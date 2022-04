Protest binnen de lijnen

In het Target Center in Minnesota stonden de basketballers van Minnesota Timberwolves dinsdagavond tegenover Los Angeles Clippers. Ze speelden een play-in voor de play-offs van de NBA toen in het tweede kwart van de wedstrijd een vrouw het veld opkwam. De commentatoren zeiden dat er iemand was gevallen, maar Alicia Santurio was bezig haar hand aan de vloer te lijmen. Nadat beveiligers haar overeind hadden gehesen, werd de tekst op haar T-shirt zichtbaar, er stond: ‘Glen Taylor Roasts Animals Alive’. Terwijl ze werd afgevoerd, riep iemand in het publiek: „We don’t like Glen either!”

Glen Taylor is eigenaar van de Timberwolves, zakenman en miljardair. Na een vogelgriepuitbraak in zijn Golden Egg-legbatterijen werden daar 5,3 miljoen kippen gedood met de VSD-methode: Ventilation Shutdown. Tegen die praktijk protesteerde Santurio, nu bekend als ‘Gluegirl’. Na het beantwoorden van wat vragen, werd ze diezelfde avond op straat gezet met een jaarverbod voor het Target Center. De Timberwolves wonnen met 109-104.

Eerder dit jaar bonden Engelse activisten van ‘Just Stop Oil’, als protest tegen de voortgaande oliewinning, zich vast aan doelpalen bij Premier League-wedstrijden. Zaterdag was het weer raak in de Verenigde Staten tijdens de eerste ronde van de play-offs in de NBA. De Timberwolves speelden tegen Memphis Grizzlies, toen in het tweede kwart een vrouw zich vastketende aan de paal van de basket. Ook op haar shirt stond ‘Glen Taylor Roasts Animals Alive’. ESPN hield de actie buiten beeld, maar sociale media niet.

Op zowel sociale als asociale media gingen mensen los over hoe nutteloos de acties waren. Direct Action Everywhere, de organisatie waarmee Glue- en Chaingirl samenwerkten, antwoordde dat ze nu wel met een geringe investering een hoop aandacht hadden gegenereerd. Met het schrijven van brieven en indienen van petities was dat nog niet gelukt. Daar zat iets in. Door de acties van Glue- en Chaingirl kwam ook ik over de VSD-methode te lezen. Nu weet ik dat ook in Nederland ventilation shutdown wordt gebruikt om de kippenstallen te ruimen, alleen wordt hier dan ook gas naar binnen gepompt. In de VS heet dit VSD+. Chaingirl moest de nacht in de cel doorbrengen. De Timberwolves wonnen met 130-117.

Misschien is het te vroeg om van een trend te spreken, maar als die er is, staat ons in Nederland – met dit piepkleine oppervlak waar gas onder ligt, recordaantallen dieren worden gedood en veel sportaccommodaties leven – een stortvloed te wachten aan sportveldprotest. Mij zal het niet verbazen wanneer ze in Groningen weer naar gas gaan boren, Groningers aandacht vragen voor hun problemen door zich massaal aan doelpalen vast te hechten. Wat me ook niet zal verbazen is als je dan bij die nietsontziende wedkantoren waarmee we worden doodgegooid, ook kunt inzetten op te verwachten protestacties tijdens wedstrijden en waarvoor of waartegen die dan zullen zijn.

Als genegeerde burgers hun protesten naar het veelbekeken podium van de sport gaan brengen, heeft de sportwereld, na een leven lang preken dat sport en politiek gescheiden moeten blijven, te maken met een generatie die de politiek niet alleen naar de sport brengt, maar die ook bereid is ze aan elkaar vast te lijmen.

Carolina Trujillo is schrijfster.