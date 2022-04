De Keukenhof-bezoeker komt nu vaker op eigen houtje

Na een regenachtige ochtend arriveren de eerste bussen met bezoekers. Vriendelijk glimlachende hosts controleren toegangskaartjes bij de poortjes. Vlak na de ingang verzamelen tien Duitse toeristen zich bij een gids. „Deze man mag hier niet staan”, zegt de directeur van Keukenhof, Bart Siemerink, terwijl hij zijn verhaal onderbreekt. „Anders loopt het hier helemaal vast. Ik ga het even regelen.”

Niets ontgaat Siemerink als hij door het park in het Zuid-Hollandse Lisse loopt. Een modderig stukje gras, neergevallen bloemblaadjes, dode takken in de boom. „Alles moet perfect zijn, want wij zijn geen botanische tuin. Wij zijn een etalage.”

Vóór corona ontving de Keukenhof op goede dagen meer dan 45.000 bezoekers. Zeker rond Pasen was het druk. Siemerink deed eens op de radio een oproep níét naar zijn park te komen. Er paste op de parkeerterreinen geen auto meer bij, de N-wegen rondom Lisse stonden muurvast en mensen stopten hun auto soms midden op de weg om selfies te maken in het bollenveld.

Deze morgen oogt het immense parkeerterrein bij de hoofdingang bijna als de landingsbaan van Schiphol – zo leeg. Het is de week voor Pasen en de dag begon regenachtig, dat helpt niet. Siemerink verwacht vandaag in totaal 10.000 bezoekers en zo’n honderd touringcars. „We zitten qua bezoekers nu ongeveer op het niveau van tien jaar geleden.”

Voor de Nederlandse toeristenindustrie was 2019 hét topjaar: 20,1 miljoen internationale bezoekers. Het was de tijd dat vrijwel alle toeristische hotspots, van de Zaanse Schans tot het Rijksmuseum, bezoekersrecords haalden.

Duitsers terughoudend

Die tijd is nog lang niet terug, ziet ook het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Van alle toeristen in 2019 kwam de grootste groep – 26 procent – uit Duitsland. Die groep, zegt een woordvoerder van NBTC, is vanwege corona wat terughoudender met vakanties boeken dan Nederlanders, maar komt mondjesmaat weer naar Nederland. Ook de Belgen, Fransen en Britten laten zich weer steeds meer zien, zeker met dit mooie paasweekend. Maar de zakenreis- en congresmarkt ligt nog op zijn gat. En ook het intercontinentale toerisme ontbreekt. Amerikanen en Aziaten, voorheen 17 procent van het totaal, laten het afweten. Een deel vindt het niet veilig vanwege corona in een groep te reizen.

De zon breekt door en Bart Siemerink, inmiddels tien jaar directeur, werpt een blik op een van de talloze perkjes met tulpen. „Zo meteen klappen ze open hoor. Dan krijgen ze ook weer wat meer kleur.” De directeur loopt door naar de rozenshow in het Oranje Nassaupaviljoen, waar honderd rozenkwekers en veredelaars hun collectie hebben uitgestald. „Meneer Siemerink, goeiemorgen”, glimlacht een medewerker bij de deur. „Hoe is het met u?”

Foto Olivier Middendorp

„Wees niet teleurgesteld als de bezoekersaantallen dit jaar nog tegenvallen”, had Siemerink dit jaar voorafgaand aan de opening tegen zijn personeel gezegd. Hij wilde de verwachtingen temperen, want twee coronajaren hebben erin gehakt. Keukenhof is acht weken per jaar open en in maart 2020, toen de tulpen er nét piekfijn bij stonden, ging de wereld in lockdown. Het hele jaar waren tuinmannen druk bezig geweest om 32 hectare tuin aan kant te maken. Zeshonderd kwekers stonden klaar om hun mooiste bloemen te leveren voor de bloemenshows en 1.300 seizoenskrachten waren ingehuurd voor werk in de horeca, de winkeltjes en de schoonmaak. Zeven miljoen bloembollen waren er geplant en iedereen stond klaar voor de aftrap. Maar toen kwam er niemand, twee jaar achtereen. In zijn terugblik kijkt Siemerink vooral wat chagrijnig als hij de woorden „evenement” en „doorstroomlocatie” in de mond neemt.

Dankzij twee goede voorgaande jaren kon de Keukenhof de coronatijd uitzingen. En fotografen en tv-ploegen waren wel welkom op het park, waardoor beeldmateriaal van de Nederlandse bloemen alsnog een deel van de wereld bereikte.

Want terwijl de bezoekers zich vergapen aan de bloemenzee, speelt zich buiten hun zicht een andere wereld af. Keukenhof is, méér nog dan toeristische trekpleister, een stichting opgericht na de Tweede Wereldoorlog ter promotie van de sierteelt. Het is een etalage voor Nederlandse kwekers, die er hun beste producten tonen – en kosteloos leveren. Internationale kopers van tuincentra, groothandels en supermarkten keuren er het aanbod en sommige bloemenbedrijven leiden er dagelijks hun klanten rond.

Botsende functies

De twee functies van het park – attractie en etalage – botsen nog wel eens. Bij de rozenshow toont Siemerink een weelderige bos gemengde bloemen. „Dit is wat de consumenten willen. Maar kwekers houden niet van gemengd. Die willen kunnen zien wat voor soort het is.” De discussie loopt al jaren, in het hele park: kwekers willen graag „strak” en “gescheiden” en vastomlijnde perken, liefst met bloemen die nog in de knop zitten; bezoekers en consumenten zien het park graag wat „rommeliger” en vinden de bloemen het mooist als ze vol open staan, liefst bijna uitgebloeid. Siemerink heeft de laatste jaren de menging van tulpensoorten in perken toegestaan: „We willen eenheid, geen losse postzegels.”

Ook zonder haar etalage heeft de Nederlandse sierteelt de coronatijd prima doorstaan. Een korte periode was er fysiek geen export mogelijk, maar daarna was de wereldwijde bloemenhandel weer booming: mensen wilden tijdens lockdowns hun huis opfleuren.

Foto Olivier Middendorp

Maar dat geldt niet voor de toeristenindustrie. De lockdowns waren desastreus en iedereen in de sector is afhankelijk van elkaar: reisbureaus, vliegtuigmaatschappijen, taxichauffeurs, gidsen, hotels, congrescentra, horeca. Ticketplatforms, zoals Booking, verkopen kant-en-klare dagtrips met een bezoek aan het Van Gogh Museum, Keukenhof Holland en een rondvaart door de grachten. En als Bart Siemerink op de internationale reisbeurzen zijn Keukenhof aanprijst, staat hij daar in een oranje stand samen met zijn „Holland partners”, van musea tot kaasindustrie.

Veel werknemers in de toeristensector zijn tijdens corona iets anders gaan doen. Zo ook in Keukenhof, waar 80 procent van de vaste seizoenskrachten niet terugkwam. Via uitzendbureaus is Siemerink opnieuw gaan werven, „maar dat zijn veelal onervaren mensen”. Van de zes restaurants zijn er vanwege personeelsgebrek nog twee gesloten. „Dit speelt in de hele sector, wereldwijd”, zegt Siemerink. „Er is een tekort aan buschauffeurs, aan gidsen, aan mensen die het instappen in de bus regelen, aan mensen die de tickets regelen, aan mensen die de tickets controleren. En om het systeem weer op te starten, heb je al die mensen nodig. Ook wij zijn ervan afhankelijk.”

Mensen staan ’s ochtends op, kijken naar de lucht, en denken: laten we eens naar Keukenhof gaan

Het animo voor georganiseerde groepsreizen is sinds corona afgenomen. „Het reizen wordt individueler”, ziet Siemerink. Eerder kwam 60 procent van de bezoekers aan de Keukenhof met een georganiseerde busreis en was 40 procent free independent traveller. Nu is het deel individuele reiziger meer dan twee derde. „Al boeken ze in de praktijk vaak dezelfde tripjes als de mensen die voorheen een georganiseerde reis deden, want iedereen boekt via de grote ticketplatforms.”

Ook een andere reistrend, die al vóór corona begon, heeft zich doorgezet: mensen beslissen op de dag zelf wat ze gaan doen. Siemerink: „Vroeger kochten mensen al ver van tevoren hun tickets, nu staan ze ’‘s ochtends op, kijken naar de lucht en denken: laten we naar Keukenhof gaan”. Dit soort dagjesmensen, onder wie ook Belgen en Duitsers, zijn te vinden binnen een straal van 250 kilometer.

Lees ook dit opinieartikel: Toerisme kan niet terug naar het oude normaal

Dus ach, over de toekomst maakt hij zich niet zo’n zorgen. Tel daarbij op de opkomende middenklasse in Indonesië en Vietnam, en wie weet hoe de bezoekersaantallen in de Keukenhof zich ontwikkelen. „Ik verwacht dat het toerisme gewoon door blijft groeien.”

„Mike, laat je deze nog staan?” In het Willem Alexander Paviljoen wijst Siemerink naar een perkje tulpen. „Ik twijfel nog”, zegt tuinman Mike, met een snoeischaar in de hand. De hele dag door controleert hij of de tulpen niet al zijn uitgebloeid en je moet er op tijd bij zijn, want anders liggen alle blaadjes op de grond. Bezoekers die hem bezig zien, vragen geregeld of ze de bloem mee mogen nemen. Af en toe geef hij ze dan wat blaadjes, maar zeker geen hele bloem. „Voor je het weet staat er een hele groep.”

Tijdens Pasen ontving Keukenhof 35.000 bezoekers per dag en was daarmee uitverkocht. Er kwamen veel meer Nederlandse bezoekers dan gebruikelijk.