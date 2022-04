Als je de wereld wilt redden dan ga je fietsen. En niet elektriek. Dat is namelijk voor bejaarde kneuzen en kost gas en kolen. Maar een treurige stekkerfiets is in elk geval beter dan een Porsche.

Ik kom hierop door een artikel in de Quote, het clubblaadje van de Koninklijke Nederlandse Miljonairs Vereniging. Daarin werd de in mijn ogen criminele organisatie EarthToday afgelopen week vrolijk ontmaskerd en vakkundig gefileerd. Domweg omdat ze de boel hardhandig oplichten. Ze spelen goed doel, maar het zijn gewoon graaiende poenpatsers, die er ooit miljarden mee hopen te verdienen. Geen Sywerts, maar wel een schaamteloze variant.

Hoe het werkt? Je geeft als bezorgde burger geld aan EarthToday en zij geven een groot deel daarvan aan brave kikkervisjesredders en andere clubjes. De rest is voor EarthToday. Waarom? Weet ik veel. Ik zou het volledige bedrag rechtstreeks aan de kikkervisjes schenken. Of aan vogelbeschermers, slootjesschoonmakers of onkruidbehoeders. Maar er hoeft toch niemand aan mijn gift te verdienen?

Quote legt het nogal duidelijk uit. De televisiepresentator Winston Gerschtanowitz, die we kennen van een infantiel programma met rollende knikkers, is een van de initiatiefnemers van deze groene strijkstok. Hij probeerde afgelopen donderdagavond aan Eva Jinek uit te leggen dat het verhaal van Quote niet klopt. De angst spatte tijdens zijn warrige betoog uit zijn ogen en hij ging eigenlijk meteen al onderuit door zichzelf ‘integer’ te noemen. Een magistrale schwalbe in de eerste minuut. Winston draaide zich tijdens zijn verdediging steeds dieper in de drek. Wat zijn fout was? Hij had tijdens de presentatie van zijn clubje vergeten te vertellen dat hij en zijn integere vriendjes er hun zakken mee hoopten te vullen. Ook bleek dat hij een jaar eerder ons nationale geweten Jan Terlouw magistraal misbruikt had. Hij had de oude schrijver meegetroond naar Beau om hem daar het verhaal te laten vertellen over de ondergang van de aarde. Maar ook toen was hij vergeten om het broze ‘oudjetouwtje’ uit te leggen dat hij en een roedel afgevulde founders meurend rijk zouden worden van deze ronduit smerige constructie. Tonnen? Nee. Miljoenen? Ook niet. Miljarden? Bijna goed.

Winston probeerde bij Eva recht te breien wat een zekere Constance Scholten een avond eerder bij dezelfde Jinek hopeloos verknald had. Deze van een Goois schoolplein weggerukte overblijfmoeder noemt zichzelf heel aanstellerig executive boardmember van de weldoeners en zij deed een serieuze poging om hakkelaar van de week te worden. Ze verloor van Ruud de Wild, die zich volgens veel kijkers tijdens The Passion met overtuiging aan het lichtgevende kruis van deze kijkcijferkitsch had genageld. Constance strooide vooral met veel ingewikkelde Engelse termen, maar volgens mij dacht ze op een gegeven moment nog maar één ding: ik wil zwemmen in Bacardi-lemon.

Even terug naar onze SBS-knikkerkoning Winston. Je kunt bij EarthToday zogenaamd vierkante meters aarde beschermen. Symbolisch uiteraard. Je stort geld en dan krijg je een heus certificaat thuisgestuurd. Een papiertje dat doet denken aan de verjaardagskaart die je als kleuter van Donald Duck kreeg. Maar mensen zijn daar blijkbaar blij mee. Het papiertje is een beetje geld waard en kan je ooit verkopen. Of ruilen met een andere weldoener. Maar wat blijkt? Winston en zijn vriendjes hebben die certificaten ook gekregen. Met nadruk op gekregen. Heel veel zelfs. Voor bijna nop. Via een ingewikkelde constructie waarmee Zuidas-advocaten normaal maffiose oligarchen aan hun superjachten helpen. Deze vodjes worden ooit miljarden waard.

Mag je somber worden van dit soort schaamteloze verdienmodellen? Ja, dat mag. Zal ik de honger van de tientallen miljoenen Afrikaanse kinderen gaan stillen door twaalf euro per kind te vragen? Tientje voor de stumper en dat ik dan twee euro per kind zelf krijg? En dat ik dan met dat geld heerlijke vakanties vier? All inclusive in een Afrikaans luxe resort! Zoveel opscheppen als je maar wilt.

En terwijl ik daar in Gambia op mijn strandbedje lig zie ik Katja Schuurman de schoenen van Floris van Bommel showen. Tussen doodarme kinderen op blote voetjes. Prachtige foto’s. Ontroerend ook. Mooi contrast. Ik voel me zo heerlijk integer.