Een gigantische rookwolk danst over de hoofden van de toeschouwers

„We hebben ons best gedaan”, zegt Jort Steeging. Hij is een van de bouwers van het paasvuur van Espelo, een buurtschap met 370 inwoners in de provincie Overijssel. De basis van het 14 meter en 12 centimeter hoge bouwwerk hebben ze met een kraan gelegd, geeft hij toe, maar vanaf zes meter hoogte is het allemaal handwerk. „Vrijdag was het nog 16 meter hoog, maar hij is omgevallen.” Het zou kunnen dat daardoor zowel de hoogte als de omtrek van ruim 83 meter voorbijgestreefd zijn door het paasvuur van Dijkerhoek, vier kilometer verderop. „Volgend jaar weer een kans”, zegt de 17-jarige Steeging.

Paasvuren kennen in het oosten van het land een rijke geschiedenis. Honderden – lang niet allemaal zo groot als deze – worden er in de weken voor Pasen opgebouwd. In 1987 haalde Espelo zelfs een Guinness World Record, door een paasvuur van 27,87 meter te bouwen. De hoogste ooit. Toch brengen de vuren naast vreugde ook zorgen. De hoge concentratie fijnstof en PAKs die vrijkomen zorgen voor pieken bij meetstations van luchtkwaliteit in de wijde omtrek. Het RIVM waarschuwt dat er tot en met maandag sprake kan zijn van smog.

Paasvuurvereniging

In Espelo maken ze zich daar niet druk over. De bouwers, zo’n 45 man, hebben allemaal een zwart shirtje aan met het logo van de paasvuurvereniging. Ze zijn in december begonnen met verzamelen van het hout, vertelt woordvoerder Marc Oostenenk (22). Dat doen ze in samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. „We halen de dennenbomen van de hei, om het landschap te beschermen. Anders wordt het een bos, en gaat de hei verloren.”

Zo’n tweeduizend bezoekers worden verwacht te komen kijken naar hoe dat snoeihout in rook opgaat. De tent, waar later op de avond een band en dj op zullen treden, staat klaar. ‘Nuchter blijven heeft geen nut’, staat boven de meterslange bar. „Wij komen élk jaar”, zegt Kiona Schrijver (16). Ze knikt naar de vier vriendinnen waar ze mee is.

„We komen altijd hier, want hier hebben ze een tent”, zegt ze. „Ik heb gehoord dat ze vierduizend liter bier hebben ingekocht”, zegt Estelle Schiphorst (16). Nu alleen nog iemand vinden die het voor ze wil halen, want er wordt streng gecontroleerd op leeftijd.

Het paasvuur trekt niet alleen lokale bezoekers. Peter Reintjes (47) uit Zwolle is hier met zoontje (3) en dochter (7) om het spektakel te aanschouwen. „Voor het misschien niet meer mag.” Wim van Santen (57) is hier met zijn vrouw en een vriendin („De Bob”) uit Rotterdam. Toen vrienden hen kennis lieten maken met het paasvuur was Van Santen direct verkocht. „Ik ben een beetje een pyromaan.” Hij lacht. „En daarbij, zo laten we zien dat de Randstad ook echt wel geïnteresseerd is in de cultuur van hier.”

Lampionnenoptocht en fijnstof

Vlak voor acht uur stroomt het terrein vol. Het is wachten op de kinderen, die een lampionnenoptocht hebben gelopen onder leiding van dweilorkest De Braandheultjes. Een naam die overigens niks te maken heeft met het paasvuur, maar met de kwaliteit van het orkest, zegt de trompetist. Om tien over acht ontsteekt de landeigenaar de berg snoeihout, en drie minuten later staat het hele ding in lichterlaaie. Er wordt gefilmd en er worden selfies gemaakt. Over de hoofden danst een gigantische rookwolk. Aan de horizon zijn er meer te zien.

Dat gaan ze in de rest van het land wel merken, zegt Dieter Pientka, van stichting HoutRookVrij Nederland aan de telefoon. „Alle vuren bij elkaar veroorzaken één procent van de totale jaarlijkse fijnstof in Nederland.” Om het in perspectief te plaatsen, de particuliere houtstook om huizen te verwarmen heeft een aandeel van 23 procent. „Maar stoken wordt zo’n acht maanden per jaar gedaan.” Dat komt ook omdat heel veel andere bronnen van fijnstof beter gefilterd zijn, zegt Margreet van Zanten, hoofd emissieregistratie van het RIVM. „Daardoor wordt dit relatief een steeds grotere bron.”

Op de kaart van samenmeten.rivm.nl, waar alle meetinformatie over de luchtkwaliteit verzameld wordt, zullen wel pieken zichtbaar zijn voorspelt Pientka. „En pas ook op voor roetneerslag als je in de slipstream woont.” Op twee animaties is duidelijk zichtbaar dat meetpunten, eerst blauw, op zondagavond rood uitslaan. Het is een traditie, zeker, zegt hij. „Maar is het met al die uitstoot nog wel van deze tijd?”

Marc Oostenenk uit Espelo vindt dat de media te veel op de fijnstof springen. Gelukkig zijn de vuren sinds vijf jaar immaterieel erfgoed, aldus Oostenenk: „Ze zullen niet zo snel worden verboden.”