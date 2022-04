‘Better Call Saul’ verliep anders dan gedacht

Deze dinsdagochtend zat ik de Netflixpagina van Better Call Saul constant te verversen. Bijna twee jaar moesten liefhebbers wachten op een nieuwe aflevering van deze fenomenale Breaking Bad-spin-off over de louche advocaat Saul Goodman. Nu nemen bedenkers Vince Gilligan en Peter Gould graag hun tijd, maar door een pandemie en een hartaanval van hoofdrolspeler Bob Odenkirk duurde het wachten langer dan ook zij hadden gepland.

Gelukkig zijn de tegenslagen overwonnen en verschenen de eerste twee afleveringen van het zesde en laatste seizoen dinsdagochtend uiteindelijk bij mij op het scherm. Veel is nog onduidelijk over het eindspel, al heeft Gould wel bekendgemaakt dat de belangrijkste hoofdpersonages uit Breaking Bad (scheikundeleraar/drugsbaron Walter White en zijn compagnon Jesse Pinkman) op een bepaalde manier onderdeel zullen worden van het seizoen.

Opvallend, want Saul speelt zich grotendeels af in de tijd vóór de originele serie, als White en Pinkman nog niet in het verhaal passen. Normaal gesproken zou ik nerveus worden van zo’n keuze. In dit geval komt het vast goed: Gilligan en Gould wisten al regelmatig te verrassen met creatieve keuzes. „Het zal niet gaan zoals je denkt”, zegt vuile-klusjesman Mike Ehrmantraut tijdens een spannend moment in de tweede aflevering van het nieuwe seizoen. Ehrmantraut zegt het om een ander personage op zijn plek te zetten, maar het kan gezien worden als het motto van de hele serie zelf.

Toen Better Call Saul in 2015 in première ging, wisten we alleen dat de serie zou gaan over de transformatie van sympathieke advocaat Jimmy McGill naar zijn criminele alter ego Saul Goodman. Fans kenden Goodman als een komisch bijfiguur en dachten eerst dat ze meer van zijn criminele avonturen te zien zouden krijgen. Gebrek aan originaliteit is een probleem in Hollywood en de meeste spin-offs zijn overbodig.

Gilligan en Gould waren gelukkig niet van plan om het succes op een makkelijke manier uit te melken. Ze maakten een in eerst instantie relatief rustige serie over Jimmy, een kwajongen met een goed hart die vecht voor erkenning. De harde wereld van drugscriminaliteit was ook wel een onderdeel van de serie, maar zat in verhaallijnen die grotendeels losstonden van Jimmy en zijn geliefde.

Bob Odenkirk geeft zijn rol menselijkheid en humor mee, iets wat hoofdpersoon Walter White uit Breaking Bad niet had. En terwijl die serie een plotgedreven adrenalinestoot was, schakelde Better Call Saul naar een heel andere versnelling. Lang was het een karakterstudie, vertelt met veel geduld en oog voor detail. Langzaam maar zeker kwam de harde criminaliteit in het leven van Jimmy en daarmee ook van zijn geliefde Kim Wexler, gespeeld door Rhea Seehorn. De gedreven en correcte advocate leek een duidelijke rol in het geheel te hebben: de ‘voice of reason’ in de relatie.

In de zesde reeks staan de zaken er anders voor. Zonder al te veel in spoilergebied te duiken lijkt juist Kim degene te zijn die moreel failliet is. De manier waarop Kim zich onder druk van criminelen aanpast aan de omstandigheden wordt uitstekend gespeeld door Seehorn. Hopelijk blijft haar personage in leven en krijgt ze haar eigen serie. Een spin-off van een spin-off is normaal gesproken natuurlijk een slecht idee, maar naar Better Call Kim zou ik graag kijken.

Thijs Schrik is serierecensent.