Kaag aandacht vroeg voor haar kant van het verhaal – ze eiste rectificatie van de officiële lezing die Van Drimmelen had vrijgepleit. Ze werd door de partijleider genegeerd.

Deze werkwijze staat haaks op Kaags belofte van nieuw leiderschap en op haar vaak gehoorde pleidooi voor een veilige werkomgeving. De verontruste achterban vreest dat Kaags lakse houding in deze affaire juist is ingegeven door de oude partijstructuur die zij na haar aanstelling tot lijsttrekker niet heeft willen veranderen.

Dat had aanvankelijk een pragmatische reden, vertelt een van de kritische leden. „Kaag is een betrekkelijke buitenstaander. Ze kende in 2020 nog weinig mensen in de partij. En ze zag geen reden om af te zien van de adviseurs die de partij onder Pechtold tot succes hebben gebracht.” Een ander zegt dat het ook gemakzucht was: „De interne partijpolitiek interesseert haar niet zoveel.”

In de specifieke kwestie rond Van Drimmelen, klinkt het binnen D66, is het logisch dat Kaag geen inzage kreeg in de onwelgevallige details uit dat rapport. De naaste adviseurs van Kaag hanteren volgens een kenner van de partij dezelfde tactiek als die van premier Mark Rutte (VVD): over lastige kwesties niet informeren, zodat zij niet gecompromitteerd kan worden. Daarbij vond het onderzoek naar Van Drimmelen kort vóór de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 plaats. De partij met lijsttrekker Kaag deed het goed in de peilingen. Alle besluiten en acties door de partijtop, nemen partijgenoten waar, zijn te verklaren door de angst voor negatieve publiciteit. „Incidenten klein houden.”