1 op de 5 jonge vrouwelijke medewerkers kreeg ongewenst seksuele aandacht

Een op de vijf jonge vrouwelijke werknemers kreeg afgelopen jaar te maken met ongewenst seksuele aandacht van onder meer patiënten, passagiers of leerlingen. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde enquete van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het onderzoeksbureau TNO. Ter vergelijking: van de ondervraagde mannen tussen de 15 en 25 jaar zei 3,5 procent wel eens te zijn lastiggevallen.

In totaal zei ruim 10 procent van de ondervraagde vrouwen aan last te hebben gehad van seksuele aandacht van „externen”, waar ook bijvoorbeeld klanten en gasten onder vallen. Bij mannelijke werknemers is dat getal 2 procent.

Vooral vrouwelijke zorgmedewerkers kregen te maken met ongewenst seksuele aandacht. Zo gaf 37 procent van de verpleegsters, verdeeld over alle leeftijden, aan wel eens op zo’n manier te zijn benaderd door patiënten. Daarnaast wordt bijna een kwart van de vrouwelijke kassamedewerkers en 20 procent van het vrouwelijke horecapersoneel wel eens lastiggevallen door klanten.

Ongewenst gedrag kwam niet alleen van buitenstaanders, maar ook van collega’s en leidinggevenden. Van de vrouwen uit de jongste leeftijdsgroep kreeg 6 procent te maken met ongewenst seksuele aandacht van mensen met wie ze samenwerken. Dat is relatief veel: in totaal gaf 2 procent van de ondervraagde vrouwen aan te maken gehad te hebben met ongewenst seksuele aandacht van „internen”. Bij mannen is dat getal 1 procent. Vooral kelners, barpersoneel en keukenhulpen worden op die manier lastiggevallen door collega’s en leidinggevenden.

De ondervraagden kregen geen vaste definite van seksuele aandacht voorgelegd, vertelt een woordvoerder van het CBS, omdat het gaat om wat de ondervraagden zelf ervaren als ongewenst.