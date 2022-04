Waarom fotojournalisten mee gaan op een persreis van het Russische leger

Waarom nemen grote internationale persbureaus deel aan een reis voor journalisten en fotografen naar de Oekraïense stad Marioepol, die georganiseerd is door het Russische leger - hetzelfde leger dat de stad belegert en voor een groot deel heeft verwoest? Het is belangrijk voor ons om in een oorlog van twee kanten te kunnen berichten, legt de foto-chef van persbureau AFP in Parijs uit.

Voor media over de hele wereld zijn internationale persbureaus belangrijke leveranciers van beelden van de oorlog in Oekraïne. Maar terwijl de strijd in Marioepol, in het Zuid-Oosten van Oekraïne, afgelopen weken hevig woedde en de burgerbevolking die nog niet gevlucht was onder gruwelijke omstandigheden moest zien te overleven, waren er maar weinig journalisten en fotografen om er verslag van te doen.

Soms kwamen er nauwelijks beelden naar buiten. Maar op dinsdag 12 april zagen fotoredacteuren van kranten en andere media op hun scherm opeens dat een groot aantal foto’s uit Marioepol binnenkwam, met een bijzondere vermelding in het bijschrift. Een foto van Russische soldaten die brood aan de bevolking uitdelen bijvoorbeeld. Een foto vanuit het gebombardeerde en uitgebrande theater van de stad. Een foto van Russische militairen en Oekraïense voorbijgangers op straat (maar doden of gewonden waren er niet op te zien).

Bij al die foto’s van fotograaf Alexander Nemenov van AFP staat in het bijschrift: „Deze foto is genomen tijdens een reis die georganiseerd is door het Russische leger.”

Loop je niet het risico onderdeel van de Russische propaganda te worden, als je mee gaat op zo’n reis en met zulke foto’s thuiskomt? Stéphane Arnaud, bij persbureau AFP hoofdredacteur foto’s, verdedigt de beslissing om mee te gaan.

„Op sociale media zijn we er ervoor gekritiseerd, vooral door Oekraïense journalisten op Twitter. Maar dat is precies waarom we in die bijschriften duidelijk maken dat dit foto’s zijn van een reis die georganiseerd is door het Russische leger. Daar moet geen misverstand over bestaan.”

Of de kranten en websites die de foto’s publiceren er vervolgens ook bij vermelden dat de foto’s met hulp van het Russische leger de foto’s tot stand zijn gekomen, daarover hebben fotograaf en persbureau niets te zeggen. Sommige kranten en sites doen het wel, andere niet. NRC heeft geen van de foto’s geplaatst, want „het was een perstour en we willen geen eenzijdig beeld geven van de situatie in Marioepol”, zegt Natalia Toret, chef beeldredactie van NRC.

Zo neutraal mogelijk

„Wij vinden het belangrijk om deel te nemen aan zo’n trip”, zegt AFP-man Arnaud. „Als internationale nieuwsorganisatie moeten wij in een oorlog van beide kanten berichten. Wij vinden dat we dat ook moeten doen als het onder beperkende omstandigheden is. Zolang we er maar zo transparant mogelijk over zijn. In Syrië hebben we ook steeds bericht van zowel de kant van de rebellen als van die van president Assad, in Damascus. Om ons werk te kunnen doen proberen we zo neutraal mogelijk te zijn.

„Meestal uiten we ons daarom ook zo min mogelijk in het openbaar over onze mensen in het veld en hoe zij opereren. Want het werken is er al riskant genoeg, en alles wat je zegt kan door een van de strijdende partijen worden uitgelegd als hulp voor de andere kant.”

Van de drie dagen die de persreis Marieopol duurde, hebben de journalisten maar enkele uren doorgebracht in de verwoeste stad, zegt Arnaud – hoeveel uur precies kan hij niet zeggen. „De heen- en terugreis namen veel tijd in beslag.” Een twintigtal journalisten van verschillende nationaliteiten nam deel aan de reis, van wie twee voor AFP: een fotograaf en een cameraman voor video-opnames.

„De fotografen mochten van de Russische militairen alleen fotograferen binnen een bepaald deel van de stad. Binnen dat begrensde, min of meer veilige gebied, zegt Arnaud, mocht Nemenov fotograferen wat hij wilde. Voor hij zijn foto’s naar AFP verzond hoefde hij ze niet te laten zien aan de begeleiders van het Russische leger. Deelnemers aan de reis waren ‘embedded’ bij het Russische leger, maar dat betekende niet dat ze ook een legeruniform moesten dragen.

In de delen van Oekraïne die niet bezet zijn door Russische troepen (het grootste deel van het land), werken persfotografen ook met beperkingen, zegt Arnaud, maar die zijn anders dan op de trip met het Russische leger. „Daar heb je een accreditatie nodig om te kunnen werken – en die wordt voortdurend bij allerlei check points gecontroleerd. Maar op enkele uitzonderingen na ben je wel vrij om te gaan en te staan waar je wil.

„En dat was met die tour naar Marioepol duidelijk niet zo. Daar stonden de journalisten en fotografen onder controle van de Russische militairen, met wie ze daar heen waren gereisd. Wij waren voor deze reis uitgenodigd – we weten niet waarom, maar we hadden wel al heel vaak toestemming gevraagd om Marioepol te bezoeken.”

De European Pressphoto Agency (EPA) nam ook deel aan de door het Russische leger verzorgde reis naar Marioepol, en vermeldt dat ook bij foto’s die daarover zijn verspreid.

Persbureau Reuters was niet mee, laat het desgevraagd weten. Het bureau verspreidde afgelopen week wél foto’s uit Marioepol, maar wil om veiligheidsredenen niets zeggen over zijn fotografen in Oekraïne.