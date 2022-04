Italië is geen land voor jonge mensen, ook in het voetbal niet

In de fraaie Toscaanse heuvels, verscholen tussen olijfbomen en cipressen, ligt het jeugdopleidingscentrum van Empoli FC, een club uit de Italiaanse Serie A. Op vier voetbalvelden met synthetisch gras trainen dagelijks zo’n 150 jonge voetballers tussen acht en negentien jaar. Op het terrein staat ook ‘Casa Azzurri’, een naar de clubkleur vernoemd voetbalhotel met restaurant, waar het eerste elftal zich voor elke thuiswedstrijd afzondert. Het rode gebouw ernaast is het internaat van 25 jonge voetballers, die vanaf hun veertiende onder contract staan bij Empoli, en 24 uur per dag worden gevolgd. Ze gaan in het stadje naar school en verblijven op het trainingscomplex, waar ze ’s middags door een tutor worden begeleid.

Inmiddels hebben heel wat Italiaanse clubs zo’n opleidingscentrum voor de jeugd. „Maar toen wij het onze in 2006 hebben geopend, behoorden wij tot de pioniers”, vertelt Fabrizio Corsi, een Tos-caanse mode-ondernemer en al 31 jaar clubvoorzitter. Empoli boekt wisselende resultaten, maar speelde onder Corsi’s leiding wel uitsluitend in de Serie A of B, de Italiaanse Eredivisie en Eerste Divisie. „We zijn de jongste ploeg in de hoogste competitie, de club die de meeste spelers uit de eigen jeugd laat spelen, en veruit de meeste Italianen laat voetballen in het eerste elftal”, zegt de clubvoorzitter.

Dat is uitzonderlijk in Italië. Investeren in de jeugd en beloftevolle spelers pas na vele jaren doorverkopen aan een topclub: dat is de aanpak van Empoli, dat zich op dat vlak met Ajax vergelijkt. Het is ook uit financiële noodzaak. De Toscaanse middenmoter heeft het kapitaal niet om veel dure buitenlanders aan te trekken. Daarvan zitten er veel in de Serie A.

Meer dan 60 procent van de spelers (per selectie van 25 bij een club) komt niet uit Italië. Te veel buitenlanders in de hoogste competitie, die ook te weinig speelkansen biedt aan jonge Italianen: het wordt genoemd als de belangrijkste verklaring waarom de Azzurri voor de tweede keer op rij ontbreken op een eindronde van het WK.

Op 24 maart verloor Italië in Palermo het duel in de play-offs van het bescheiden Noord-Macedonië en liep zo de kwalificatie voor het WK in Qatar mis. Dat kwam hard aan in voetballand Italië, een lappendeken van landstreken met onderling sterk verschillende identiteiten. Een wereldbeker verenigt de Italianen onder één vlag. Dat dit trotse voetbalvolk opnieuw zo’n sportief en sociaal belangrijk evenement aan zich voorbij ziet gaan – de Azzurri waren er ook in 2018 in Rusland niet bij – doet pijn.

Eerst praten over het geld

Toen de hevigste emotie na de uitschakeling was weggeëbd, ging het gesprek vooral over het financiële verlies, zegt Marco Calabresi (34), sportjournalist bij Corriere della Sera en la Gazzetta dello Sport. De voetbalbond grijpt naast miljoenen euro’s van sponsoren omdat Italië eind dit jaar niet meedoet. En de publieke omroep Rai, die de tv-rechten van de wedstrijden al had aangekocht, ziet lucratieve reclame-inkomsten door de neus geboord. Pas nu de emoties zijn geluwd, ontstaat in Italië ruimte voor een debat over de achterliggende oorzaken: hoe is het mogelijk dat een ploeg die nauwelijks acht maanden eerder Europees kampioen werd, zich alweer niet plaatst voor het WK?

„Het drama is dat Italië een land voor oude mensen is”, zei Antonio Percassi, de voorzitter van Atalanta Bergamo, tegen de krant Il Giornale. En Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond, zei tegen La Repubblica dat er gewoon te veel buitenlanders spelen in de Serie A. Dat maakt de vijver waaruit de bondscoach zijn nationale selectie kan vissen, te klein.

Volgens voetbalanalist Marco Calabresi vormt de aanwezigheid van buitenlanders in de Italiaanse competitie geen fundamenteel probleem voor internationale toernooien. Tenminste, niet tot de jonge Italianen 19 of 20 jaar zijn. „Tot die leeftijd houden de Azzurri goed stand tegen andere landen”, zegt hij. Het echte probleem zit volgens hem in de fase ervoor en erna. Ervoor, omdat te weinig Italiaanse clubs echt investeren in de eigen jeugdopleiding. En erna, omdat zodra de Italianen speelklaar raken voor de Serie A, ze vaak ruimte moeten maken voor buitenlandse spelers. „Zo groeit de kloof tussen jonge Italianen die te weinig ervaring opdoen op het hoogste niveau, en jonge spelers van andere voetballanden.”

Investeren in jeugd

Om opnieuw succes te behalen op het hoogste niveau, meent Calabresi, moeten Italiaanse clubs het voorbeeld volgen van kleinere clubs als Empoli en Sassuolo: serieus investeren in de eigen jeugd en in een professionele infrastructuur, maar daarna ook de moed opbrengen om die jonge Italianen daadwerkelijk speelminuten te gunnen.

Antonio Buscè (46), die zelf driehonderd keer in het shirt van Empoli speelde, is jeugdtrainer bij zijn oude club. Vorig seizoen won hij de landstitel met de Onder-19. „Natuurlijk is winnen belangrijk”, zegt Buscè, gezeten aan een lange, smalle eettafel in het clubhotel. „Maar ik heb mijn doel pas écht bereikt als spelertjes die ik heb opgeleid, in de basis spelen van de eerste ploeg.”

Een glunderende, blonde dertienjarige met al even glunderende ouders maakt zijn opwachting bij de voorzitter van Empoli FC. In juli zal de jongen tekenen. Tot dan wordt zijn naam angstvallig geheim gehouden tegenover de pers, om te vermijden dat een andere club hem alsnog wegkaapt. Een plek bij de jeugd van Empoli is gewild, want wie goed is, krijgt later kans om te spelen in het eerste elftal, in de Serie A. En na ervaring te hebben opgedaan bij Empoli kunnen topclubs als Internazionale of Juventus later altijd nog volgen. Een jongen die bij de jeugd van AC Milan terechtkomt daarentegen, kan op volwassen leeftijd misschien worden uitgeleend aan een club in de Serie B, met veel minder kans om zich in de kijker van een topclub te spelen.

Empoli (blauw shirt) verloor zaterdag in de Serie A met 4-1 bij Udinese. Foto Foto Andrea Bressanutti/LaPresse

Wie een plek verovert in de jeugd van een professionele club, behoort hoe dan ook tot de happy few, zegt Matteo Pinci (39), sportjournalist bij La Repubblica. Zo’n 90 procent van de voetballertjes in Italië gaat naar voetbalscholen, waar winst maken veel belangrijker is dan een goede vorming. „Zulke scholen streven naar zo veel mogelijk inschrijvingen. Met de contributie betalen ze vaak het eerste elftal en de organisatie van de club.” Jeugdtrainers zijn er vaak amateurs, omdat die niet al te veel kosten. Zo missen de kinderen jarenlang adequate training, hoewel hun ouders toch flink moeten betalen. Het kwam Pinci al ter ore dat een vader 10.000 euro betaalde om zijn zoon te laten tekenen bij een club uit de Serie C.

Dat de gebrekkige vorming van de Italiaanse voetbaljeugd op den duur nadelig kan uitpakken voor het nationale elftal, voorspelde oud-voetballer en trainer Cesare Prandelli al in 2014, zegt Pinci. „Als we niet sterker inzetten op de jeugd, zei hij toen, dan zal Italië zich over acht jaar niet kwalificeren voor de wereldbeker. Hij kreeg helaas gelijk.”

Quota instellen?

Na het mislopen van het WK in Qatar heeft het Italiaanse profvoetbal een werkgroep opgericht die bestudeert of de quota voor clubs die uitkomen in de Serie A moeten worden veranderd. Nu moeten per selectie van 25 spelers vier voetballers zitten die vier jaar bij de eigen club hebben gespeeld, en nog eens vier spelers die zijn opgeleid bij de jeugdafdeling van een Italiaanse club. Het voorstel is om clubs te verplichten acht Italianen in hun selectie op te nemen. Maar of het kans van slagen heeft, is zeer de vraag, met het grote aantal buitenlanders in de Italiaanse competitie.

Vaak is het goedkoper en makkelijker om een getalenteerde buitenlander van zeventien jaar te kopen dan te investeren in de opleiding van een Italiaan, bijvoorbeeld vanaf elf jaar. „Een speler in Italië kopen kan in sommige opzichten moeilijker zijn, zowel wat belastingen als uitgaven betreft”, zegt Empoli-voorzitter Corsi. „Steeds meer clubs kopen in het buitenland, omdat de prijs van spelers op sommige markten lager ligt. Verder kan het voor clubs gewoon voordeliger zijn om buitenlandse spelers te kopen.”

Dat laatste heeft dan weer te maken met het ‘groeidecreet’, uit 2019. Daarmee stelde de Italiaanse regering een forse belastingverlaging in voor buitenlanders die in Italië gaan werken. Het was de bedoeling om op deze manier vooral hooggekwalificeerde professionals te lokken, en de braindrain van jonge, hoogopgeleide Italianen naar het buitenland te compenseren. Onbedoeld is dit nu ook in het nadeel van Italiaanse voetballers.

Empoli-voorzitter Corsi zou strengere regels voor een minimum aantal Italiaanse spelers per selectie wel omarmen. Maar hij vraagt zich af of dat geen discriminatie is. „Buitenlanders moeten uiteraard welkom blijven”, zegt ook jeugdtrainer Antonio Buscè, „maar onze competitie is wel gebaat bij een groter evenwicht”. Uiteindelijk kan je er niet omheen, zegt Buscè: „Een sterk Italiaans team bouw je op rond de spelers van de topclubs, die gewend zijn om met hun ploeg titels te pakken. De kanjers van Inter, Milan of Juve vul je dan aan met de beste spelers van middenmoters als Empoli, Sampdoria of Torino. Tenslotte zijn we zo in 2006 ook wereldkampioen geworden.”