Oekraïne completeert vragenlijst Von der Leyen

Meerdere explosies in westelijke stad Lviv

De West-Oekraïense stad Lviv is maandagochtend geraakt door vijf raketaanvallen. Dat meldt de burgemeester Andri Sadovy op Facebook. Daarbij zouden zes mensen om het leven zijn gekomen en acht mensen gewond zijn geraakt, meldt persbureau Reuters. Volgens The Kyiv Independent zijn er ook explosies gehoord in de oostelijke stad Dnipro. Daarbij zouden twee gewonden zijn gevallen.

Hoewel Lviv eerder is geraakt door raketaanvallen, is de stad relatief bespaard gebleven tijdens de oorlog. Veel Oekraïners vluchtten aan het begin van de oorlog dan ook via Lviv het land uit.

Lees ook: Huilen op het perron in Lviv: de mannen mogen niet vertrekken