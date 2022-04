Paaspop is terug als allesomvattend feest

Paaspop in Schijndel trok afgelopen paasweekeinde meer dan 100.000 bezoekers Foto Paul Bergen

Het zal een van de weinige dingen zijn die de gemiddelde festivalbezoeker niet gemist heeft: de drukte. Veel tenten van Paaspop 2022 op het festivalterrein de Molenheide in Schijndel liepen dit paasweekeinde zó vol, dat er bij het begin van sommige optredens soms letterlijk niemand meer bij paste. Te ambitieuze reizen door het bomvolle tijdschema – 275 acts – moesten ook deels geannuleerd worden.

Paaspop groeide van een idee voor een festival in een manege uit tot een allesomvattend feestweekend. Dit jaar waren er voor het eerst meer dan 100.000 bezoekers. Goedweergarantie is er nooit omstreeks Pasen, dus zijn alle podia overdekt. In de Phoenix-tent krijgen zowel Merol (zaterdag) als Froukje (zondag) al vroeg op de dag een groot publiek. Bij Merol klinkt muziek die twee dagen ervoor werd uitgebracht. Op het podium danst en zingt ze de strubbelingen van zich af, terwijl haar band de mensenmassa laat swingen op eighties-producties.

Jonge popbelofte Froukje rent een dag later dat podium op, en op het moment dat ze de eerste zinnen van haar doorbraakhit ‘Groter Dan Ik’ in had moeten zetten, stamelde ze overdonderd: „Ik ben mijn tekst vergeten, want jullie zijn met zó veel!” Gelukkig herpakt ze zich snel, met een over het algemeen sterk optreden, vol zachtgolvende coupletten en elektronische climaxen.

Veel artiesten spelen de troef van de special guest. Donnie laveert voor een speciaal ontworpen FEBO-muur vol discolichten een uur lang tussen nummers van vóór en na zijn grote doorbraak. Dat levert een tweedeling op in zijn set. Voor de nieuwe smartlapkrakers komen Mart Hoogkamer, René Froger en Frans Duijts langs. Dan ontploft de grote Apollo-tent en worden de nummers letterlijk gescandeerd door tienduizenden. Zijn oudere repetoire, droge raps op de elektrofunk van Bas Bron kan echter rekenen op een lauwe respons.

Het succes van rap gemixt met smartlap is ook een andere grote poprapper niet ontgaan. Aan het einde van zijn optreden zorgt Snelle, die eerder ook Maan op het podium verwelkomde, voor een van dé momenten van Paaspop 2022. Daarvoor haalt hij voormalig kebabverkoper (en nu volkszanger) Ammar Bozoglu op het podium en beveelt hij het publiek de tent te verlaten in een polonaise. Binnen een paar minuten is de tent zo goed als leeg.

Ook dit jaar komen de bezoekers allemaal voor iets anders. Tieners zoeken elkaar op in The Warehouse, waar het aantal beats per minuut zo goed als het hele weekend omstreeks de 120 ligt. Dat ook in dat genre een hoop rek zit, door bijvoorbeeld taalvernieuwende zinnen, bewijzen vrolijke rappers als Sjaak en Poke. De intiemere Smerrig-tent houdt dat tempo niet bij, maar haalt dankzij Brabantse DJ’s wel guilty pleasures en r&b-klassiekers naar boven.

Nieuw is de Cuba Libre-tent, waar tropische ritmes uit de latin, salsa en reggaeton klinken. Tussen de palmbomen, papegaaien en cocktails worden bezoekers daar getrakteerd op bubbling-optredens. Aan de andere kant van het festival werken de Britten van White Lies zo virtuoos hun set af dat het al gauw saai wordt. De reactie van de toeschouwers verraadt echter dat de band nog altijd een publiekslieveling is.

Met badkuip-schommels, een comedy-theater, een gigantische olifant gemaakt van roze ballonnen die over het terrein paradeert, rondwandelende handmasseurs en een streakende Dikke Dennis, en een wall of death bij Thijs Boontjes, was er niet alleen veel te horen maar ook te zien. ‘The greatest show on earth’, viel er te lezen op diverse met neon-verlichte borden en spandoeken. Daaruit spreekt zowel zelfvertrouwen als ambitie. Meng dat met drie dagen zon en Brabantse gezelligheid en Paaspop had zich geen betere terugkeer kunnen wensen.