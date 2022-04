De overwinning van stilist Dylan van Baarle in Parijs-Roubaix kwam niet onverwacht

Er is een moment in Parijs-Roubaix, op een kasseienstrook op zo’n 18 kilometer van de streep, dat Dylan van Baarle denkt: dit is mijn kans. Hij zit in een kopgroepje van drie, met zijn medevluchters wordt hij omringd door het opgedwarrelde Noord-Franse stof dat het felle zonlicht filtert.

Van Baarle rijdt voorop, de beste positie die je kunt hebben op een weg vol ongelijke stenen zo groot als een voetbal. Zo kun je je eigen weg kiezen, ben je niet afhankelijk van de renner voor je. Als er nu iets gebeurt, is het je eigen schuld. Links van de weg stuurt Van Baarle een gootje aan de zijkant in en begint te stampen. Niet dat je het aan hem ziet; weinig renners zitten zo mooi en zo stil op de fiets als Van Baarle. Maar hard gaat de stilist wel.

Eerst is er een klein gat, twee seconden worden zes seconden, Matej Mohoric en Yves Lampaert lijken nog terug te kunnen komen. In de hecktiek van de wedstrijd is lastig in te schatten hoeveel zo’n gat waard is. Maar als Van Baarle een paar kilometer verder het gladde asfalt oprijdt en de stofwolken letterlijk en figuurlijk neerdalen, is duidelijk: die zien ze niet meer terug.

Specialist

Vlak voor zijn beslissende ontsnapping was Van Baarle al weggesprongen uit een groep achtervolgers. Grote namen zaten daarin: Mathieu van der Poel onder meer, Wout van Aert ook. Gekende klassiekerspecialisten. Maar stiekem is Van Baarle al jaren ook een specialist in de belangrijkste eendagskoersen. Hoe zwaarder de wedstrijd, hoe beter hij wordt. Hij won vorig jaar de semi-klassieker Dwars door Vlaanderen, werd datzelfde jaar tweede bij het WK. Twee weken terug werd hij, achter Van der Poel, tweede in de Ronde van Vlaanderen. Ook in andere edities van de Vlaamse klassieker reed hij al eerder top-10-noteringen.

Dat hij niet vaker won, had te maken met zijn snelheid. Van Baarle heeft wel een eindsprint, die volgens hemzelf na honderden kilometers koers minder slecht wordt dan bij anderen, maar altijd was er iemand bij die sneller was, of al was weggesprongen en voor hem solo finishte. Vandaar dat Van Baarle het ditmaal niet liet aankomen op een man-tegen-mangevecht met zijn medekoplopers. In aanloop naar de absolute finale rijdt hij zo hard door dat het verschil met de achtervolgers meer dan een minuut is als hij alleen het velodrome in Roubaix opdraait. Ook al moet hij nog anderhalve ronde, Van Baarle kan een grijns niet meer onderdrukken.

Grootste overwinning

Het is de grootste overwinning in de carrière van de 29-jarige Nederlandse wielrenner. Eerder won hij dus een semi-klassieker, een bergrit in de Criterium du Dauphiné, in 2018 werd hij Nederlands kampioen tijdrijden, maar niets komt bij deze prijs in de buurt. „Ik kon het niet geloven dat ik alleen was toen ik de wielerbaan opdraaide. Dat ik een monument heb gewonnen is crazy”, zegt Van Baarle na afloop. Hij voelde zich goed, bleef rustig nadat hij eerder in de koers lek reed, en roemde zijn ploeg Ineos, voor wie hij voor de allereerste keer dit monument won. „Het is niet alleen een kroon op mijn werk, maar ook op die van de ploeg.”

‘Karren maar’, is het motto van Van Baarle, die zichzelf graag omschrijft als een diesel. Sinds 2018 was hij de eerste jaren vooral een luxeknecht voor klassementsrenners van Team Sky en daarna Ineos, maar vorig jaar begon hij podiumplaatsen te sprokkelen. Dit jaar trok hij die goede lijn door. De hele afgelopen week al voelde hij dat de kilometers makkelijk kwamen. Misschien dat dan nu wel de kans kwam die hem tot nu toe in zijn carrière nog ontbrak.

Die kans kwam. „Alles viel op zijn plek vandaag”, zei hij in Roubaix tegen de NOS. Even later mocht hij een kassei, de hoofdprijs voor de winnaar optillen, en klonk op het podium het Wilhelmus. Voor de zevende keer, na Peter Post (1964), Jan Janssen (1967), Jan Raas (1982), Hennie Kuiper (1983), Servais Knaven (2001) en Niki Terpstra (2014).

Correctie 17 april 2022: in een eerdere versie stond 28-jarige, Van Baarle is 29. Ook was de winst van Jan Janssen in 1967 niet meegenomen in het rijtje Nederlandse winnaars.