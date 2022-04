Aimée de Jongh wint de Stripschapprijs 2022

De Stripschapprijs, de enige oeuvreprijs voor striptekenaars in Nederland, gaat dit jaar naar de Rotterdamse stripmaker en animator Aimée de Jongh (1988). Na het verschijnen van haar internationale bestseller Dagen van zand, vorig jaar, is ze als een komeet omhoog geschoten. Ze won al acht grote internationale prijzen met haar graphic novel over de Dust Bowl, de Amerikaanse klimatologische catastrofe uit de jaren dertig. Ze werd gelauwerd in Japan, de Verenigde Staten en vooral in Frankrijk.

Dagen van zand is ook in de Nederlandse boekhandels een groot succes: er zijn inmiddels 11 duizend exemplaren verkocht en een vierde druk is in aantocht. Haar Franse succes is met meer dan 40 duizend verkochte exemplaren nog vele malen groter. Intussen is de strip in negen talen vertaald.

De tienkoppige jury, dit jaar voor het eerst met drie vrouwen in de gelederen, had geen moeite om de keuze te rechtvaardigen. Al vanaf haar vijftiende wordt Aimée de Jongh bestempeld als rijzende ster, „een druk die ze niet alleen keurig weet te parkeren maar ook iedere keer waarmaakt”. Volgens de jury weet De Jongh „als geen ander (...) haar kwaliteit en bedrevenheid in te zetten om het medium strips naar een hoger plan te tillen. Als een van de weinige Nederlandse stripmakers weet ze dat publiciteit net zo belangrijk is als werk op niveau te leveren. Ze mag zich een échte ambassadeur van de Nederlandse strip noemen.”

Wendbare eigen stijl

Het succes van De Jongh is te verklaren doordat haar tekenstijl een slimme mengeling is van manga en de traditionele Franco-Belgische school (denk aan Robbedoes), met een beetje realisme. Het stelt haar in staat gemakkelijk te schakelen tussen bijvoorbeeld haar jeugdstrip Slimme Pim, haar journalistieke stripwerk voor NRC over het vluchtelingenkamp op Lesbos en graphic novels als het Bloesems in de herfst (2018) en het prachtige, autobiografische Taxi (2019).

Even belangrijk is haar inhoudelijke voorkeur voor maatschappelijke thema's, zoals de klimaatcrisis in Dagen van zand en pestgedrag in het stripproject Vroeg donker.

Haar productie is enorm. Naast de albums die vlot na elkaar verschijnen, tekent ze ook op regelmatige basis voor Vrij Nederland én is ze een veelgevraagd animator. In die hoedanigheid werkte ze jaren voor De wereld draait door en zat ze in het productieteam van de animatiefilm Undone, van de Nederlandse animator/filmmaker Hisko Hulsing.

De Stripschapprijs wordt sinds 1974 jaarlijks toegekend door Het Stripschap, de Nederlandse belangenvereniging voor het beeldverhaal. Aan de prijs is geen geldbedrag verbonden; de winnaars ontvangen een bronzen plastiek en een oorkonde. Vorig jaar ging de eer naar Elsje-stripmaker Gerben Valkema, daarvoor werd de prijs uitgereikt aan onder anderen Typex, Wasco, Peter van Dongen en Joost Swarte. Na Maaike Hartjes en Barbara Stok is De Jongh de derde vrouwelijke auteur die de prijs ontvangt.