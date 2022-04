Met de trein terug naar stukgebombardeerd Oekraïne

Een naar Oekraïne teruggekeerde vrouw wordt op het station van Kiev welkom geheten. Foto Cem Tekkesinoglu / via Getty Images

Wanneer de trein uit Kiev tegen tien uur ’s avonds Przemysl binnenrijdt, vlak over de grens in Polen, vormt zich buiten het station een rommelige rij Oekraïners. Ze staan hier niet in de motregen om gevluchte familieleden op te vangen, maar om met dezelfde trein terug te keren naar hun land in oorlog. Oudere stellen, moeders met jonge kinderen en veel vrouwen alleen. Sommigen met slechts een rugzakje, anderen bepakt en bezakt met meer spullen dan waarmee ze in de afgelopen weken huis en haard achterlieten. Allemaal zonder enige zekerheid dat het echt veilig is om rechtsomkeert te maken.

Lees ook In de trein op de vlucht naar het westen, de reportage die Emilie van Outeren eerder maakte vanuit een trein uit Kiev

Jana (31) kan niet wachten om weer in Kiev te zijn, haar geliefde stad die ze eind februari met tegenzin verliet, vertelt ze eenmaal in de trein. „Ik mis Kiev ieder moment. Mijn vrienden. De buurten. En vooral leven dat er 24/7 doorgaat. Europa, of in ieder geval Polen, is zó anders”, zegt ze. „Bovendien: ik ben niet bang meer.”

Bijna 5 miljoen van de 40 miljoen Oekraïners zijn sinds 24 februari hun land ontvlucht, zo telt de Verenigde Naties. Maar sinds de Russische militairen zich rond Kiev hebben teruggetrokken en zeggen zich op het oosten van het land te richten, keren ook honderdduizenden Oekraïners terug naar Centraal- en West-Oekraïne. Afgelopen vrijdag staken volgens de Poolse grenspolitie meer mensen (25.100) de grens over van Polen naar Oekraïne dan andersom (24.400). De slaaptrein tussen Warschau en Kiev is de komende tien nachten uitverkocht, voor de rit van 12 uur vanaf Przemysl zijn nog maar enkele zitplaatsen te krijgen.

Bang was Jana de eerste dagen van de Russische invasie wel, toen ze in Kiev telkens raketinslagen hoorde, maar niet kon zien waar die terecht kwamen. „Mijn ouders, die allebei in het buitenland wonen, smeekten me om te vertrekken.” Als compromis week ze uit naar haar zus, die een paar honderd kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad woont. Ook die stond er vervolgens op om het land te verlaten. Via Moldavië, Roemenië, Hongarije en Slowakije kwamen ze in het Poolse Krakau terecht.

Jana heeft het daar betrekkelijk goed voor elkaar. Haar werk als data-analist voor een internationaal bedrijf gaat op afstand gewoon door. Zij, haar zus en haar nichtje slapen niet in een opvangcentrum of bij iemand op zolder, maar huren zelf een appartement in de mooiste stad van Polen. Maar na weken twijfelen heeft Jana besloten om terug te gaan. „Ik wil zelf ervaren hoe Kiev nu is en dan een beter besluit nemen. Iedere Oekraïner heeft een leven vóór en een leven ná deze invasie. Pas als ik weer thuis ben, kan ik bepalen of mijn volgende leven ook in Kiev is, of dat ik ergens anders helemaal opnieuw moet beginnen.”

Iedere Oekraïner heeft een leven vóór en een leven ná deze invasie. Pas als ik weer thuis ben, kan ik bepalen of mijn volgende leven ook in Kiev is Jana (31) keert terug uit Polen

Vluchtelingen vanaf de Poolse grens op de weg terug naar Oekraïne. Foto Sergei Grits / AP

Elders opnieuw beginnen blijkt voor veel vluchtelingen niet eenvoudig, zegt Alexandra Makarenko (38). Zij is Oekraïense en moest eind februari halsoverkop uit de oostelijke stad Charkov ontsnappen tijdens een familiebezoek, maar woont al langer in het Poolse Torun. Ze helpt als vrijwilliger gevluchte gezinnen – ook bij hun terugkeer. Vrouwen met kinderen hebben het zwaar in Polen, merkt zij, vooral als ze geen andere taal dan Oekraïens spreken. „Het is moeilijk om aan werk en aan een huis te komen. De kinderen missen hun vriendjes en hun vertrouwde omgeving. En zeker gezinnen die van hun echtgenoot en vader gescheiden zijn, willen zo snel mogelijk naar huis.” Volwassen mannen tot en met zestig mogen Oekraïne niet verlaten voor het geval ze nodig zijn in de strijd.

„Wij Oekraïners zijn een typisch volk”, spreekt arbeidsmigrante Makarenko uit ervaring. „Als we thuis zijn, roepen we de hele tijd dat we liever in een ander land willen wonen. Maar zodra we dat daadwerkelijk doen, hebben we alleen maar heimwee.”

‘Dolgelukkig’ om weer thuis te zijn

Toch zijn de Poolse statistieken van honderdduizenden terugkeerders vertekenend. Lang niet iedereen in deze trein is van plan om in Oekraïne te blijven. Sommigen gaan een paar dagen terug om hun geliefde even te zien. Anderen willen meer spullen ophalen dan ze in hun vlucht konden meenemen. Enkelen gaan hun huur opzeggen en de deur achter zich dichttrekken.

Lees ook Het leven in Kiev komt weer op gang: ‘Je kunt niet eeuwig binnen blijven’

Joeri Favorsky (61) is onderweg naar Kiev om wat medische documenten op te halen en neemt dan weer de volgende trein terug naar Duitsland, waar hij en zijn vrouw onderdak hebben bij zijn zwager. Hij hoopt zijn volwassen zonen even te kunnen zien, die zijn achtergebleven om te vechten. Maar hij houdt er rekening mee dat dit zijn voorlopig laatste bezoek aan zijn eigen land is. „Ik heb alle papierwerk in Duitsland gedaan om daar voorlopig te blijven. Ik ben begonnen aan de inburgeringscursus”, zegt hij. Hij prijst zich gelukkig dat hij met zijn 61 jaar net de vluchtgerechtigde leeftijd voor Oekraïense mannen heeft bereikt. Al maakt die het ook moeilijk om als ingenieur nog een baan te vinden. Maar liever werkloos in Duitsland dan angstig in Kiev. „Ik kan niet rustig in dit land wonen als er her en der bommen afgaan”, zegt hij. „De Russen kunnen wel zéggen dat ze zich nu alleen op het oosten van het land richten, maar Poetin is knettergek en onbetrouwbaar.”

Na een periode van rust hebben de afgelopen dagen weer luchtaanvallen plaatsgevonden rond Kiev. De voorsteden aan de noordelijke rand liggen volledig in puin nadat Russische militairen daar hebben huisgehouden. Burgemeester Vitali Klytsjko raadt zijn stadsgenoten af om al terug te keren.

Dat deert Jana niet. Kiev is „verrassend stil”, maar zij is „dolgelukkig” om weer thuis te zijn, appt ze de dag na haar reis. Al blijft ook zij onzeker over wat er nog komen gaat, vertelde ze in de trein. Ze is zelf half Russisch en weet als geen ander hoe Poetins propaganda uitwerkt.

De reden dat Jana niet met haar achternaam in de krant wil is dat ze die deelt met haar Russische vader. Ze spreekt hem elke dag, maar weet hem niet te overtuigen dat wat hij op televisie voorgeschoteld krijgt gelogen is. „Ik kan niet meer met hem over de oorlog praten. Hij gelooft werkelijk dat ik onderdrukt wordt door nazi’s en dat het aan Rusland is om mij te redden.”