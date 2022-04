Veel kale perken in ‘bouwput’ Floriade

Meteen bij binnenkomst vergaapt een Amerikaanse man zich aan een bak tulpen. Hij kan zijn hart ophalen: tulpen zijn er overal op de Floriade, die sinds donderdag voor publiek is geopend. Soms waren de tulpen op die plek bedoeld, maar vaak ook zijn ze inderhaast neergezet om de kale perken op te vullen. Het gezelschap Amerikanen komt uit een van de bussen die deze ochtend buitenlandse toeristen uitspuwen in Almere. Vier uurtjes Floriade, vanmiddag Amsterdam, morgen de Keukenhof. „En dan nog wat dorpjes, ik geloof dat ze Schokland en Zwolle heten”, zegt een zeventiger uit Hannover.

Duitsers zijn er opvallend veel vandaag, zoals de familie Vorsthove, die met de auto uit Münster is gekomen. „Het is vakantie, dus wat doe je dan?”, zegt hij. Zij: „Dit is weer eens wat anders dan Phantasialand of een museum.” Wat hen opvalt: dat het nog een „bouwput” is. Hij: „In Duitsland zouden ze de opening uitstellen. In Nederland denken ze: gewoon beginnen, dan maken we het daarna wel af. Typisch.” Maar met drie kaartjes van 29 euro (35 aan de kassa) en parkeren voor 14,50 euro (19,50) vindt hij het minder grappig. Hij: „Dat is voorbij de pijngrens.” En dan weten ze nog niet dat ze apart moeten betalen voor het Floriade-treintje, 6,75 per persoon.

Dat weet trouwens bijna niemand, merkt de conducteur. Mensen die slecht ter been zijn – en met de bussen vol senioren deze ochtend zijn dat er best wat – wil hij niet weigeren. Maar een gezin met kleine kinderen? „U kunt daar een kaartje kopen.”

Twee miljoen bezoekers hoopt de Floriade tot 9 oktober te ontvangen. Van wie driekwart uit Nederland. Almeerders krijgen korting. Want nu is hier de wereldtuinbouwtentoonstelling, maar straks komt hier een nieuwe wijk voor de stad. De Almeerders die er deze ochtend zijn, hebben andere verwachtingen dan de toeristen die er uren voor hebben gereisd. Guus Harms komt hier al met zijn gezin sinds de kabelbaan vorig jaar openging. De kinderen (4 en 5) van Nanda en John Reding vinden het alleen maar „LEUK!” om hier te zijn. Nanda vindt de Floriade positief voor Almere, vooral als er straks gewoond kan worden. Erna, een zestiger die vandaag voor de tweede dag op haar scootmobiel is gekomen, bekijkt het van twee kanten: ze hadden van die 125 miljoen beter meteen betaalbare woningen kunnen bouwen. Maar nu de Floriade er is, komt ze haar abonnement er graag uithalen. „Het gaat ook over duurzaamheid en innovatie. Vind ik interessant. Maar dan zie ik bij het Gambia-paviljoen ingevlogen rozen en dan denk ik: hoe dan?”

De Hortus Avenue is tegen twaalf uur nog rustig. In het Eco-district, waar je kunt komen door de kabelbaan over de A6 te nemen, zijn nog veel minder mensen om te zien dat zo’n twintig tuinmannen en -vrouwen in noodtempo de ‘bloementuin’ van sponsor Albert Heijn met rollen graszoden bedekken. Op het Groene Eiland, is de begroeiing al veel verder, maar daar is het dan weer moeilijk om ergens koffie te drinken, merken Laetitia Zumpolle, dochter Famke en buurvrouw Marloes uit Ammerzoden. Het idee om hiernaartoe te gaan kwam gisteren spontaan op, maar bij nader inzien hadden ze beter later in het seizoen kunnen gaan. Zumpolle: „We houden van bloemen en tuinieren, maar er moet nog veel opkomen.” Mevrouw Coleman uit het Engelse Coventry probeert het heel beleefd te zeggen. Het is allemaal vreselijk „nice” en „amazing”, zegt ze. En dan zachtjes: „…in september.”

In het Urban District is een aantal Engelsen juist opmerkelijk direct. Een oudere man foetert tegen een medewerker dat het één grote puinhoop is. Twee vrouwen uit Londen, die in Nederland op familiebezoek zijn (en hen niet in verlegenheid willen brengen met hun kritiek), willen wel even stoom afblazen. „Dat niet alles in bloei staat, dat is logisch in april. Maar er is zoveel nog niet klaar. Op de wc was zelfs geen zeep. In covid-tijd!” Achter hen zijn bouwvakkers bezig met het Thaise paviljoen. In de ‘spirituele tuin’ van India staan bouwketen.

Sommige Nederlandse bezoekers zijn wat milder. Vooral als ze op uitnodiging zijn en voor het cultuurprogramma komen. Martine Willekens uit Amsterdam moet er even over nadenken – want haar viel in eerste instantie ook vooral op wat niet af is – maar dan zegt ze: „De kunstwandeling van Ward Janssen is echt verrassend. En het paviljoen van het nieuwe museum M is ook de moeite waard. Daar staan wél de bloemen die de Floriade kleur geven.”