‘Spanjaarden begrijpen niet hoe diep geworteld racisme is in de samenleving’

‘Ik kreeg de kans niet om ergens anders om bekend te staan dan om mijn zwarte huidskleur”, zegt Moha Gerehou. Als kind waren de nu dertigjarige Gambiaans-Spaanse journalist en activist en zijn familie de enige zwarte mensen in Huesca, een stad van zo’n vijftigduizend inwoners in de regio Aragón. Zijn boek Qué hace un negro como tú en un sitio como este (‘Wat doet een zwarte zoals jij op een plek zoals deze’), uit 2021, over racisme in zijn land, was voor veel Spanjaarden een eyeopener. „Ik wilde laten zien hoe witte Spanjaarden naar zwarte Spanjaarden kijken”, zegt hij erover. „Dat is vaak met de gedachte: wat doe jij hier, jij hoort hier niet.” Die ervaring hoort tot het dagelijks leven van iedere zwarte Spanjaard die ergens binnenloopt waar overwegend witte mensen zijn, zegt hij.

Moha Gerehou zit onderuitgezakt op een bruinleren bank in een café in het centrum van Madrid. Zijn gele vest met Afrikaanse patronen heeft hij gecombineerd met een donkere broek en veterlaarzen. Op zijn 23ste werd hij de jongste voorzitter ooit van de ngo SOS Racismo in Madrid. Hij is, vooral sinds zijn boek, een belangrijke aanjager van het Spaanse racismedebat zoals dat ook elders door de jongere generaties wordt gevoerd – gespitst op de systemische kanten van racisme en op de verwevenheid ervan met koloniale geschiedenis. Pijnpunten die, betoogt Gerehou keer op keer, in Spanje nog minder onder ogen worden gezien dan in andere westerse landen.

Dat Gerehous nadruk op de kwalijke kanten van de Spaanse geschiedenis niet alom gedeeld wordt, blijkt uit de opkomst van de extreem-rechtse partij Vox. Begin april stapte de conservatieve Partido Popular in de regio Castilla y León met Vox in een coalitie. Gevraagd naar zijn beleidsdoelen zei Juan Garciá-Gallardo van Vox dat de geschiedenis „niet gebruikt moet worden om de Spanjaarden te verdelen”.

Gerehou vertelt over Huesca, waar het nog bleef bij het vage gevoel dat hij anders benaderd werd dan zijn witte klasgenoten. In Madrid werden de confrontaties openlijker. „Ik was aan het bellen met een huisbaas, omdat ik een kamer zocht. Het gesprek verliep heel soepel, tot ze om mijn naam vroeg. Ik wist meteen dat het gesprek zou omslaan, maar gaf toch antwoord: Mohamed. Inderdaad werd het stil aan de andere kant aan de lijn, en toen ik de kamer kwam bezichtigen, kwam ik het huis niet in. ‘We houden niet van mensen zoals jij’, kreeg ik te horen.” Grinnikend: „Ze had het vast niet over mijn bril.”

Moha Gerehou in Madrid. Foto James Rajotte

Dan was er nog die keer op de campus van de universiteit waar hij journalistiek studeerde. Met een van oorsprong Colombiaanse vriend werd hij aangehouden door de politie. Ze waren de enige zwarte mannen op de campus, iedereen keek. „Ze vroegen om onze papieren. Toen we onze Spaanse paspoorten te voorschijn haalden, werden ze nerveus. We kregen nog wel de vraag of we drugs bij ons hadden. Het was vernederend.”

Voor Gerehou was dat het moment dat hij niet alleen zag dat Spanje een racismeprobleem had, maar ook besloot dat híj daar iets aan zou gaan doen. Hij nam contact op met een advocaat die onderzoek deed naar etnisch profileren bij de politie. Het was het eerste grote onderzoek over dit onderwerp in Spanje en Gerehou werd daar het gezicht van. Hij werd door kranten en tijdschriften geïnterviewd, stond op de cover van de populaire gratis krant 20 minutos en verscheen in het ontbijtprogramma La hora de La 1, waar hij inmiddels geregeld als deskundige optreedt.

Aanraken

Racisme verdwijnt niet, zegt hij, het neemt alleen steeds andere vormen aan. In zijn boek beschrijft hij hoe zijn vader met zijn zwarte collega’s in een café zat in de stad Toledo. „Verderop zat een groepje vrouwen aan een tafel te smoezen en te wijzen naar het gezelschap van mijn vader. Een van de vrouwen stond op en liep op de mannen af. Ze vroeg aan mijn vader of ze hem mocht aanraken; ze had nooit eerder zwarte mensen gezien.” Toen Gerehous vader en zijn collega’s voorzichtig ja knikten, stonden ook de andere vrouwen op, om hun huid en haar aan te raken.

Tegenwoordig, zegt hij, is wel duidelijk dat zoiets niet meer kan. „Maar dan hoor je dingen als: ‘Zwarte mensen kunnen zo goed dansen!’. Ik beschouwde dat lang als iets goeds, tot ik besefte dat ook complimenten altijd over mijn etniciteit gingen, nooit over de artikelen die ik schreef.”

Toen hij bij de onlinekrant eldiario.es ging werken, verschenen er vaak haatdragende reacties onder zijn artikelen. „Mijn witte collega’s die hetzelfde schreven, kregen niet in die mate met online haat te maken. In 2016 kreeg hij te horen dat hij „op de slavenmarkt verhandeld” moest worden. „Ik had op Twitter gesuggereerd om een straat die genoemd was naar een generaal onder Franco, een andere naam te geven. Ik vind dat je straten niet naar moordenaars moet vernoemen. Maar als zwarte persoon kan je niet zeggen wat je denkt zonder nare gevolgen.” Gerehou deed aangifte tegen de mensen die hem zeiden te willen verhandelen. De daders, onder wie een leraar, werden gearresteerd en beboet.

Generaal Franco

„Spanjaarden begrijpen niet hoe diep racisme in onze samenleving geworteld is,” zegt Gerehou. Het Spaanse nationalisme, dat zijn hoogtijdagen beleefde tijdens de dictatuur van generaal Franco (1939-1975) en nog steeds een substantieel deel van de bevolking aanspreekt, grenst aan racisme, betoogt hij. „Als iemand de Spaanse vlag toont, is dat slecht nieuws voor zwarte mensen. En nee, dan heb ik het niet over supporters van de nationale voetbalploeg. Het is echt wel duidelijk wie welke bedoeling met de vlag heeft. Die is voor deze mensen een symbool van white supremacy.” Tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) eigenden nationalisten zich de vlag toe, gevolgd door de achterban van Franco.

Foto James Rajotte

Spanjaarden weten te weinig van de geschiedenis, zegt Gerehou. „Je kunt hier door het onderwijssysteem gaan zonder ooit te horen over het koloniale verleden. Dat Spanje een belangrijke schakel was in de slavenhandel in de wereld. Dit is een gesprek dat in Spanje niet gevoerd wordt. Er is wel een klein debat over de standbeelden van Columbus, maar vaker is het taboe om daarover te praten. „Wie kritiek levert op Columbus, wordt weggezet als tegenstander van Spanje. Zelfs progressieven zijn pro-Columbus. Verhalen die Columbus met slavernij en genocide in verband brengen, worden van de hand gewezen als linkse Black Lives Matter-propaganda. ‘Ze veranderen de geschiedenis’, krijgen wij activisten dan te horen van politici en invloedrijke figuren in de media. Terwijl ik natuurlijk niet de feiten verander, maar ervoor pleit dat het volledige verhaal wordt verteld”.

Op 12 oktober viert Spanje de Día de la Hispanidad – een ‘Dag van de Spaansheid’, ter herdenking van de Spaanse erfenis wereldwijd – vooral in Latijns-Amerika. Dit wordt onder meer gevierd met een militair defilé in de hoofdstad op het Plaza de Colón, het Columbusplein, waar ook een standbeeld van de ontdekkingsreiziger staat. De koninklijke familie en hoge politieke vertegenwoordigers feesten mee.

De feestdag is voor Gerehou een voorbeeld van witte suprematie. Maar hij ziet ook een kentering. „Latino’s zien de ‘ontdekking’ van hun continent meer als genocide. Het debat rond dit onderwerp wordt ieder jaar iets groter. Steeds meer mensen gaan op 12 oktober de straat op om tégen de feestdag te demonstreren.”

Behalve het koloniale en dictatoriale verleden noemt Gerehou als specifiek Spaans de discriminatie van Roma, die tien keer vaker worden aangehouden door de politie dan witte Spanjaarden; de nabijheid van Afrika, zichtbaar in de hekken rond de Spaanse exclaves aan de Marokkaanse kust die migranten buiten moeten houden; en de islamofobie, geworteld in de Spaanse samenleving sinds de Reconquista, de verdrijving van de Moren van het Iberische schiereiland in de Middeleeuwen.

Al deze historische factoren bij elkaar, zegt hij, maken het alledaagse racisme in de Spaanse samenleving „misschien wel erger” dan in andere westerse landen. „In Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland worden gesprekken gevoerd over racisme waar wij niet in de buurt komen. Ik sprak hierover eens met Kirsten van den Hul, toen Kamerlid voor de PvdA. Zij vertelde me over jullie zwartepietdiscussie, en hoe zelfs de politieke partijen daarbij betrokken waren. In Spanje wordt het gesprek over racisme door de mainstream nog altijd niet gevoerd.”

Spanjaarden, zegt Gerehou, „begrijpen niet hoe racisme elk deel van ons leven beïnvloedt. Een maand geleden ging ik naar een comedyshow. Ik had zin om mijn werkweek te vergeten, lekker ontspannen. Maar twee keer in de show maakte de comedian racistische opmerkingen. Zo kan ik niet tot rust komen. Ik wil als een wit persoon zijn, die kan leven zonder na te denken over wat iemand gaat zeggen.”

„Het zijn niet alleen de conservatieven die het niet begrijpen. Linkse mensen denken dat racisme alleen over vooroordelen gaat. Dat het al goed is als je naar een zwarte kijkt zonder te denken dat hij iets van je gaat stelen. Terwijl wij nog steeds niet dezelfde kansen hebben. Ze zien racisme niet als een machtssysteem, als een manier om te segregeren en te discrimineren op elk vlak van ons leven. Ze nemen een wet over huisvesting aan zonder na te denken over verbeteringen voor zwarte mensen. En dat terwijl wij beperkte toegang tot de huizenmarkt hebben, zelfs als onze documenten op orde zijn, zelfs als je het geld hebt. Toen ik in Madrid aankwam, kon die huisbazin niet weten of ik geld had of niet. Ik had net zo goed miljonair kunnen zijn.”