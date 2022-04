Marianne Vos niet van start in Parijs-Roubaix vanwege positieve coronatest

Marianne Vos gaat zaterdag niet van start in de wielerklassieker Parijs-Roubaix vanwege een positieve coronatest. Dat heeft haar ploeg Jumbo-Visma kort voor de start van de wedstrijd bekendgemaakt. Vos heeft geen klachten, maar na twee positieve zelftests is „starten geen optie”, aldus een verklaring van Jumbo-Visma.

De 34-jarige Vos zegt „enorm” teleurgesteld te zijn. „Toen ik vanmorgen positief testte, stortte de wereld even in.” Ze keert terug naar huis en neemt rust. Vorig jaar werd de meervoudig wereldkampioen op de baan, de weg en in het veld tweede bij de eerste editie van de vrouwenwedstrijd van Parijs-Roubaix. In de tweede editie was ze één van de favorieten voor de eindzege. Vos liet afgelopen weekend de Amstel Gold Race in eigen land schieten, om zich optimaal op Parijs-Roubaix te kunnen voorbereiden.

Vijf andere wielrensters van de Jumbo-Visma ploeg testten negatief en gaan wel van start. Romy Kasper, Coryn Labecki, Linda Riedmann, Teuntje Beekhuis en Riejanne Markus zijn geen close contacts van Vos, die laat weten achter het beleid van de ploeg te staan. De start van de wedstrijd is om 12.35 uur in het Noord-Franse Denain.