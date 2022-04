Het einde van het Vlaamse cult-duo Samson en Gert

Helaas voor de fans. Samson en Gert is afgelopen.

Zaterdagavond nam het duo van de Vlaamse kindertelevisieserie na 32 jaar definitief afscheid. In de afscheidsvoorstelling speelden ze hun grootste hits, waaronder Ochtendgymnastiek waarbij het publiek - veelal fans die intussen volwassen zijn - een masker met het gezicht van Gert droeg, meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. In Het allerlaatste liedje zingen Gert en Samson achtereenvolgend: „Ook al stond een uur geleden de hele tent hier op z’n kop. We zijn moe en heel tevreden maar helaas - alles is op.”

Gert Verhulst (54), medebedenker van Samson en eigenaar van kindermedia-imperium Studio 100, maakte twee jaar geleden al bekend te stoppen als personage van het programma. Maar door de coronapandemie werd de afscheidsvoorstelling steeds uitgesteld. Gelukkig gaf dat Gert Verhulst wat extra tijd „om aan het idee te wennen” dat Samson een nieuw baasje krijgt. Zijn dochter, Marie Verhulst (26), neemt de verantwoordelijkheid over de pratende hond vanaf nu op zich.

De bel doet het niet

Samson en Gert verschenen op 6 december 1989 voor het eerst samen op televisie. De show, waar in totaal bijna achthonderd afleveringen van zijn verschenen, werd buitengewoon populair. Op het hoogtepunt werden er jaarlijks 150 afleveringen gemaakt. Het duo speelde tienduizend voorstellingen en verkocht meer dan 50 miljoen dozen met Samson en Gert-koekjes. Het succes leverde Verhulst het eigenaarschap over Studio 100 op. Hij werd een van de rijkste mensen van Vlaanderen.

Het duo en hun muziek - zoals het nummer De wereld is mooi - zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse en Vlaamse populaire cultuur, zo blijkt ook uit de grote opkomst aan volwassenen en kinderen voor de afscheidstour. De eerste dag van de kaartverkoop werden er gelijk 25.000 kaarten verkocht.

Volgens Verhulst ligt het succes van de serie in „de herkenbaarheid”. De terugkerende elementen, zoals de woonkamer op de Dorpsstraat 101, de kapotte deurbel en de regelmatig verschijnende personages Joop Mengelmoes (Stef Bos), meneer de Burgemeester (Walter De Donder) en Alberto Vermicelli (Koen Crucke) blijven veel fans bij.

Hoewel Marie in feite twee jaar geleden al mede-baasje van Samson werd, was ze aanvankelijk bang dat het publiek niet aan haar als nieuwe eigenaar zou kunnen wennen. Tot haar opluchting ziet ze nu dat „mensen mee zijn”, zei ze tegen de Vlaamse krant Nieuwsblad. In augustus zijn Samson en Marie drie weken in Plopsaland, waar al boekingen voor binnenkomen.

