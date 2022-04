Naast jihadisten maken nu ook bandieten Nigeria onveilig

Toen Ahmad een anonieme beller op zijn telefoon zag verschijnen, wist hij het meteen. Van lotgenoten had de ambtenaar uit het noordwesten van Nigeria al gehoord dat hij zo’n telefoontje kon verwachten. Maar in plaats van een vreemde stem, hoorde hij juist een bekende. Een stem die hij tot zijn grote paniek al tien dagen niet meer had gehoord. „Ahmad!” klonk het aan de andere kant van de lijn. „Broer!” riep hij terug. „Waar ben je?”

Op 28 maart, was zijn broer in de hoofdstad Abuja op de trein gestapt naar de noordelijke stad Kaduna. Maar die trein kwam nooit aan. Vlak voor Kaduna werd de trein gedwongen te stoppen omdat het spoor was verwoest door explosieven. Meteen openden gewapende mannen het vuur. Ze bestormden de coupés, hun focus vooral op de eerste klas. Zeker acht mensen werden gedood, tientallen raakten gewond. Ruim honderd anderen verdwenen, zoals Ahmads broer.

De baas van de Nigeriaanse Spoorwegen sprak van een „ongeëvenaarde aanval”. Op sociale media overheerste woede. Veel Nigerianen hebben hun toevlucht tot de trein genomen sinds struikrovers en kidnappers van autowegen hun speelveld maakten. Dat speelt vooral in het noordwesten van Nigeria. Gewapende groepen, lokaal ‘bandieten’ genoemd, tonen zich daar de laatste jaren meedogenlozer dan jihadisten in het door Boko Haram geterroriseerde noordoosten.

Alleen al in de eerste drie maanden van dit jaar werden volgens de Nigeria Security Tracker bijna drieduizend Nigerianen vermoord en 1.500 anderen ontvoerd. Veruit de meeste slachtoffers vielen in noordwestelijke staten als Kaduna. Daar plunderen gewapende groepen hele dorpen, stelen ze vee en beconcurreren ze elkaar met lucratieve ontvoeringen waarbij duizenden dollars aan losgeld van wanhopige families wordt geëist.

Gevreesd wordt dat de dreiging van jihadisten en bandieten in elkaar begint over te lopen. Naar het noordwesten uitgeweken islamisten voorzien de bandieten van wapens, training en mankracht, in ruil voor voet aan de grond in staten waar de politie en het leger veel minder controle hebben. Een „onheilige handreiking”, noemde de Nigeriaanse minister van Informatie het vorige week – zichtbaar in onder meer de treinaanslag in Kaduna.

Het telefoongesprek duurde maar een paar seconden, vertelt Ahmad. Net genoeg voor zijn broer om te kunnen zeggen dat hij samen met tientallen anderen was ontvoerd en dat ze ergens in een bos in Kaduna werden vastgehouden. Toen klonk een vreemde stem die zei dat Ahmad nog van hen zou horen. Daarna geen woord meer van de ontvoerders en evenmin van de regering. „We hebben geen idee of de overheid probeert hen vrij te krijgen”, zegt Ahmad verbeten.

Vandaar dat Ahmad zijn achternaam liever niet noemt (die is wel bij NRC bekend), en zo weinig mogelijk over zijn „werkloze” broer vertelt. Straks gaan de kidnappers op zoek naar informatie. Over zijn broer, hun familie. Hoe vermogend zijn ze? Wat kunnen ze aan losgeld vragen?

Veel is nog onduidelijk over de aanslag. Zoals hoeveel mensen er precies in de trein zaten (340 volgens de autoriteiten, meer dan negenhonderd volgens lokale media) en dus hoeveel mensen nog vermist zijn. Maar vooral: wíe zit er achter de aanslag? Het gebruik van explosieven, evenals de video’s die daarna op sociale media verschenen van gekidnapte slachtoffers omringd door gewapende mannen, leek wel erg volgens het handboek van jihadisten. Toch?

Onderzoekers zijn niet overtuigd. „Ik sluit niet uit dat sprake was van een jihadistisch element in deze aanval”, zegt James Barnett telefonisch vanuit Lagos. „Maar het is een misvatting te denken dat de bandieten dit niet zelf kunnen.” De Amerikaan doet sinds 2020 onderzoek naar het ‘banditisme’ in Nigeria’s noordwesten, een gevaar, stelt hij, dat de Nigeriaanse regering veel te lang heeft onderschat.

Conflict om land en water

Dat komt doordat de onderliggende oorzaak veel complexer is. Barnett: „We hebben het niet over ideologische groeperingen die een kalifaat willen stichten of hun versie van de islam willen opleggen, zoals Boko Haram.” De wortels van het geweld in het noordwesten liggen in slepende conflicten tussen nomadische Fulani-herders en boeren van onder meer de Hausa-gemeenschap om water en land. Die ruzies zijn verergerd door corruptie, klimaatverandering en bevolkingsgroei.

Milities die de gemeenschappen moesten beschermen, transformeerden gaandeweg in criminele bendes die vooral begaan zijn met het verrijken van zichzelf, ook als ze daarvoor hun eigen mensen moeten beroven, ontvoeren of zelfs doden.

Geschat wordt dat er nu zo’n honderd bendes actief zijn in staten als Kaduna en Zamfara, van enkele tientallen tot zo’n duizend man, de meesten Fulani. Sommige leiders hebben zo veel macht dat deskundigen spreken van warlords.

Bij zijn aantreden in 2015 beloofde president Muhammadu Buhari, een oud-militair, dat hij Nigeria weer veilig zou maken. Maar de aandacht ging vooral naar het bestrijden van de jihadistische groepen als Boko Haram en ISWAP in het noordoosten. Sommigen facties weken uit naar aangrenzende staten in het noordwesten. Naar het rijk van de ‘bandieten’.

Maar jihadisten en bandieten zijn niet één, waarschuwt Barnett: „Ze werken incidenteel samen, gedreven door gezamenlijke belangen”, maar die zijn er vaker niet dan wel, stelt hij. „Door nu weer Boko Haram erbij te halen, dreigt de regering de bandieten opnieuw te onderschatten.”

Lees ook: Binnenlandse onveiligheid drijft Nigerianen het vliegtuig in

Zo zit de bevolking van 206 miljoen gevangen tussen steeds meer vuren. Binnenlandse vluchten, voor de meeste Nigerianen toch al onbetaalbaar, zijn in korte tijd twee keer zo duur geworden. De auto durven velen niet meer te pakken. En na Kaduna de trein evenmin. Zo vaak reisde zijn broer niet eens met de trein, vertelt Ahmad. Met familieleden van andere ontvoerden zit hij nu een whatsappgroep ,,voor steun en advies”. Van de regering heeft nog altijd niemand hen gebeld.

Met medewerking van Ben Ezeamalu in Lagos