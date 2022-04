Een spermacel heeft niks onnodigs bij zich. Om zo snel mogelijk vooruit te komen in de race om als eerste een eicel te bereiken, wordt de cel tijdens zijn ontwikkeling compleet gestript. „Als of je een rugzak inpakt voor een lange wandeling”, zegt Tzviya Zeev-Ben-Mordehai, „je neemt alleen het strikt noodzakelijke mee. Ik vind het fascinerend, dat minimalisme van de zaadcel.”

Zeev-Ben-Mordehai is universitair hoofddocent bij het Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Met geavanceerde microscopen onderzoekt ze de cellulaire structuur van zaadcellen van uiteenlopende zoogdieren, en binnenkort ook van de mens.

CV Liefde voor IJsland Tzviya Zeev-Ben-Mordehai (1977) promoveerde in 2008 in haar geboorteland Israël. Daarna werkte zij in het Britse Oxford waar zij de cryomicroscopie oppikte. Vijf jaar geleden kwam ze naar Utrecht. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. Ze houdt van reizen. De mooiste plek is volgens haar IJsland. „Er barstte een vulkaan uit toen ik daar laatst was.”

Wat is er zo bijzonder aan zaadcellen? „Tja”, zegt Zeev-Ben Mordehai, „men denkt wel eens dat daar niet veel meer aan te ontdekken valt. Onder de normale lichtmicroscoop zien ze er inderdaad uit als vrij simpele cellen, bestaande uit een kop en een lange staart. Maar met de ultrahoge resolutie van de microscoop die wij gebruiken, zie je opeens de enorme complexiteit van de spermacel.”

Wat maakt cryomicroscopie zo’n krachtig instrument?

„Met cryo-elektron-tomografie kun je als het ware een CT-scan van de cel maken. De computer genereert een beeld waarin je de doorsnedes van een bevroren cel plakje voor plakje kunt bestuderen, net als je dat met een CT-scan voor het lichaam kunt doen. Dat gaat in zulk detail dat je de individuele eiwitten soms kunt zien zitten.

„Als de scans gemaakt zijn moet je alle structuren op die zwart-witbeelden eerst annoteren: bepalen welke celonderdelen je precies ziet. Vervolgens kun je er in de computer driedimensionale reconstructies van maken zodat je weet hoe de celonderdelen er in werkelijkheid uitzien.

„Het voordeel ten opzichte van conventionele elektronenmicroscopie is dat je het preparaat niet hoeft te conserveren, snijden of kleuren; handelingen die de structuur kunnen beschadigen waardoor je een vertekend beeld krijgt. Wat wij met cryo-EM zien is precies hoe de onderdelen in werkelijkheid in de cel zitten.”

Stijfbevroren gaat het preparaat in de microscoop

Tzviya Zeev-Ben Mordehai laat zien hoe het razendsnel invriezen gaat. Ze vult een open thermoskan met vloeibare stikstof, daarin zit een kleiner metalen bakje dat gevuld wordt met vloeibare ethaan. „Het moet ethaan zijn om het preparaat snel genoeg te laten bevriezen”, legt ze uit, „met alleen stikstof gaat het te langzaam. Het moet zo snel gaan dat er geen ijskristallen kunnen vormen.”

Het preparaat wordt met een pincet boven de vloeistof gehangen. Dan drukt ze op een voetpedaal waardoor de pincet als een guillotine naar beneden valt. Stijfbevroren gaat het preparaat in de microscoop waar het schaduwbeeld van een elektronenstraal de kleinste details van de cel zichtbaar kan maken.

Wat hebben jullie ontdekt?

„In de voortplantingsgeneeskunde is het altijd een mysterie geweest waar de tweede centriole in de bevruchte eicel vandaan komt. Centriolen zijn celonderdelen die belangrijk zijn om de cel te laten delen. Daarvoor heb je er altijd twee nodig; centriolen die ieder de helft van de chromosomen naar zich toetrekken. Uit eerder onderzoek was duidelijk dat de eicel geen centriolen heeft, en in een spermacel hebben ze er tot voor kort altijd maar één kunnen vinden.

„Met onze cryomicroscopie hebben we nu gezien hoe het zit. De tweede centriole ziet er heel anders uit dan normaal. In plaats van de normale tonvormige starre structuur lijkt deze centriole op een kommetje, dat bovendien heel soepel kan bewegen. In de spermacel zit het net onder de kop om de kern van de zweepstaart heen. We vermoeden dat het daar een cruciale tweede functie heeft in de voortbeweging van de cel.”

Het klinkt misschien gek, maar een eicel is te groot om te bestuderen met cryomicroscopie

En wat gebeurt er dan na de bevruchting met deze rare centriole?

„Dat is een goede vraag, dat weten we eigenlijk nog niet. Na de bevruchting zie je de staart van de spermacel nog wel even in de eicel, en we zouden dolgraag kijken wat er daar allemaal in de cel gebeurt. Het klinkt misschien gek, maar een eicel is te groot om te bestuderen met cryomicroscopie. Je kunt die cel vanwege haar omvang niet snel genoeg invriezen. We werken aan een oplossing, maar we zijn er nog niet.”

Kan dit onderzoek ook iets bijdragen om iets te doen aan mannelijke onvruchtbaarheid?

„Ja, we hopen op fundamenteel niveau iets te vinden dat vruchtbaarheid belemmert. Daarvoor zijn we nu een samenwerking begonnen met een vruchtbaarheidskliniek van het UMC Utrecht. Het succespercentage van ivf is laag, 25 procent bij jonge vrouwen, en bij oudere vrouwen wordt het alleen maar slechter. Dat is een behoorlijk zware last voor koppels met een kinderwens.

„Bij mannelijke onvruchtbaarheid is in tweederde van de gevallen de oorzaak onbekend. Soms is icsi dan nog een oplossing, waarbij een zaadcel direct in de eicel wordt geïnjecteerd. Onder de microscoop zie je onbeweeglijke of misvormde zaadcellen, maar als je niet weet wat er mis is, en je blijft kunstmatige bevruchtingen uitvoeren, bestaat het risico dat je ongemerkt een defect doorgeeft aan de volgende generatie. We moeten dit echt beter gaan begrijpen.”

Omgekeerd hoopt u ook een aangrijpingspunt te vinden voor anticonceptie bij mannen. Is dat realistisch?

„Ik denk het wel. Als we beter begrijpen hoe het werkt kunnen we het ook uitschakelen. Beweeglijkheid is superbelangrijk voor zaadcellen. Maar op het moment dat die net zijn aangemaakt en worden opgeslagen in de bijbal kunnen ze nog niet zwemmen. Als we uitvinden wat essentieel voor dit rijpingsproces, ons fundamentele werk, kunnen anderen aan de slag met het ontwikkelen van een mannenpil.”

Alleen als je onderzoek deed aan corona mocht je nog wel het lab in

Hoe bevalt het u als buitenlandse onderzoeker in Nederland?

„Heel goed! Ik werk graag internationaal. Niet voor niets werken in mijn groep van drie promovendi en een postdoc een Nederlander, een Filippijn, een Indiër en een Duitser. Onderling spreken we Engels. Ik hou van die culturele diversiteit want dat brengt altijd nieuwe ideeën die elkaar complementeren. Voor de faculteit wetenschap zit ik ook in een adviesraad op het gebied van diversiteit.”

Heeft corona het werk van uw vakgroep nog in de weg gezeten?

„Op een gegeven moment moesten alle laboratoria sluiten vanwege de lockdownmaatregelen tegen corona. We mochten niks doen en zaten verplicht thuis. Er was wel een uitzondering: alleen als je onderzoek deed aan corona mocht je nog wel het lab in. Veel wetenschappers hebben toen hun onderzoek omgegooid om toch maar aan het werk te kunnen blijven. Ik heb er ook even over nagedacht, maar het toch niet gedaan.

„We hadden het geluk dat we veel van onze metingen al klaar hadden, wat nog moest was de resultaten uitwerken en opschrijven. Dat leverde vorig jaar nog vier mooie publicaties op – niet slecht vind ik zelf.”