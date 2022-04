Oekraïne: Rusland is nieuw offensief in oosten van het land begonnen

Rusland is volgens Oekraïne een nieuw offensief begonnen om het oosten van het land in te nemen. President Volodymyr Zelensky zei via Telegram dat „de slag om de Donbas is begonnen”. Kort daarvoor zei zijn stafchef Andriy Borisovitsj Jermak dat „de tweede fase van de oorlog is begonnen”, aldus persbureau Reuters.

Eerder op de dag zei topfunctionaris Oleksi Danilov van de Oekraïense Veiligheidsraad dat de Russen maandag probeerden door de verdedigingslinies te breken in de oostelijke regio’s Charkov, Loegansk en Donetsk. De Verenigde Staten meldden maandag dat het aantal Russische bataljons in het oosten en zuiden van het land de afgelopen dagen is toegenomen van 65 tot 76.

Eind maart zei Rusland dat de ‘tweede fase’ van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne was aangebroken. De aanval zou zich nog uitsluitend richten op de Donbas, de regio in Oost-Oekraïne. De Russen hebben zich sindsdien teruggetrokken uit de voorsteden van Kiev, maar andere delen van het land liggen nog altijd onder vuur.

Deze blogupdate is maandag rond 22.30 uur aangevuld met de uitspraak van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

