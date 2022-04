Bijna 150 D66’ers eisen opheldering over grensoverschrijdend gedrag partijprominent

Bijna 150 D66’ers eisen dat partijleider Sigrid Kaag en het partijbestuur binnen een week met een nieuwe verklaring komen over het verborgen gehouden grensoverschrijdend gedrag van partijprominent Frans van Drimmelen. Dat blijkt uit een open brief die sinds zondagavond in de partij rondgaat. Vooralsnog ondertekenden prominente D66’ers de brief nog niet, maar deden vooral bestuursleden, afdelingsvoorzitters, raadsleden, lokale fractievoorzitters en Provinciale Statenleden dat wel.

Initiatiefnemers van de oproep zijn afdelingsvoorzitter Daphnie Ploegstra en Jelle Ages, vertrouwenspersoon van de Jonge Democraten. Zij schrijven in de brief dat het vertrouwen tussen de partijtop en de leden en kiezers „enorm beschadigd” is. Om dat te herstellen eisen zij drie dingen, waaronder ook het toegankelijk maken van de vooralsnog verborgen gehouden documenten en een ledenbijeenkomst waarin het partijbestuur verantwoording aflegt.

Afgelopen zaterdag lazen de initiatiefnemers „met veel ongenoegen” in de Volkskrant dat de D66-top het vertrouwelijk deel van een rapport over grensoverschrijdend gedrag van partijstrateeg Van Drimmelen langer dan een jaar onder de pet hield. Daaruit bleek dat de prominent en lobbyist in 2015 en 2016 een vrouwelijke D66-medewerker heeft „gestalkt, bedreigd en gechanteerd”. Vorig jaar publiceerde D66 een ander deel van hetzelfde rapport wél. Daar werd Van Drimmelen in vrijgepleit voor seksuele intimidatie en machtsmisbruik.