Liever in de plenaire zaal en op tv, dan in een commissiezaaltje achteraf

Het nieuws in het kort Kamercommissies en -werkgroepen hebben moeite Tweede Kamerleden te vinden die nog werk ‘achter de schermen’ willen doen. Ook komen commissieleden geregeld niet opdagen.

In het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam had ze ooit een beeldhouwwerk gezien van een huisvrouw die twee volle boodschappentassen draagt. Het opschrift: „Opdat wij niet vergeten voor wie wij werken.”

Zoiets moet ook in het Tweede Kamergebouw komen te staan, dacht Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB). Ze diende een motie in, die met grote meerderheid werd verworpen. „Daar moet je geen motie voor indienen, daar moet je voor in de Kunstcommissie gaan”, zei een collega-Kamerlid tegen haar. De Kunstcommissie? Van der Plas had er nog nooit van gehoord.

Hoewel de Kunstcommissie zich niet bezighoudt met wetgeving of het controleren van de macht – wat de meeste Tweede Kamercommissies wel doen – en Van der Plas al van zestien commissies lid was, besloot ze zich toch aan te melden. „Ik vind het gewoon heel leuk om te doen”, zegt Van der Plas over haar werk achter de schermen. „En ik zit pas een jaar in de Kamer, dus ik heb nog veel te leren.”

Van der Plas zit nu in zeventien commissies – en twee werkgroepen. Ze is een uitzondering, want onder Tweede Kamerleden is steeds minder animo voor dit soort werk achter de schermen, zeggen Tweede Kamerleden.

De commissies, zo’n 25, zijn de ruggengraat van de Tweede Kamer. In de vaste commissies – gekoppeld aan woordvoerderschappen van Tweede Kamerleden zoals Financiën – worden (wets)voorstellen en plannen van ministers en staatssecretarissen besproken en beoordeeld.

Daarnaast zijn er ‘extra’ commissies, die zich bezighouden met de organisatie van de Tweede Kamer, zoals de Kunstcommissie en de commissie voor de Werkwijze. De extra commissies gaan ook over specifieke onderwerpen, zoals de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten of een parlementaire enquêtecommissie. Verder zijn er nog werkgroepen. Die controleren niet zozeer, maar komen na onderzoek met aanbevelingen over een bepaald onderwerp.

Tweede Kamerleden zeggen dat het lastig is genoeg leden te vinden voor de extra commissies en de werkgroepen. Daarnaast klagen ze over de lage opkomst bij commissiebijeenkomsten, zoals wetgevingsoverleggen.

Kleine fracties

Die lage opkomst blijkt ook uit gegevens uit het parlementair informatiesysteem. NRC bekeek voor de periode 12 april 2021 tot 12 april 2022 de opkomst per fractie per vaste commissie. Twaalf van de twintig fracties missen zeker de helft van de bijeenkomsten van de vaste commissies waarvan ze lid zijn. Vooral de kleinste fracties missen veel commissiebijeenkomsten. Verhoudingsgewijs zijn PVV en FVD vaak afwezig. Zo was de PVV (zeventien zetels) bij ongeveer de helft minder bijeenkomsten dan het kleinere CDA (veertien zetels). FVD (vijf zetels) was bij ruim de helft minder bijeenkomsten dan de even grote ChristenUnie-fractie.

Op de vraag waarom de FVD-fractie vaak afwezig is, zegt de fractiewoordvoerder: „Als Kamerlid kun je ervoor kiezen om het Kamerwerk in te vullen met eindeloze commissievergaderingen over de uitwerking van gepland beleid tot in het kleinste detail. De coronapandemie legde duidelijk bloot dat beleid zich niet tot in detail láát plannen. FVD focust zich liever op de vraag waar we als land heen willen.”

De PVV-fractie kwam niet met een reactie, ondanks herhaaldelijke verzoeken van NRC. Tweede Kamerlid Tony van Dijck van de PVV zegt over zijn frequente afwezigheid bij de commissie voor de Rijksuitgaven (afgelopen jaar was de PVV bij ongeveer 2 op de 25 bijeenkomsten aanwezig) dat hij „heel druk” is met zijn andere commissie, Financiën. Daar was de PVV ongeveer bij de helft van de bijeenkomsten aanwezig. Op de opmerking dat veel leden van Financiën, net als hij, óók bij Rijksuitgaven zitten, reageert hij: „Misschien hebben de anderen vaker een beleidsmedewerker die helpt het commissiewerk voor te bereiden. Financiën is heel veel werk en ik wil het gewoon heel goed doen. Al vijftien jaar.”

„Parlementair spijbelen” noemt Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66) het vaak afwezig zijn bij de commissies. Naast lid van zeven commissies, is hij voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven en lid van drie werkgroepen, waarvan hij er één ook voorzit. „Bijna al die groepjes zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat wij als parlement onze controlerende en wetgevende taak goed kunnen uitvoeren. Ik vind dat je de verantwoordelijkheid hebt daar dan ook iets mee te doen.”

Salima Belhaj is namens D66 lid van acht commissies, voorzitter van de Kunstcommissie en lid van een werkgroep. Van de parlementaire enquêtecommissie Toeslagenaffaire is ze ook voorzitter. In die rol merkte ze laatst hoe lastig het is leden te werven voor een extra commissie. „Veel mensen zeiden dat ze druk waren.” Belhaj denkt dat het te maken heeft met de versplintering in de politiek. „Vooral de kleine fracties zie ik worstelen”, zegt ze.

Dat geldt ook voor eenmansfractie BBB van Caroline van der Plas: „Regelmatig overlappen activiteiten in de Kamer-agenda, maar ik probeer er bij zoveel mogelijk te zijn.” Ze denkt dat ze zo’n 70 tot 75 uur per week werkt. Haar medewerkers bereiden de commissiebijeenkomsten voor, in samenspraak met haar. Soms laat ze een andere fractie de BBB vertegenwoordigen als ze er zelf niet bij kan zijn, bijvoorbeeld de SGP als het over landbouw gaat.

Parlementair historicus Bert van den Braak wijst ook op de grote hoeveelheid kleine fracties. Volgens hem zorgt die versplintering ervoor dat sommigen vaker moeten kiezen tussen zichtbaarheid of Kamerwerk achter de schermen. „Ga je naar een plenair debat of een procedurevergadering? Met het oog op herverkiezingen is de keus voor het eerste snel gemaakt natuurlijk.”

Ook leden van de grote fracties maken vaker die keuze, zegt hij. „In de jaren zeventig en tachtig had je per fractie wel zo’n vijf leden die onzichtbaar waren in de plenaire zaal en zich volledig hadden toegelegd op commissiewerk. Als je dan gewoon hard werkte, was je bij de volgende verkiezingen wel verzekerd van een plekje op de kandidatenlijst. Nu is het normaal dat ongeveer de helft van de fractie wordt vervangen door nieuwe gezichten. Zichtbaarheid in de media is dus belangrijker geworden om in de Tweede Kamer te blijven.”

Incidenten

SGP-fractieleider Kees van der Staaij is voorzitter van een werkgroep die onderzocht hoe fracties in de Tweede Kamer beter hun taken kunnen uitoefenen. In hun in december verschenen rapport gaat het ook even over commissiewerk. Er wordt in benadrukt dat Tweede Kamerleden een evenredige bijdrage moeten leveren aan „belangrijke taken die misschien wat minder zichtbaar zijn zoals rapporteurschappen en commissievoorzitterschappen”. Een rapporteur is een commissielid dat zich verdiept in een bepaald onderwerp en daarover de commissie adviseert.

Van der Staaij, nestor van het parlement, ziet dat de Tweede Kamer zich steeds meer op incidenten richt. „En politieke reuring leidt al snel tot een plenair debat. Het aantal wetgevingsdebatten is juist afgenomen.” Dat is volgens hem ook een reden voor de verslapte aandacht voor het commissiewerk.

Tweede Kamerlid Roelien Kamminga (VVD) is een drijvende kracht in de „machinekamer” van de Tweede Kamer. Ze is lid van zes commissies en twee werkgroepen en voorzitter van de commissie voor Digitale Zaken. Door haar jarenlange ervaring als ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken weet ze hoe belangrijk het werk achter de schermen is, óók voor het vertrouwen van de burger in de politiek. „Wat je moet voorkomen is dat je in de plenaire zaal allerlei mooie statements maakt en afspraken denkt te maken zonder dat daar opvolging aan wordt gegeven.” „Natuurlijk” is het oordeel van de burger in belangrijke mate afhankelijk van wat hij of zij op tv ziet, zegt Kamminga. „Maar als er vervolgens niks verandert, zegt die uiteindelijk: ‘Mooie woorden, maar ik merk er niks van.’”

Parlementair historicus Van den Braak denkt ook dat Kamerwerk in de commissies en werkgroepen op lange termijn belangrijk is voor het vertrouwen van de burger. „Maar Kamerleden kunnen ook al tussentijds aan de kiezer laten zien hoe ze bijvoorbeeld een wetsvoorstel aan het beoordelen zijn. Daar heb je geen televisie voor nodig. Dat kan prima op Twitter.”