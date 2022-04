‘Ook veel burgers in staalfabriek in Marioepol’

In de Azovstal-staalfabriek in havenstad Marioepol schuilen ook veel burgers. Dat heeft de plaatselijke politiechef zondag gezegd op Mariupol Television, een lokaal nieuwskanaal. Deze informatie is voor NRC niet onafhankelijk te verifiëren. Onder de staalfabriek bevindt zich een uitgebreid netwerk van tunnels en bunkers, tijdens de Koude Oorlog gebouwd tegen nucleair gevaar.

In de fabriek, bij de haven van Marioepol, zouden de laatste verdedigers van de stad zitten. Zij weigerden zondag gehoor te geven aan de Russische eis om voor 13.00 uur (Nederlandse tijd) de wapens neer te leggen. De Russen beantwoordden deze onbuigzaamheid met nog meer bommen en nog meer raketten, vooral op het terrein van de staalfabriek maar ook op andere delen van Marioepol die nog overeind stonden.

Marioepol, door ongeveer drie vierde van de oorspronkelijk ruim 400.000 inwoners achtergelaten, wordt al geruim een maand door de Russen belegerd. De stad is in een humanitaire crisis beland, doordat het grotendeels is afgesloten van water, elektriciteit, communicatie en humanitaire hulp. De Oekraïense buitenlandminister Dmytro Koeleba zei zondag tegen CBS News dat „Marioepol niet meer bestaat”.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Meerdere explosies in westelijke stad Lviv