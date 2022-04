Op de parkeerplaats bij de supermarkt van Enkhuizen zie ik tientallen enthousiaste ouderen in kleine groepjes geconcentreerd neerkijken op verschillende statafels, terwijl hun handen onbekende voorwerpen vluchtig doorgeven. Als ik een heer vraag waarom iedereen zo gepassioneerd aan het werk is, antwoordt hij: „Vandaag is de grote ruildag van de historische plaatjesactie van de Albert Heijn, mijn verzamelboek is bijna vol!”

