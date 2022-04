Propaganda is het massavernietigingswapen van Poetin

Miljoenen Russen geloven dat het Russische leger in Oekraïne tegen het nazisme strijdt. Dat Oekraïense steden door nazi’s worden opgeblazen. Dat de burgers in Boetsja niet door Russische soldaten, maar door fascisten werden gemarteld, verkracht en doodgeschoten. „In elk gehucht en in elk dorp worden Russische soldaten nu met bloemen onthaald,” schreef een oude kennis van mij, een vriend uit mijn studententijd in Moskou, een gewone man, geen bandiet, geen beest. Een man bedrogen en verblind door Poetins propagandamachine.

Aleksandr Skorobogatov is schrijver van onder meer de roman De wasbeer. Hij is geboren in Wit-Rusland en woont in België.

Hoe is zoiets überhaupt mogelijk? Hoe kan iemand zo blindelings dergelijke valse propaganda geloven, terwijl de hele wereld het bestaan van deze nazi’s ontkent? Zijn Russen echt zo naïef of goedgelovig? Of is Poetins misdadige propaganda-apparaat zo sterk en doeltreffend dat het miljoenen geesten kan vergiftigen en verblinden?

Wel/geen gewetensgevangene

Iets meer dan een jaar geleden keerde Aleksej Navalny, de belangrijkste oppositieleider en persoonlijke vijand van Poetin, naar Rusland terug nadat hij ternauwernood een vergiftiging met het chemische wapen novitsjok had overleefd. Navalny wist dat hem in Rusland een lange gevangenisstraf te wachten stond. Dat hij de gevangenis misschien nooit zou verlaten. Dat er zelfs een reële kans was dat Poetin hem in hechtenis zou vermoorden.

De hele wereld was in de ban van Navalny’s heldhaftige terugkeer. Zijn arrestatie op de luchthaven bracht een golf van verontwaardiging en medeleven teweeg. Amnesty International erkende hem onmiddellijk als gewetensgevangene. Hij oogstte wereldwijd grote bewondering. Navalny was rock-’n-roll. Navalny was Jesus Christ Superstar.

En toen sloeg de stemming plotseling om. Op 23 februari 2021 ontnam datzelfde Amnesty International hem halsoverkop zijn status van gewetensgevangene. In de westerse pers was sprake van „rechts-nationalistische uitspraken”, hij zou „xenofoob” zijn en „banden met neonazistische groeperingen” en „extreme antimigratie-opvattingen” hebben. Het politieke Westen trok vol afkeer zijn handen van Navalny af.

De hele vrije wereld concludeerde nu vol walging dat de Russische oppositieleider helemaal geen Mahatma Gandhi, Nelson Mandela en nog minder John Lennon was.

Succesvolle lastercampagne

Met een nep-twitteronderzoek en een reeks e-mails waarin de afzenders hun verontwaardiging uitten over Amnesty’s steun aan de uitgesproken fascist, had het Kremlin zijn operatie om Aleksej Navalny tot nazi te bombarderen succesvol uitgevoerd. De door het Kremlin betaalde lastercampagne bracht in amper enkele dagen tijd niet alleen een fundamentele verandering in de houding van Amnesty International ten opzichte van Navalny, ze beïnvloedde ook grondig de hele publieke opinie in het Westen. Ik, die toen over Navalny schreef, ontving verontwaardigde berichten: hoe kon ik achter een fascist staan?

Meer dan twee maanden duurde deze officiële weerzin, totdat zijn vrienden en medestanders erin slaagden de sabotage-actie van het Kremlin bloot te leggen.

Op 7 mei 2021 erkende Amnesty International Navalny opnieuw als gewetensgevangene, maar een volledige rehabilitatie werd het niet: in haar verklaring distantieerde de organisatie zich op een schandelijke manier van zijn „xenofoob” verleden. Dat voor alle duidelijkheid nooit bestaan heeft. Dat volledig gefabuleerd werd door dezelfde propagandisten van het Kremlin die nu de Russische bevolking ervan overtuigen dat het niet Poetin is die Oekraïners doodt, maar Oekraïense fascisten.

Lees ook dit essay: De Russen moeten zich zelf losmaken van hun sekteleider

Dodelijke propaganda

De campagne van het Kremlin om Navalny in diskrediet te brengen, is een voorbeeld van de dodelijke kracht van Poetins propaganda, niet alleen in Rusland, waar een vrije pers gewoonweg niet bestaat, maar ook in het vrije Westen. Het is een voorbeeld van hoe verbazingwekkend makkelijk het is om, appellerend aan waarden die ons allemaal heilig zijn, miljoenen mensen te misleiden, miljoenen mensen een waanbeeld over nazisme voor te houden daar waar het niet bestaat en niet kan bestaan.

Natuurlijk kunnen de gruwelijke oorlogsmisdaden — de massale executies, martelingen en verkrachtingen — die Russische troepen op bevel van Poetin in Oekraïne plegen niet aan de propaganda van het Kremlin alleen worden toegeschreven.

En toch mogen we niet vergeten dat Poetin slechts een paar dagen nodig had om van Aleksej Navalny een nazi te maken, om ervoor te zorgen dat het Westen, met al zijn vrijheden, deze held als een fascist ging zien. De propaganda-vleesmolen van Poetin vermaalt de Russen nu al meer dan twee decennia lang.

Aleksej Navalny volgt ondertussen de oorlog vanuit de gevangenis, via Poetins staatstelevisie. Hij gaf enkele dagen geleden via zijn advocaten dit bericht vrij: „Ik hoorde gisterochtend over de gruwelijke gebeurtenissen in Boetsja via het nieuwsbericht dat Rusland de VN-Veiligheidsraad bijeenroept naar aanleiding van het bloedbad dat de Oekraïense nazi’s in Boetsja hebben aangericht. Meer uitleg volgde ’s avonds bij monde van de tv-presentator van Pervi Kanal: ‘De NAVO was de provocatie in Boetsja al lang en op het hoogste niveau aan het voorbereiden. Dit wordt onder andere bevestigd door het feit dat president Biden Poetin onlangs een slager noemde. Hoor eens hoe gelijkaardig het Engelse butcher en Boetsja klinken. Zo werd het westerse publiek op deze provocatie voorbereid.’ Ik zeg je, je kunt je de enorme omvang van de leugens op de staatszenders niet voorstellen — en helaas ook de overtuigingskracht die ze hebben op diegenen die geen toegang tot alternatieve informatie hebben.”

Verblind

Propaganda is een massavernietigingswapen dat Poetin op de eigen bevolking heeft losgelaten. Russen zijn niet beter en niet slechter dan eender welk ander volk. Ze zijn enkel verblind. Poetins propagandisten hebben hen de ogen uitgestoken — en ze vertellen de blinden dat de wereld opnieuw door nazi’s is overgenomen, dat het hun heilige plicht is om tegen de nazi’s te vechten.

Door de Russische bevolking nu totaal te isoleren, maakt het Westen zich weer tot een ongewilde bondgenoot van Poetin. Tot Poetins nuttige idioot.