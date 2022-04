Schrap de verplichte vrije Tweede Paas- en Pinksterdag

Het wordt maandag voor velen hopelijk een fijne, zonnige vrije dag. Met bezoek aan familie, een festival, de meubelboulevard of een wandeling door de natuur. En eind mei is er wéér zo’n dag, begin juni nóg een. Christelijke feestdagen die in veel cao’s en arbeidsovereenkomsten met de zondag zijn gelijkgesteld en verplicht vrij zijn: Tweede Paasdag, Hemelvaart en Tweede Pinksterdag.

Terwijl Nederland geen gelovig land meer is. Atheïsten en agnosten vormen, zo concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs, een meerderheid. Religieuze groeperingen zijn minderheden, en van hen is 10 procent niet-christelijk. Voor de meeste Nederlanders is inmiddels „de zoektocht naar zingeving en zelfverwezenlijking een individuele zaak”. Is het dan niet vreemd dat velen vrij zijn op een dag waarvan de christelijke betekenis steeds minder mensen iets zegt?

De volksaard van een land wordt weerspiegeld in de feestdagen. Dat doen deze algemeen erkende vrije dagen duidelijk niet. Als tenminste funshoppen en feestvieren niet wordt gezien als karaktertrek van de Nederlander.

Toegegeven: die vrije dagen verbinden. De eerste file ooit in Nederland werd niet voor niets op Pinksterdag in 1955 geregistreerd bij knooppunt Oudenrijn. Gezellig, samen op pad. Maar dus ook toen al: niet samen in de kerk. Terwijl dat na de Reformatie wel de gedachte was achter de viering van de hoogfeesten. Eerst religieuze contemplatie over de verlossings- en lijdensweg van Christus, liefst met meerdere bezoeken aan de kerk. En op de tweede dag inkopen op de markt.

Dat laatste heeft nu in de seculiere 24-uurseconomie die Nederland is op beide dagen de overhand gekregen. En die vrije feestdagen vallen in een jaar ook nog eens op een kluitje in de lente, met dank aan de kalender die door het christelijke Concilie van Nicea in 325 werd vastgelegd.

De vraag die de laatste jaren steeds opkomt, is of ándere religieuze feestdagen niet ook moeten worden gevierd: Suikerfeest, Offerfeest, Diwali, Jom Kipoer. Een aantal bedrijven biedt werknemers inmiddels de mogelijkheid Tweede Paasdag, Hemelvaart of Tweede Pinksterdag te ruilen voor een andere feestdag.

Zo werkt het bijvoorbeeld in de Verenigde Staten: geen extra vrije dagen, maar wel vrij op de dagen die voor de werknemer zelf belangrijk zijn. Het kan het onderlinge respect voor elkaars (religieuze) keuzes versterken doordat er een gesprek plaatsvindt over het waarom van die dag.

Een dergelijke oplossing zou ook Nederland sieren. Schaf het verplichte vrij op Tweede Paasdag, Hemelvaart en Tweede Pinksterdag af. De drie vrije dagen houdt ieder, maar welke drie is een individuele keuze, passend bij het seculiere, diverse land dat Nederland inmiddels is. Wie toch met Hemelvaart de tenhemelopneming van Christus wil vieren, dat mag. Wie op die dag een terras wil pakken, wil winkelen of wandelen, dat mag ook.

Het verbindende karakter van vrije dagen komt dan wel op de nationale feestdagen tot uiting: Koningsdag en Bevrijdingsdag. Twee dagen die aanzienlijk massaler en uitbundiger worden gevierd, waarop de samenleving centraal staat en wordt gevierd.