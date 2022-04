Gevangengenomen Britse strijders vragen op Russische staatstelevisie om ruil

Twee gevangengenomen Britse strijders hebben maandag op Russische staatstelevisie gevraagd om een gevangenenruil met de pro-Russische politicus Viktor Medvedtsjoek. Dat melden internationale persbureaus. Shaun Pinner (48) en Aiden Aslin (29) verschenen apart van elkaar op Rossiya 24. Het was niet duidelijk of ze uit eigen wil en vrijuit konden spreken.

Pinner en Aslin vochten allebei aan Oekraïense kant in Marioepol, dat nu bijna volledig door de Russen is ingenomen. In de uitzending roepen ze de Britse premier Boris Johnson op om hen te helpen thuis te komen. Aslin: „Als Johnson echt om Britse burgers geeft, zoals hij beweert, dan laat hij Medvedtsjoek terugkeren naar zijn familie en wij naar die van ons.”

Medvedtsjoek

De Oekraïense oligarch Medvedtsjoek werd afgelopen dinsdag door de Oekraïense geheime dienst SBU gearresteerd. Terwijl Pinner en Aslin op Rossiya 24 verschenen, plaatste de SBU een video waarin ook Medvedtsjoek opriep tot een gevangenenruil. Dat had de Oekraïense president Volodymyr Zelensky eerder ook al voorgesteld, maar omdat Medvedtsjoek geen Russisch staatsburger is voelde het Kremlin daar niets voor.

Pinner, donkere kringen onder de ogen, zei dat de Russen hem goed hebben behandeld. „We zijn gevoed en hebben water gekregen.” Aslin verliet het Verenigd Koninkrijk al eerder om te vechten in een oorlog. In 2016 vertrok hij naar Syrië om namens de Koerden te vechten tegen IS. De voormalig zorgmedewerker was gefrustreerd over hoe de Britse overheid met de terreurorganisatie omging, vertelde hij later in televisieshow Good Morning Britain.

