Russen pesten met oorlogsmemes

De Oekraïners behaalden deze week nogmaals een overwinning in de online propagandastrijd, dankzij een meme die werkelijkheid werd. „Oorlogsschip, sodemieter op” riep een handjevol Oekraïense grenswachten op Slangeneiland op 24 februari tegen het Russische vlaggenschip Moskva, dat hen opriep om zich over te geven. Nieuws van het ‘heroïsche’ verzet ging al snel het internet over en de verzetsslogan werd hergebruikt in memes waarin de heldhaftigheid van de soldaten werd gevierd. De verwensing werd werkelijkheid toen datzelfde oorlogsschip afgelopen donderdag zonk in de Zwarte Zee.

Poetin, met zijn mislukte militaire avontuur, wordt ondertussen vierkant uitgelachen op het internet. „Nee hoor, het Russische vlaggenschip #Moskva is niet gezonken. Het is op ‘speciale onderwatermissie’”, wordt gegrapt op Twitter. Volgens het hoofd van Oekraïense strijdkrachten in Odessa is de grootste kruiser van de Russische Zwarte Zeevloot geraakt door twee Oekraïense raketten. Rusland geeft de schuld aan een brand en storm. Daarop toonden Twitteraars zich direct fanatieke omdenkers. Een foto van een willekeurig schip op de bodem van de oceaan wordt vergezeld van de tekst: „Goed nieuws voor de Russen: het vuur op de #Moskva is inmiddels uit.”

Postzegelpesterij

Russische tegenslagen worden door de Oekraïners al sinds het uitbreken van de oorlog gevierd met memes. Een dag voordat de Moskva zonk, bracht de Oekraïense postdienst postzegels uit waarop de meme-waardige gebeurtenis op Slangeneiland staat afgebeeld. Op het kunstwerk is een Oekraïense soldaat te zien die zijn middelvinger opsteekt naar het Russisch schip.

Op Instagram pronkte de Oekraïense president Zelensky met de postzegels in zijn handen. De president pestte de Russen door de eigenaren van de postzegel te vertellen dat ze bij gebruik niet moeten vergeten dat de Moskva „altijd maar één richting heeft” – namelijk naar beneden. Na het horen van het nieuws over het zinken van het schip, begaf menig Oekraïner zich naar het postkantoor in Kiev om de postzegels met de patriottische opdruk te bemachtigen.

De mediabekwame Oekraïners gebruiken in hun verzet ook NFT’s, oftewel unieke digitale eigendomscertificaten van digitale objecten zoals kunstwerken, memes en foto’s. Kunstenaars uit Lviv van Studio M81 veilen een NFT die gebaseerd is op de arrestatiefoto van de Oekraïense politicus en oligarch Viktor Medvedtsjoek. De voortvluchtige oligarch werd vorige week gevangengenomen door de geheime Oekraïense dienst SBU, en de foto van hem na zijn arrestatie werd een meme onder Oekraïners. Zijn hoofd is door de kunstenaars gebruikt in een kleurrijk kunstwerk in de stijl van Andy Warhol. „Kremlin-spion Medvedtsjoek te koop” staat er als kop bij de NFT op de marktplaats OpenSea. De opbrengst zal volgens de kunststudio gebruikt worden voor Oekraïense verdedigingsdoeleinden.