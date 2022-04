Leed van de zaaddonor en zijn kinderen

Als kind van een zaaddonor informatie krijgen over je vader, was in de Verenigde Staten decennialang bijna onmogelijk. Dankzij DNA-tests en internet komen verborgen verhalen nu alsnog aan het licht. In de podcast BioHacked is de rode draad het verhaal van Amber, die voor Kerst een DNA-test vroeg en zo erachter kwam dat ze tóch een donorkind was. Het telefoongesprek waarin ze haar ouders confronteert met haar ontdekking, komt hard binnen. Ook choquerend: nadat Brittany ziek werd, ontdekten haar ouders dat de donor een erfelijke nierziekte had verzwegen. De podcast belicht ook de kant van de donor: is het wel ethisch om een donor op te sporen aan wie anonimiteit was beloofd? De podcast geeft een fascinerende, kritische blik op de vruchtbaarheidsindustrie.

Vruchtbaarheidsindustrie 7 afleveringen van 40 min. Three Uncanny Four