Studio Shap Shap brengt publiek in trance

Studio Shap Shap Olivier Girard

In Nederland kennen jazzliefhebbers de truc misschien van drummer Han Bennink. Die legt zijn voet nog wel eens op een snaredrum om die zo te dempen. Maar van percussionist Maï Douma uit Niger is het zijn vaste techniek. Gedurende vrijwel het hele concert van Studio Shap Shap ligt zijn rechtervoet op de grootste van zijn twee drums. Met subtiele bewegingen van zijn enkel verandert hij de druk op het drumvel en daarmee de klank. De felle tikken van zijn twee stokken worden ondersteund door een diepe bas en een gesamplede dancebeat.

Studio Shap Shap maakt tradi-moderne muziek uit Niger, min of meer in de lijn van Congolese bands als Konono No1 en Staff Benda Bilili. Terwijl deze verwante groepen veel van hun charme uit de ongepolijste, rammelende sound halen, gooit Shap Shap het over een iets meer gestileerde boeg. De traditionele, zelfgemaakte instrumenten zoals de Douma-drums, driesnarige molo en de kindé-harp worden versterkt, maar niet vervormd. Het zijn vooral de samples en toetsen van Sakina uit La Réunion die de muziek het westerse idioom in trekken. De kleine zaal van het Muziekgebouw aan het IJ werd afgelopen zondag al snel een dansvloer.

De geluidsfragmenten van koeien, kippen en straatgeluiden brengen het Nigerse leven naar het podium. Het getokkel van de driesnarige harp klinkt over een wegstervende politiesirene. Het is regelmatig licht chaotisch, maar altijd openbaart zich een groove die minutenlang wordt aangehouden, een opzwepende trance. Sakina speelt daarbij nog een troef uit die Studio Shap Shap een echt eigen geluid geeft. Ze doorspekt de songs met minimalistisch pianospel dat tegen neoklassiek leunt.

Vocalen zijn er niet, op één nummer na waarin de vluchtelingencrisis centraal staat. Een slepende beat die misschien de woestijn symboliseert gaat over in verwarrende free-jazz waarbij de drums van Maï Douma de golven tijdens de levensgevaarlijke oversteek weergeven. Of is het de vijandige ontvangst in Europa?

Alleen al de zelfgemaakte instrumenten in combinatie met piano, bas, beats en elektronica maken van Studio Shap Shap alleen al een heerlijke liveband. Daar komt nog de sympathieke podiumpresentatie bij plus de verscheidenheid in sounds. Aan het einde heeft Douma zijn voetdrum dan toch verruilt voor een talking drum onder zijn oksel en komt er nog meer dynamiek op het podium. Merci à tous! Merci à tous! klinkt het uit het samplepaneel waarna er een beat invalt die zowel uit de woestijn als uit Amsterdam zou kunnen komen.

RecensiePop Studio Shap Shap Gehoord: 17/4 Muziekgebouw A’dam. Komende in: Enschede, H’lem, Deventer en Amersfoort ●●●●●