Parijs-Roubaix laat het nieuwe luxeprobleem van het peloton bij de vrouwen zien

Ellen van Dijk is zo blij dat ze vergeet te remmen. Bijna rijdt ze haar ploeggenoten Elisa Longo Borghini en Lucinda Brand omver – de Italiaanse weet net opzij te springen. Dan grijpen de drie vrouwen elkaar op het middenterrein van het Vélodrome André Pétrieux in Roubaix stevig vast voor een innige groepsknuffel.

Vooraf was al duidelijk dat Trek-Segafredo op papier de sterkste ploeg had, zaterdag lieten de zes rensters uit de Amerikaanse stal in de tweede editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen zien dat het geen papieren werkelijkheid was. De hele koers meldde de ploeg zich vooraan. Lekke banden voor Van Dijk en wereldkampioene Elisa Balsamo – die later werd gediskwalificeerd omdat ze zich liet voorttrekken door de ploegleidersauto – hadden geen effect op het moraal. Aan het eind van de middag stonden Longo Borghini (eerste) en Brand (derde) naast elkaar op het podium, Van Dijk werd zevende.

Het peloton was eerder die middag vertrokken uit een zonovergoten Denain. Op de parkeerplaats naast de start leek het alsof er een zaterdagmarkt aan de gang was. Wat door corona lange tijd niet mocht, was nu weer mogelijk: rond de ploegbussen liepen rensters, ploegleiders, toeschouwers, mecaniciens en pers door elkaar. Bekenden zeiden elkaar gedag, fietsen werden van dichtbij bewonderd, de bekendste rensters deelden handtekeningen uit.

Het was pas zes maanden geleden dat de vrouwen hier ook waren, maar dit keer waren de omstandigheden totaal anders. Geen regen en modder, maar zon en stof. „Eigenlijk is het alsof we opnieuw deze koers voor de eerste keer rijden”, zei Van Dijk voor de start. Ze bewaart slechte herinneringen aan de eerste, kletsnatte editie: ze viel zo hard op de kasseien dat ze er een zware hersenschudding aan overhield. Ze zei haar terugkeer op de onverharde Noord-Franse wegen „heel spannend” te vinden. „Ik krijg er nu wel zin in, maar dat heeft lang geduurd.”

Vlak daarvoor was bekend geworden dat de koers zou starten zonder een van de grootste kanshebbers. Terwijl de ploegbus van Jumbo-Visma het parkeerterrein opdraaide, verscheen op sociale media het bericht dat kopvrouw Marianne Vos niet in de bus zat. Corona. Ze was na twee positieve zelftesten door de ploegleiding naar huis gestuurd, ook al had ze geen klachten. „De eerste drie, vier dagen zal ze niet mogen fietsen. Daarna zullen we haar helemaal doorlichten voordat ze weer mag gaan trainen”, zei ploegleider Esra Tromp zwaar teleurgesteld. Vanwege de risico’s op verdere besmettingen nam de ploeg geen enkel risico.

Voor Vos was haar coronabesmetting extra zuur omdat ze zich speciaal op deze wedstrijd had gericht. Ze liet er de Amstel Gold Race van vorige week voor schieten, een koers die ze vorig jaar nog won. „Het is een voorjaar waarin de een na de andere week mooie koersen op de kalender staan. De laatste jaren zijn er steeds meer grote koersen met heel mooie historie toegevoegd. Dan is het best wel een puzzel soms om een mooi schema te maken, want het is lastig om overal goed te zijn”, zei Vos eerder deze week.

Luxeprobleem

Kiezen tussen koersen, het is een nieuw luxeprobleem voor het vrouwenpeloton. „Het wordt steeds moeilijker om te bepalen welke koers je prioriteit geeft”, zegt ploegleider Ina Teutenberg van Trek-Segafredo. „Tot twee jaar geleden hadden we Parijs-Roubaix niet en was dat weekend een natuurlijke break tussen alle voorjaarskoersen in. Nu hebben we dat niet meer. Ik zie dat als een weelde.” Haar rol als ploegleider wordt er belangrijker door, zegt Teutenberg. „Maar omdat we een grote ploeg hebben, is er meer te kiezen. Dat maakt mijn werk makkelijker.”

Van Dijk noemt het „alleen maar hartstikke mooi” dat er voor vrouwen te kiezen valt. „Het hoort bij de ontwikkeling van het wielrennen dat je niet meer van maart tot oktober dezelfde rensters in de top-10 ziet eindigen.”

Niet iedereen is even blij met het volle programma. Het presenteert een nieuw probleem voor het peloton, zegt ploegleider Danny Stam van SD Worx. „Het aantal koersen neemt toe, maar de aanwas van goede rensters houdt dat niet bij.” Hij wijst op de drie ploegen die ervoor kiezen met vijf in plaats van de toegestane zes rensters te starten. „En dan is dit een van de grootste wedstrijden in het jaar. Ploegen hebben te weinig rensters om overal op niveau aan de start te verschijnen.”

Stam pleit voor een pas op de plaats. Hij denkt dat elke ploeg minstens vijftien goede rensters moet hebben, en die zijn er nu niet. „Als we stabiliseren, dan kunnen talenten zien dat ze een boterham kunnen verdienen met fietsen, zeker nu bij veel wedstrijden de beloning gelijk getrokken wordt met de mannen. Zij moeten besluiten om prof te worden, want we hebben die aanwas nodig.”

Een van zijn renners, Chantal Blaak, zegt het juist lekker te vinden, al die koersen achter elkaar. Sinds 26 februari reed ze elk weekend een wedstrijd, alleen na Strade Bianche, begin maart, stapte ze een week niet op. „Ik ben iets rustiger opgestart dan in andere jaren omdat we wel echt een vol programma hebben. Maar ik vind het makkelijker om een periode achter elkaar goed te zijn. Daarvoor en erna kun je goed trainen.”

Ook Ellen van Dijk rijdt dit seizoen sinds februari elk weekend een koers, om een andere reden. „Ik zou het mentaal lastig vinden om alles op één koers te focussen, dan moet het die race ook lukken.” Precies die gok namen ze bij Jumbo-Visma, en die pakte verkeerd uit. „We hadden hard naar Parijs-Roubaix toegewerkt, maar ons plan is niet gelukt”, zegt ploegleider Decroix. Ze zegt nog steeds achter haar beslissing te stsan om Vos niet naar de Amstel Gold Race te sturen.

De start van Parijs-Roubaix voor vrouwen was in Denain. Foto Jeff Pachoud/AFP

Eigen lijnen rijden

Zonder Vos, en ook zonder de zwangere Elizabeth Deignan, de winnares van vorig jaar, breekt de koers richting Roubaix vroeg open. Positionering is misschien wel belangrijker dan het rijden over de kasseien zelf en al voor de eerste van zeventien kasseienstroken gaat het hard. Van Dijk zit al vijf kilometer voor de eerste strook op kop van het peloton om op de kinderkopjes haar eigen lijnen te kunnen rijden.

Een kopgroep van drie ontstaat als Lotte Kopecky, de Belgische winnares van de Ronde van Vlaanderen, op de trappers gaat staan. Ze blijven een tijdje weg, maar worden zo’n dertig kilometer voor de finish teruggepakt. Dat is het moment voor Longo Borghini om weg te springen. „Ik wilde ervoor zorgen dat achter mij Lucinda in een goede positie kwam”, blikt ze na afloop terug. Nu betaalt de breedte van de ploeg zich uit: Brand kan zich sparen, de rest mag proberen de Italiaanse terug te halen.

Dat lukt niet. Longo Borghini komt solo het wielerstadion in Roubaix inrijden, luid toegejuicht door het publiek. Terwijl ze aan haar tweede en laatste rondje op de baan begint komen de achtervolgers pas binnenrijden. Achter de Italiaanse sprint Kopecky, voor Brand, naar de tweede plaats.

Na de finish zitten de rensters stikkapot. Op het middenterrein laten ze zich op het gras vallen. Een verzorger van de Jumbo-Vismaploeg veegt met een washandje het stof van de gezichten van zijn rensters. Met een streepje zand op haar kin staat Blaak, die achtste is geworden, de pers te woord. „Vorig jaar was ik teleurgesteld, maar dit jaar ben ik dat minder”, zegt ze. „Alles ging volgens plan, maar toch kon Longo Borghini wegkomen. Zij en haar ploeg waren gewoon te sterk.”

De Italiaanse winnares had vorige week ook de Amstel Gold Race overgeslagen. „Natuurlijk moet je een beetje mazzel hebben, maar het is geen toeval dat we hier voor het tweede jaar op rij winnen”, zegt Van Dijk, haar neus bruin van het stof. „We hebben zoveel opties, we zijn in de breedte het sterkst.”