Almen wacht op Oekraïense vluchtelingen – die nog maar niet komen

De Bed & Breakfast onder museum Staal aan de Dorpsstraat in Almen is beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. Er kunnen zo twee volwassenen en twee kinderen in, zegt de museumdirecteur. Het huisje is rolstoeltoegankelijk. Een huisdier vindt ze geen probleem.

Het ruime houten huis naast de woning van Frank Jong, net buiten het dorp, werd vooral gebruikt voor trainingen en bijeenkomsten. Het is een hoge ruimte, met grote ramen met uitzicht op de tuin. Nu heeft hij er vier bedden in geplaatst en, samen met vrienden, een IKEA-kastenwand, zodat woon- en slaapruimte gescheiden zijn. Er is een badkamer en keukentje.

Het ‘tuinhuis’ naast de net gerenoveerde boerderij van Doina van Bosse oogt splinternieuw en is strak en wit ingericht. Woonkamer, badkamer, slaapkamer. Ze heeft even een laken over het opgemaakt tweepersoonsbed getrokken, tegen het stof. Geschikt voor een volwassene met kind. Hondje erbij mag ook. Ze heeft zelf een paar honden.

Lees ook: Nieuw-Lekkerland doet wat Jezus zou doen

In Almen (in de Achterhoek tussen Zutphen en Lochem – 1.200 inwoners) zijn tien piekfijne locaties beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. Ze zijn meer dan welkom. Alleen: ze zijn er nog niet. En onduidelijk is wanneer ze wel komen. Dat dit lang duurt, komt vooral doordat Almen de officiële weg volgt: via de gemeente Lochem, waar het dorp onder valt. En de gemeente wil alle locaties eerst controleren op veiligheid. De mensen die opvang aanbieden, moeten eerst een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.En eventuele vluchtelingen moeten zijn ingeschreven en een bsn-nummer hebben.

Buikpijn

Het begon met Joris Udo de Haes, nét na het begin van de Russische invasie eind februari. Hij lag er nachten wakker van. Uit onmacht en woede, zegt hij. De volgende ochtend belde hij Gerard Zoetenhorst, die meteen op de fiets sprong. Zoetenhorst is Almenaar van geboorte, kent veel mensen. Hij hoorde Udo de Haes aan en trommelde een paar vrienden op. Udo de Haes vroeg ook kennissen en buren en binnen de kortste keren zat een groep van tien man bij elkaar, plannen te maken over de opvang. Joris Udo de Haes: „De buikpijn was weg. We konden wat dóen.”

Joleen Caljouw was een van de tien. Ze is 71, woont dertig jaar in Almen. Ze kan geen mensen in huis nemen, maar is handig met google-docs, mailt als een razende en houdt van aanpakken. Zij opende een opvang-mailadres en de aanbiedingen stroomden binnen: Van Maxi-Cosi’s tot mensen die een plek voor een caravan beschikbaar hebben, maar geen caravan. Taalmaatjes voor taalles. Sportverenigingen waar Oekraïners terecht kunnen. En dus verschillende dorpsbewoners die een opvangplek in de aanbieding hadden.

Het leek niemand een goed idee vluchtelingen echt ín huis te nemen, zegt ze. „Je wil je beste vrienden nog niet drie weken in huis. En als het niet klikt, kan je niet zeggen: nu is het weer genoeg.” Dus alleen locaties apart van de woning kwamen in aanmerking.

De B&B van de directeur van museum Staal. Foto Bram Petraeus

Een oproep voor een dorpsbijeenkomst half maart over de opvang werd verspreid via de ADI (Almense electronische dorpsinformatie). Er waren rond de tachtig mensen. Twee ambtenaren van de gemeente Lochem, waar al twee grote opvanglocaties zijn, waren erbij. 130 dorpsbewoners hadden aangegeven dat ze íets konden doen.

Gestructureerd

Almen pakte het gestructureerd aan. Om elke opvanglocatie werd een ‘supportgroep’ geformeerd, opdat het vluchtelingengezin op allerlei vlakken geholpen kan worden. Madeleen Wegelin werd overkoepelend coördinator die contact zou onderhouden met de verschillende supportgroepjes. Wegelin: „Zodat niet iederéén de basisschool of sportclub gaat bellen om te overleggen over de kinderen.” Er werd geld ingezameld waarvoor de kerk haar bankrekening beschikbaar stelde. Er werd een schotel geplaatst om Oekraïense televisiezenders te ontvangen.

We zijn een ouderwets dorp, zegt Udo de Haes. Naoberschap (nabuurschap) is hier nog steeds heel belangrijk, zegt hij. Tegelijkertijd is Almen een dorp dat zich bewust openstelt voor de buitenwereld. Zo is de kerk er niet alleen voor de gelovige dorpsgenoten. Er zijn ook bezinningsbijeenkomsten en concerten. En er worden musicals opgevoerd: Sissi en Jesus Christ Superstar. „Iedereen weet”, zegt Udo de Haes, „dat als we dit niet doen, het dorp vergrijst en faciliteiten verdwijnen. Dat willen we niet. Daarom wordt import uit het westen met open armen ontvangen. En vluchtelingen dus ook.” Als ze er zijn.

Ongeduldig

De dorpsbewoners zien op televisie de grote opvangplekken met stretchers en tenten. Ze lezen ook over tekorten aan huizen. En in Almen komt er maar niemand. Ze worden ongeduldig.

Het extra huisje van Frank Jong, net buiten het dorp. Foto Bram Petraeus

„Zeg maar rustig behoorlijk gefrustreerd”, weet Madeleen Wegelin, die jaren in het buitenland werkte en Nederlandse les geeft aan vluchtelingen. „De gemeente doet alles volgens de procedures van de rijksoverheid en dan verzand je in een eindeloze bureaucratie.” Voor buitenlanders is dat soms best lastig te begrijpen. Zij zeggen: „Je schuift een bankbiljet over tafel en dan is het toch geregeld. Maar zo werkt het niet in Nederland. Wij wachten af.”

Lees ook: Ministeries bereiden zich voor op grote vluchtelingencrisis, ‘opvangdorp is optie’