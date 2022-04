Misstanden in de jeugdzorg van Utah

Sent Away onderzoekt Amerikaanse behandelcentra voor probleemjongeren. In de VS zitten tientallen duizenden tieners in zo’n centrum, waarbij vooral de staat Utah een omvangrijke behandelindustrie kent.

Een team van onderzoeksjournalisten onderzocht een jaar lang misstanden in deze centra, waarbij vooral Integrity House in Cedar City (Utah) onder de loep lag.

Bij elke aflevering groeit het ongeloof over hoe de jongeren er worden behandeld: van de traumatiserende kidnapmethode waarmee kinderen naar het centrum werden gebracht tot aan seksueel geweld en een dodelijk ongeluk door nalatigheid. Centraal staat de vraag: hoe kan het dat de staat Utah steeds maar niet ingreep, hoewel veel van de misstanden bekend waren?

Jeugdzorg 7 afleveringen van 30 min. APM Reports/ KUER/ SLT