Moeder oorwurm verstopt haar eieren

Bij het woord ‘ei’ kun je denken aan versieren, verstoppen of broeden; werk dat wordt uitgevoerd door kinderen, hazen of vogels. Je kunt ook gewoon aan oorwormen denken.

De gewone oorworm, Forficula auricularia, is niet zo gewoon. Hij is ook niet zo eng als sommige verhalen je doen geloven. Oorwormen kruipen bijvoorbeeld echt niet in je oor. Ze kruipen wel graag in vochtige hoekjes. Liefst samen. Het zijn semi-sociale beestjes. Als ze ruiken dat soortgenoten een veilige plek hebben gevonden, snellen ze ernaartoe. Dat doen ze vaak lopend, maar soms ook vliegend. Onder de leerachtige, korte dekschilden zitten op ingenieuze wijze vleugels gevouwen die uitgeklapt een beetje de vorm hebben van een menselijk oor – vandaar mogelijk de naam. Eenmaal geland, kromt de oorworm het achterlijf naar boven, vouwt met elegante gebaren de grote vleugels op, en schuift ze in elkaar en weer onder de dekschilden. Dat doet hij met behulp van cerci, de tangachtige uitsteeksels aan het achtereind die oorwormen zo’n vervaarlijk uiterlijk geven. Toch doen ze ons niets. De tangen krijgen niet echt grip op de menselijke huid. Ze zijn wel handig om prooien als bladluizen vast te houden. Bij tegenstanders kleiner dan mensenvingers kunnen cerci prima dienstdoen als wapen.

Heeft een vrouwelijke gewone oorworm een nest, dan is ze ineens niet meer sociaal. Zelfs niet semi. Ze duldt geen andere oorwormen in de buurt, want die lusten wel een eitje. De eieren worden dan ook door haar verstopt. Ze legt ze in een gegraven holletje in de bodem. Daar pakt ze ze een voor een op om door de kaken te draaien – niet om zo’n ei te versieren, maar om er juist viezigheid af te halen. Wordt ze gestoord, dan gaat ze snel bovenop de stapel eieren zitten, als een broedende vogel. Maar dan wel één met een langwerpig achterlijf, dat ze naar boven kromt om de dreigende cerci te tonen. In die houding kan ze aanvallen met de tangen en desnoods een irriterend goedje spuiten uit klieren die precies op de belager zijn gericht. Als de tegenstander dan niet vlucht en moeder oorworm geen andere mogelijkheid ziet om haar nest te redden, eet ze haar beoogde nageslacht op. Zo krijgt ze veel eiwitten binnen om nieuwe eieren te laten rijpen. Voor het volgend legsel kan ze dan weer een goede moeder zijn. Want dat is ze. En ook dat is allesbehalve gewoon. De meeste insecten leggen eieren en vertrekken dan weer. Moeder oorworm niet. Haar broedzorg behelst zelfs meer dan schoonhouden en verdedigen van het nest. Nadat haar kroost is uitgekomen, blijft ze er nog een tijdje voor zorgen. Ze gaat er op uit om eten te halen en soms voedt ze haar jongen rechtstreeks met wat ze in haar krop heeft opgeslagen. Net als een vogel.

Sterft ze voordat de kleine oorwormpjes groot genoeg zijn om zelf eten te zoeken? Dan eten de kinderen haar op. Dat is pas moederliefde. En die gaat door de maag.

Nieuwsbrief NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven