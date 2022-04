Limburg breekt zich het hoofd over sluiting van vliegveld

Verlos ons van het vliegveld. Dat is een beetje de ondertoon van de discussie in de Limburgse politiek over de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA). Niet dat iedereen vindt dat het tot sluiting moet komen, maar doorgaan met de provincie als eigenaar vindt iedereen onwenselijk. „Help ons van die luchthaven af, want het is geen kerntaak van een decentrale overheid”, spreekt Teun Heldens, lid van Provinciale Staten voor de VVD, hardop uit.

De wens om MAA op afstand te zetten is deels ook ingegeven door de intense discussie die nu woedt. De Statenleden, deeltijdpolitici, kunnen er een dagtaak van maken – onderzoeken en visies volgen elkaar in rap tempo op. Heldens: „We zien door de rapporten het vliegveld niet meer.”

Deze dinsdag zal de provincie toch meer duidelijkheid bieden over het vliegveld. Dan spreekt gedeputeerde Stephan Satijn (Economie, VVD) zich uit voor een van de vier toekomstscenario’s die voorliggen. Tegelijk zal dan blijken of de gesprekken met de Royal Schiphol Group, die de afgelopen maanden in vertrouwelijkheid plaatsvonden, iets hebben opgeleverd. De provincie benaderde zelf de exploitant van de luchthaven bij Amsterdam. De groep is al eigenaar van enkele regionale luchthavens. Ze bezit Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport en houdt een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport.

Florerend is de Limburgse luchthaven zelden geweest. Vlak voor de millenniumwisseling verwachtten sommigen toch een bloeiende toekomst door aanleg van een oost-westbaan naast de bestaande noord-zuidbaan. Maar na fel verzet werden plannen daarvoor in 1999 afgeblazen.

De bemoeienis van de provincie was toen al groot. Het Gouvernement, het provinciehuis in Maastricht, verleende geregeld financiële steun, en een voormalig gedeputeerde en oud-ambtenaren kregen sleutelposities op en rond het vliegveld.

Na verloop van tijd werd de provincie zelf de exploitant. In 2014 besloten de Limburgse Staten de verantwoordelijkheid voor maximaal tien jaar aan te gaan. In 2016 lukte het de concessie over te dragen aan private investeerders, maar in 2019 liep dat avontuur fout. Toen kwam alles opnieuw op de schouders van de provincie terecht. Tientallen miljoenen euro’s zijn in de loop der jaren bijgepast.

Sluiting was taboe

Nu beslist moet worden over de verdere toekomst, liggen verschillende scenario’s voor het vliegveld op tafel. Een ervan beoogt verdere groei door optimaal gebruik van de ruimte die de vergunning nu biedt. Dat betekent overlast voor 13.371 omwonenden en ook nog veel geluidhinder in grote delen van de rest van Zuid-Limburg. Twee andere varianten kennen iets minder ingrijpende milieu-effecten: de een staat groei alleen toe als de herrie niet toeneemt en de ander zet in op een „duurzaam vliegveld” waar vanaf 2030 steeds meer elektrisch wordt gevlogen.

De vierde variant was tot voor kort taboe: sluiting. Bij een recente kosten-bastenanalyse bleek dat het meest gunstige plan. Openhouden van de luchthaven kan 110 miljoen euro kosten, dichtgaan kan zo’n 484 miljoen euro opleveren. Van doorgaan met het vliegveld profiteren vooral mensen buiten Limburg. De kosten en de overlast zijn voor de provincie. Dat lijkt niet zo ingewikkeld voor Limburgers.

Uit bedrijven op en rond het vliegveld klinkt echter protest. Bouke Veldman, voorzitter van de Stichting Maastricht Maintenance Boulevard, noemt sluiting „volstrekt onlogisch” en waarschuwt voor een ,,kostbaar, langdurend en onbeheersbaar proces”. Hij schermt bovendien met toezeggingen vanuit het Gouvernement om het vliegveld ook na 2024 open te houden. In een brief aan de Staten en de ondernemingen stond: „Er is geen einddatum voor de betrokkenheid van de Provincie Limburg bij Maastricht Aachen Airport.”

Provinciale Staten hebben deze belofte niet opgemerkt en dachten op grond van het besluit uit 2014 voor hooguit tien jaar aan het vliegveld vast te zitten. Dan kan sluiting een dure grap worden; bedrijven die moeten verkassen kunnen de garantie van GS aangrijpen om hoge vergoedingen te vragen.

Landschap en rust

Van de toeristische sector mag het vliegveld wel dicht. „Het landschap en de rust zijn de trekkers van onze regio”, legt Anya Niewierra uit, directeur van Visit Zuid-Limburg, voorheen de VVV. „Als er vijf, zes keer per dag een vliegtuig overkomt, is dat voor de meeste mensen acceptabel. Gebeurt dat een paar keer per uur, dan loop je kans dat ze niet meer terugkomen. Bij scenario 1 [de vergunde ruimte benutten, met veel geluidhinder] heb je het dan over 4,8 tot 9 procent verlies aan toeristische omzet. Dat gaat om forse bedragen, en banenverlies. Het toerisme in Zuid-Limburg is goed voor 2,2 miljard euro per jaar en 22.000 directe banen. Tijdens de 5,3 nachten die mensen hier gemiddeld verblijven, geven ze geld uit in de regio.”

Niewierra zet dat tegenover de werkgelegenheid op en rond het vliegveld. Volgens hem levert de luchthaven 356 mensen een vaste baan op, en zijn er 724 mensen met flexcontracten.

Camille Oostwegel, directeur van Oostwegel Collection, exclusieve horeca in monumentale panden, roert zich op de sociale media: „Er hangt gevaar in de lucht voor zowel de bewoners als de bezoekers van Limburg! Ook ik dacht dat het openhouden van Maastricht Aachen Airport een positief effect zou (gaan) hebben op Limburg, maar niets is minder waar.”

Oostwegel, die het bedrijf twee jaar geleden overnam van zijn gelijknamige vader, ziet „een groot potentieel voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en een betere economische output voor de provincie. Waarom zou je daar op tegen zijn? Wij hebben samen een verantwoordelijkheid om Limburg beter over te dragen aan volgende generaties”.

Tegenstanders van MAA haalden geld op met een crowdfundingsactie en konden zo Francine Houben inhuren, toparchitect van het bureau Mecanoo, voor een alternatief plan voor het vliegveld. Ze ziet een Airpark voor zich op die locatie, met onder meer ruimte voor beginnende bedrijven, een campus, een zwembad. „Op de start- en landingsbaan kunnen zonnecollectoren komen. De bij de aanleg van het vliegveld gerooide 188 hectare aan boomgaarden kunnen deels terugkomen: boomgaarden nieuwe stijl, waarin je kunt slapen en fruit mag plukken. Kernen rondom kunnen in het vrijgekomen gebied hun woningopgaves realiseren.”

Houben, zelf geboren en getogen in Zuid-Limburg, noemt het Heuvelland van nationaal belang, vergelijkbaar met gebieden als de Wadden, de duinen en de Veluwe. Daarbij hoort volgens haar integraal denken in plaats van eenzijdige fixatie op luchtvaart. Het is, benadrukt de architecte, geen ongewis avontuur. „In Californië kreeg een vliegveld een nieuwe bestemming. In Duitsland heb je Tempelhof in Berlijn en Riemer Park als aansprekende voorbeelden. Nederland heeft het gedaan met de vliegbases Twente en Soesterberg.”

Eigen vliegveld

Aan de provincie nu de taak richting te geven. Maar hoeveel politici durven de geschiedenis in te gaan door een einde te maken aan het vliegveld? Limburgse bestuurders spiegelen zich graag aan techdeelstaat Beieren – ‘Laptops und Lederhosen’ – en daar hoort ook een eigen vliegveld bij – al zijn er op een uur afstand van MAA zeven andere luchthavens.

Op dit moment willen alleen enkele progressieve partijen zonder voorbehoud van MAA af. „Voor ons is er maar één scenario: sluiten”, zegt Statenlid Kathleen Mertens (GroenLinks). Van de onderhandelingen met de Schiphol Group verwacht ze weinig goeds. „De overlast van elders wordt naar hier verplaatst. Limburg is dan het afvoerputje. En het scenario dat – na sluiting – financieel het meest voordelig blijkt, is meteen het meest vervuilende.”

Zo’n toekomst, met volle benutting van de bestaande vergunning, krijgt ook bij anderen weinig handen op elkaar. Aan een peiling in een commissievergadering van de Staten moet gedeputeerde Satijn ook de indruk hebben overgehouden dat de twee resterende scenario’s op de meeste politieke steun kunnen rekenen.

Ze lijken een goed verkoopbaar compromis: banen op en rond het vliegveld worden behouden, de overlast een beetje beperkt en de luchtvaart verduurzaamd. Maar legt het een basis voor een gezonde exploitatie? En hoeveel provinciaal geld moet er, nu en in de toekomst, nog worden bijgelegd?

Provinciale Staten van Limburg mogen zich nog anderhalve maand het hoofd breken over dit dossier. Op 3 juni moeten ze een definitief besluit nemen.