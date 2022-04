Drie mensen neergeschoten op vierde dag van rellen in Zweden

In de Zweedse stad Norrköping, zo’n 160 kilometer ten zuiden van Stockholm, zijn zondag drie mensen neergeschoten bij rellen. Dat heeft een politiewoordvoerder bevestigd aan verschillende Zweedse media. De slachtoffers zijn hoogstwaarschijnlijk geraakt door waarschuwingsschoten van agenten. Geen van hen zou in levensgevaar zijn.

Het is al vier dagen op rij onrustig in verschillende Zweedse steden. Aanleiding zijn plannen van de extreemrechtse Deens-Zweedse politicus Rasmus Paludan om de Koran te verbranden op openbare plekken. Donderdagmiddag was de eerste bijeenkomst gepland in Linköping, nabij Norrköping, en nog diezelfde dag stonden tientallen voor- en tegenstanders tegenover elkaar. De sfeer werd al snel grimmig: jonge gemaskerde mannen staken auto’s in brand en vielen agenten aan. Drie agenten raakten daarbij gewond.

Ook de daaropvolgende dagen ontstonden in diverse steden onlusten vanwege aangekondigde Koran-verbrandingen. Voorafgaand aan een bijeenkomst van de politicus in Örebro, op zo’n 200 kilometer ten westen van Stockholm, raakten demonstranten vrijdag slaags met de politie. Zeker negen agenten raakten gewond, onder meer toen ze met stenen werden bekogeld.

Zaterdag gingen opnieuw tientallen relschoppers de straat op. In de zuidelijke plaats Landskrona gooiden zo’n honderd betogers met stenen naar de politie en staken auto’s en vuilnisbakken in brand. Ook Paludan zelf zou bij de rellen niet zijn ontzien. Hij raakte volgens Zweedse media lichtgewond toen iemand een steen tegen zijn been gooide.

Anti-islam

De veertigjarige Deense advocaat, die ook een Zweeds paspoort heeft, richtte in 2017 de Deense politieke partij Stram Kurs (Harde Lijn) op. De anti-islam en anti-immigratie-partij, volgens de eigen website „de meest patriottische politieke partij van Denemarken”, behaalde in 2019 onvoldoende stemmen voor een zetel in het Deense parlement en heeft geen lokale of regionale afdelingen. Hoeveel leden Stram Kurs heeft, is niet duidelijk.

Het is niet voor het eerst dat Paludan onrust in de samenleving veroorzaakt. In 2020 organiseerde Stram Kurs ook een Koran-verbrandingsbijeenkomst, in een buitenwijk van Malmö, en ook toen leidde die aankondiging tot gewelddadige rellen.