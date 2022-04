Je wilt het lot tegenhouden, zoals altijd

Een foto, of was het een televisiebeeld, van een klein meisje dat met grote ogen naar het treinraam keek en er haar hand tegenaan drukte en van de buitenkant werd er een andere hand tegenaan gedrukt. Die van haar vader.

Al dat afscheid nemen dat in deze nabije oorlog plaatsvindt, van broers, vaders, zonen, geliefden, vrienden. Al die zorgen die achterblijven en meereizen, om elkaar.

Zoals in die beroemde scène uit de Ilias, het laatste gesprek, maar dat weten ze nog niet al vrezen ze het wel, tussen de Trojaan Hektor en zijn vrouw Andromache. Hektor gaat vechten en Andromache zou liever zien dat hij dat niet deed, want ze is doodsbang dat hij zal sneuvelen. Hektor vreest juist voor háár lot. „Hopelijk ben ik al dood en onder de aarde voordat ik jou moet horen huilen.” Hij wil ten afscheid zijn zoontje omhelzen maar het kind is doodsbang voor de grote helm die Hektor op zijn hoofd heeft. Zijn ouders lachen en de held zet die helm even af en kust zijn kind.

Ik weet best dat de wereld nu anders is, maar tegelijkertijd is die hetzelfde en zeggen de mensen dezelfde dingen tegen elkaar over dat wat ondraaglijk en onvoorstelbaar is, behalve dat het helemaal niet onvoorstelbaar is. Ze denken zich juist heel precies in wat gaat gebeuren, en dat gebeurt ook.

Zoals altijd wil je het lot tegenhouden als je zoiets leest, zoals ook nu kijkend naar het kleine meisje in de trein. En zoals zo vaak huiver je en wil je je ook weer niet te véél inleven want oh! hoe ondraaglijk – „Hopelijk ben ik al dood.”

Maar laatst sprak ik met iemand over al die mensen op de vlucht en zei zij natuurlijk ook dingen als ‘ontzettend’, maar ze zei ook: „Ik denk: als al die mensen dat kunnen, dan zal ik dat ook kunnen als het nodig is.”

Dat klinkt eigenlijk nogal logisch. En je weet ook heus wel dat je een hoop kunt verdragen als het moet.

Illustratie Myrthe van Heerwaarden

Thomas Mann schreef in Jozef en zijn broers dat omstanders makkelijk over ‘ondraaglijk’ spreken als iemand iets te lijden krijgt, maar dat dat nogal onzinnig is als het lijden toch gedragen moet worden. „De meevoelend-opstandige mens”, schreef hij „staat in een sentimentele en onpraktische verhouding” tot het lijden. „Dat is het protest van in opstand komende menselijkheid, goedbedoeld en een weldaad voor de lijdende mens. Maar toch heeft het ook iets belachelijks tegenover hem voor wie dat ‘ondraaglijke’ werkelijkheid is.”

Dat is wel waar. Die vrouw die ik sprak deed niet zo. Waarom wist zij wel dat ze dat lot als het nodig was zou kunnen dragen, hoe ongaarne ook en weigerde ik daarop te vertrouwen en bleef steken in een huiverende fantasie? Wat dacht ik dán dat ik zou doen? Me op de grond werpen en krijsen?

Denken nu ben ik sterk maar straks niet, is dat een onderschatting van je toekomstige zelf?

Als ik ergens heen moet op de fiets, vind ik het altijd erg vervelend als ik op de heenweg wind mee heb, want dan heb ik hem straks tegen. Andersom vind ik geen probleem, integendeel, met enig genoegen trap ik er tegenin. Daar sprak ik mijzelf laatst eens op aan. Waarom ik dacht dat ik straks die wind tegen níet zou kunnen weerstaan en nu wel? Het is volstrekt onlogisch. Of denk je altijd: nu ben ik sterk, maar straks niet, is het een voortdurende onderschatting van je toekomstige zelf? Alweer die ‘sentimentele en onpraktische verhouding’ tot de toekomst, tot tegenwind, letterlijk en figuurlijk. Het is eerder je overdreven angstige fantasie die je parten speelt.

„Hij zei misschien: ik breek, maar je breekt niet, want je breekt niet”, dichtte Robert Anker. En zo is het. Hopelijk.