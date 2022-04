‘Oekraïne verwerpt Russisch ultimatum omtrent overgave Marioepol’

Een adviseur van de burgemeester van Marioepol, Petro Andrjoesjtsjenko, heeft het Russische ultimatum om de verdediging van Marioepol te staken, geweigerd. Dat heeft hij zondag op Telegram gemeld, schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNN. „Vanaf vandaag blijven onze strijders de verdediging vasthouden,” schreef de adviseur.

In de nacht van zaterdag op zondag riep het Russische leger Oekraïense strijders in Marioepol middels een ultimatum op om zich over te geven. Het ultimatum ging zondagochtend om 06.00 (Moskouse tijd) in en duurde zeven uur. Rusland beloofde de strijders die zich overgeven niet te zullen doden.

Rusland beweert dat Marioepol grotendeels veroverd is. Alleen in de staalfabfriek Azovstal zouden nog militairen zitten. Het zou gaan om leden van het Azovbataljon en reguliere Oekraïense militairen, hoewel er volgens Russische strijdkrachten ook buitenlandse strijders tussen zitten. Zowel Rusland als Oekraïne zegt dat de situatie in de Oekraïense havenstad en rondom de fabriek zeer ernstig is.

Volgens Andrjoesjtsjenko zet de verdiging van Marioepol ook voort buiten de staalfabriek. Het beeld dat Rusland van de stad probeert over te brengen, waarin er slechts nog rondom de Azovstal-fabriek gevochten wordt, komt „niet overeen met de realiteit”, zegt hij. „Afgelopen nacht waren er gevechten in de Taganrog-straat, vijf kilometer verwijderd van Azovstal.” Tijdens de gevechten zouden Russische troepen opnieuw burgerdoelen beschieten „met zware artillerie”. Deze claims zijn voor NRC niet onafhankelijk te verifiëren.

