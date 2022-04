Vrouw doodgeschoten bij poging Griekenland in te komen

Een jonge Afrikaanse vrouw is zaterdagavond doodgeschoten terwijl ze met enkele andere migranten de grensrivier de Evros tussen Turkije en Griekenland probeerde over te steken. Het was niet onmiddellijk duidelijk wie het dodelijk schot heeft gelost. De Griekse politie geeft Turkse grenswachten of smokkelaars de schuld. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk aangezien uit de autopsie bleek dat de migrant van dichtbij in haar rug is geschoten met een klein kaliber wapen.

De Griekse politie patrouilleerde zaterdagavond in een gebied waar veel vluchtelingen en migranten de Evros proberen over te steken omdat de grensrivier daar versmalt tot zo’n zestig meter. Om een uur of negen ontwaarde de politie een aantal migranten op de Turkse oever van de rivier. Volgens de Griekse politie stapten elf migranten in een rubberboot om de rivier over te steken. Daarop richtten de agenten schijnwerpers op de boot en begonnen te schreeuwen: ‘Politie, keer terug’.

In reactie zouden Turkse grenswachten of smokkelaars het vuur hebben geopend. Een anonieme Griekse agent sprak tegen persbureau AP van een „spervuur”. De Griekse politiepatrouille kon niet zien waar de schoten vandaan kwamen, zocht dekking, en loste enkele waarschuwingsschoten, aldus een verklaring van de politie. De rubberboot kwam dichtbij de Griekse oever en vijf migranten gingen van boord. Een van hen bleef echter in het water liggen. De vrouw bleek dood te zijn.

Het is onduidelijk wat er precies is voorgevallen. De lijkschouwer in Alexandroupolis zei dat de vrouw in haar bovenrug is geraakt. Ze was tussen de 20 en 25 jaar oud en kwam waarschijnlijk uit de Hoorn van Afrika. De vier overlevenden zijn door de Griekse politie opgepakt en ondervraagd.

Wat er met de zes andere opvarenden is gebeurd blijft onwis. De Griekse politie vermoedt dat ze in Griekenland aan land zijn gegaan. De Turkse politie heeft geen verklaring gegeven over het incident.

Vaker doden

Er komen vaker migranten om het leven bij pogingen de Evros over te steken. In de winter vooral als gevolg van onderkoeling, maar verder ook door geweld. In september 2021 werd een man neergeschoten bij een soortgelijk incident. En in oktober 2018 werden drie dode vrouwen gevonden met meerdere messteken.

Meestal blijven dit soort zaken onopgelost. De Griekse autoriteiten geven smokkelaars de schuld. Maar mensenrechtenorganisaties wijzen op gewelddadige Griekse pushbacks.

Begin februari werden negentien doodgevroren migranten aangetroffen op de Turkse oever van de Evros. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu plaatste verontrustende foto’s op Twitter van de lijken van diverse mannen, die in de modder liggen op een onverharde weg. Volgens Soylu waren ze door Griekse grenswachten beroofd van hun kleding en terug de Turkse grens over gezet, waar ze waren doodgevroren. Dit werd door de Griekse regering ontkend.

Gemaskerde mannen

Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch maken de Griekse autoriteiten zich wel degelijk schuldig aan gewelddadige pushbacks, waarbij migranten worden uitgekleed, mishandeld en beroofd van hun bezittingen, voordat ze teruggestuurd worden naar Turkije. HRW publiceerde begin deze maand een rapport waarin de Griekse autoriteiten ervan worden beschuldigd gemaskerde mannen van Aziatische en Midden-Oosterse origine te gebruiken bij deze praktijken.